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Новости Война
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Очередной самолет с группой американских десантников прибыл в Польшу

Очередной самолет с группой американских десантников прибыл в Польшу

Четвертый за день американский военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III с подразделениями из состава 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США в четверг прибыл в Польшу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По меньшей мере, четыре американских военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III с подразделениями из состава 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США во вторник прибыли в Польшу, следует из данных западных авиационных ресурсов.

Самолет, вылетевший с базы Форт-Брегг (штат Северная Каролина), приземлился в аэропорту польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.

По решению Вашингтона, там будет размещено в общей сложности 1,7 тыс. американских десантников в составе бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии.

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Накануне в аэропорту Жешув-Ясенка приземлились три военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III с подразделениями из состава 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США.

Известно, что в Польшу уже переброшено по меньшей мере 1550 военнослужащих 18-й воздушно-десантной дивизии Армии США. С начала недели туда совершили рейсы не менее 15 американских военно-транспортных самолетов.

По сообщению командования Армии США в Европе, передовая группа американских десантников прибыла в Польшу еще в воскресенье. Военно-транспортный самолет доставил в Жешув командира 82-й дивизии генерала Кристофера Донахью, несколько десятков военнослужащих и военную технику.

На прошлой неделе на авиабазу в Висбадене в Германии уже прибыли 300 военнослужащих оперативной штабной группы 18-го воздушно-десантного корпуса, в состав которой входит 82-я дивизия.

В минувшую среду, выступая на брифинге, официальный представитель Пентагона Джон Кирби указал, что командование вооруженных сил США в связи с обстановкой вокруг Украины перебрасывает на временной основе дополнительные силы в ФРГ, Польшу и Румынию.

При этом он уточнил, что "эти войска не будут воевать в Украине. Они должны будут обеспечить надежную оборону союзников по НАТО".

Всего около 3 тыс. американских военнослужащих будут переброшены в Европу или передислоцированы на ее территории в рамках мер по укреплению безопасности союзников, уточнил Кирби.

Автор: 

Пентагон (1445) Польша (8390) США (26313)


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Все правильно, інформація вже давно є що в разі нападу росії на Україну буде відкрито другий фронт поляками на яких нападуть білоруси. Тобто відбудеться напад на країну НАТО!
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10.02.2022 19:12 Ответить
даю подсказку всем евространам и сша канады всем тем кто пострадал от этого всего от россии ..материально, тоесть из за этих животных идут большие материальные расходы на отправку самолётов, транспортные расходы, командировки, боеприпасы и технику и оружие кто кому что дал,подарил и так далее . пусть подобьют все расходы..и компенсируют себе с четов русских с банков или конфискация имущества. я уже молчу что по вене ******** все страны понесли мат.убытки на санкциях* моральные компенсации и другое! они же замутили всё это, предьявите им счета за все хлопоты потом.... 💲
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10.02.2022 19:41 Ответить
Пора уже и Украину навестить
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10.02.2022 19:44 Ответить
в разі такої акції, блаЗЄнський точно переїде до ростова москви
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10.02.2022 20:33 Ответить
а жирик здохне....
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10.02.2022 20:51 Ответить
Чем більше американський контингент, тим краще. Україні потрібні американські військові бази. Вони будуть гарантією безпеки України.
Біля божевільного мордора повинні чергувати дебелі санітари
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10.02.2022 20:53 Ответить
Розмова з окупантом НЕ МОЖЕ бути довшою ніж автоматна черга !!!!
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10.02.2022 20:55 Ответить
 
 