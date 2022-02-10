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Новини Війна
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Кулеба: Росія нарощує кількість військ на кордоні, можливе різке зростання

Кулеба: Росія нарощує кількість військ на кордоні, можливе різке зростання

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтверджує розвідувальні дані, що потрапляють у західні медіа, щодо зростання кількості російських військ на кордоні.

Про це він заявив у виступі на українсько-французькій дискусії, яку проводять у Парижі Центр "Нова Європа" та Інститут міжнародних відносин Франції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Зокрема, міністр має дані про зростання кількості військ останнім часом.

"Поступово кількість військових на російсько-українському кордоні збільшується. Це дійсно відбувається поступово, але динаміка присутня. Ми також розуміємо, що логістична інфраструктура дозволяє РФ зробити різке нарощування", - заявив він.

Дмитро Кулеба додав, що додатково існує проблема скупчення військ на півночі, на білоруській території, зважаючи на те, що диктатор Лукашенко зробив вибір на користь зближення з РФ.

Читайте: Білорусь як держава стала ворожою для України. Тон задає Лукашенко, - Кулеба

Крім того, Росія спробувала заблокувати доступ до України морем, оголосивши про проведення військово-морських навчань.

"Азовське море заблоковане повністю, Чорне море – в частині доступу до України – майже повністю заблоковане", - заявив міністр, додавши, що ця блокада має не лише військову, а й економічну складову.

Також читайте: Росія має підтвердити діями заяви, що вона не нападе на Україну, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Автор: 

росія (66520) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+23
та ладна, кулєба, нє нагнєтай, а то пісюніст обсереться.
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10.02.2022 16:27 Відповісти
+16
Невже шашлики на травневі відміняються? Гундосик же обіцяв!
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10.02.2022 16:29 Відповісти
+14
фатіт паніки! наш клоун уже обісрався!
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10.02.2022 16:30 Відповісти
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та ладна, кулєба, нє нагнєтай, а то пісюніст обсереться.
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10.02.2022 16:27 Відповісти
Невже шашлики на травневі відміняються? Гундосик же обіцяв!
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10.02.2022 16:29 Відповісти
Приїхали на шашлики до Зе?
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10.02.2022 16:29 Відповісти
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10.02.2022 16:30 Відповісти
фатіт паніки! наш клоун уже обісрався!
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10.02.2022 16:30 Відповісти
ВСУ приняли в эксплуатацию на особый период ряд новых моделей машин, в частности, штабной автомобиль и передвижные мастерские. Кроме того, армия получила пару автомобильных мастерских - МТО-80Д и ПРЗС-70Д.
Бубочка також поставля ЗСУ не летальне обладнання..
Щоб не було нагнітання, провокацій.
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10.02.2022 16:30 Відповісти
Кулеба, а що ти тут робиш, в Україні?
Збираєшся на фронт, в окопи?
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10.02.2022 16:33 Відповісти
а ти???
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10.02.2022 16:58 Відповісти
прозрел мля? вчера только заявлял что все нормально и все как обычно
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10.02.2022 16:38 Відповісти
Розвертайте військо поки не пізно!!!! Де наша відповідь?
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10.02.2022 16:39 Відповісти
Бригады надо доукомплектовать и людьми и оружием а не гундосить о формировании 20 новых бригад.
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10.02.2022 16:42 Відповісти
Уставшие от внимания Запада ЗЕкулебы вдруг прозрели ?
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10.02.2022 16:59 Відповісти
не хвилюйтеся, Путін ще не придумав як ОКДБ у війну втянуть
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10.02.2022 17:07 Відповісти
Такое впечатление, шо Кулебе разрешили читать газеты.
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10.02.2022 17:19 Відповісти
А в Днепре - в АТБ очередь во все кассы , тачки на парковке АТБ последние модели ОХРЕНЕННЫЕ!!! Всем насрать!!!! Не пойму , где правда ,где неправда!!
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10.02.2022 17:38 Відповісти
Они все время забывают, что в эту игру могут играть двое. Ничто не мешает таким же образом закрыть Дарданеллы и Балтийское море. Да и Архангельск.
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10.02.2022 17:49 Відповісти
проснулись
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10.02.2022 19:37 Відповісти
 
 