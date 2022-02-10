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Новини Війна
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Черговий літак із групою американських десантників прибув до Польщі

Черговий літак із групою американських десантників прибув до Польщі

Четвертий за день американський військово-транспортний літак C-17A Globemaster III з підрозділами зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії Армії США в четвер прибув до Польщі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Літак, що вилетів із бази Форт-Брегг (штат Північна Кароліна), приземлився в аеропорту польського міста Ряшів, розташованого за 90 км від кордону з Україною.

Вашингтон вирішив, що там буде розміщено загалом 1,7 тис. американських десантників у складі бригадної бойової групи 82-ї повітряно-десантної дивізії.

Іще раніше у четвер в аеропорту Ряшів-Ясенка приземлилися три військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III з підрозділами зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії Армії США.

Відомо, що до Польщі вже перекинуто щонайменше 1550 військовослужбовців 18-ї повітряно-десантної дивізії Армії США. З початку тижня туди здійснили рейси щонайменше 15 американських військово-транспортних літаків.

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За повідомленням командування Армії США у Європі, передова група американських десантників прибула до Польщі ще в неділю. Військово-транспортний літак доставив до Ряшева командира 82-ї дивізії генерала Крістофера Донаг'ю, декілька десятків військовослужбовців та військову техніку.

Минулого тижня на авіабазу у Вісбадені до Німеччини вже прибули військовослужбовці оперативної штабної групи 18-го повітряно-десантного корпусу, до складу якої входить 82-га дивізія.

Минулої середи, виступаючи на брифінгу, офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що командування збройних сил США у зв'язку зі ситуацією навколо України перекидає на тимчасовій основі додаткові сили у ФРН, Польщу та Румунію.

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При цьому він наголосив, що "ці війська не воюватимуть в Україні. Вони повинні будуть забезпечити надійну оборону союзників із НАТО".

Загалом майже 3 тис. американських військовослужбовців буде перекинуто до Європи або передислоковано на її території в рамках заходів щодо зміцнення безпеки союзників, повідомив він.

Автор: 

Пентагон (1413) Польща (8468) США (22395)


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Все правильно, інформація вже давно є що в разі нападу росії на Україну буде відкрито другий фронт поляками на яких нападуть білоруси. Тобто відбудеться напад на країну НАТО!
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10.02.2022 19:12 Відповісти
даю подсказку всем евространам и сша канады всем тем кто пострадал от этого всего от россии ..материально, тоесть из за этих животных идут большие материальные расходы на отправку самолётов, транспортные расходы, командировки, боеприпасы и технику и оружие кто кому что дал,подарил и так далее . пусть подобьют все расходы..и компенсируют себе с четов русских с банков или конфискация имущества. я уже молчу что по вене ******** все страны понесли мат.убытки на санкциях* моральные компенсации и другое! они же замутили всё это, предьявите им счета за все хлопоты потом.... 💲
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10.02.2022 19:41 Відповісти
Пора уже и Украину навестить
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10.02.2022 19:44 Відповісти
в разі такої акції, блаЗЄнський точно переїде до ростова москви
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10.02.2022 20:33 Відповісти
а жирик здохне....
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10.02.2022 20:51 Відповісти
Чем більше американський контингент, тим краще. Україні потрібні американські військові бази. Вони будуть гарантією безпеки України.
Біля божевільного мордора повинні чергувати дебелі санітари
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10.02.2022 20:53 Відповісти
Розмова з окупантом НЕ МОЖЕ бути довшою ніж автоматна черга !!!!
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10.02.2022 20:55 Відповісти
 
 