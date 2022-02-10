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Новости Война
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Кулеба: Россия наращивает количество войск на границе, возможен резкий рост

Кулеба: Россия наращивает количество войск на границе, возможен резкий рост

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтверждает разведывательные данные, попадающие в западные медиа, о нарастании количества российских войск на границе.

Об этом он заявил в выступлении на украинско-французской дискуссии, проводимой в Париже Центром "Новая Европа" и Институтом международных отношений Франции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В частности, у министра есть данные о росте количества войск в последнее время.

"Постепенно количество военных на российско-украинской границе увеличивается. Это действительно происходит постепенно, но динамика присутствует. Мы также понимаем, что логистическая инфраструктура позволяет РФ произвести резкое наращивание", – заявил он.

Читайте также: Беларусь как государство стала враждебной для Украины. Тон задает Лукашенко - Кулеба

Дмитрий Кулеба добавил, что дополнительно существует проблема скопления войск на севере, на белорусской территории, учитывая, что диктатор Лукашенко сделал выбор в пользу сближения с РФ.

Кроме того, Россия попыталась заблокировать доступ к Украине по морю, объявив о проведении военно-морских учений.

"Азовское море заблокировано полностью, Черное море – в части доступа к Украине – почти полностью заблокировано", - заявил министр, добавив, что эта блокада имеет не только военную, но и экономическую составляющую.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна подтвердить действиями заявления, что она не нападет на Украину, - глава МИД Великобритании Трасс

Автор: 

россия (96481) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+23
та ладна, кулєба, нє нагнєтай, а то пісюніст обсереться.
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10.02.2022 16:27 Ответить
+16
Невже шашлики на травневі відміняються? Гундосик же обіцяв!
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10.02.2022 16:29 Ответить
+14
фатіт паніки! наш клоун уже обісрався!
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10.02.2022 16:30 Ответить
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та ладна, кулєба, нє нагнєтай, а то пісюніст обсереться.
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10.02.2022 16:27 Ответить
Невже шашлики на травневі відміняються? Гундосик же обіцяв!
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10.02.2022 16:29 Ответить
Приїхали на шашлики до Зе?
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10.02.2022 16:29 Ответить
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10.02.2022 16:30 Ответить
фатіт паніки! наш клоун уже обісрався!
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10.02.2022 16:30 Ответить
ВСУ приняли в эксплуатацию на особый период ряд новых моделей машин, в частности, штабной автомобиль и передвижные мастерские. Кроме того, армия получила пару автомобильных мастерских - МТО-80Д и ПРЗС-70Д.
Бубочка також поставля ЗСУ не летальне обладнання..
Щоб не було нагнітання, провокацій.
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10.02.2022 16:30 Ответить
Кулеба, а що ти тут робиш, в Україні?
Збираєшся на фронт, в окопи?
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10.02.2022 16:33 Ответить
а ти???
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10.02.2022 16:58 Ответить
прозрел мля? вчера только заявлял что все нормально и все как обычно
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10.02.2022 16:38 Ответить
Розвертайте військо поки не пізно!!!! Де наша відповідь?
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10.02.2022 16:39 Ответить
Бригады надо доукомплектовать и людьми и оружием а не гундосить о формировании 20 новых бригад.
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10.02.2022 16:42 Ответить
Уставшие от внимания Запада ЗЕкулебы вдруг прозрели ?
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10.02.2022 16:59 Ответить
не хвилюйтеся, Путін ще не придумав як ОКДБ у війну втянуть
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10.02.2022 17:07 Ответить
Такое впечатление, шо Кулебе разрешили читать газеты.
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10.02.2022 17:19 Ответить
А в Днепре - в АТБ очередь во все кассы , тачки на парковке АТБ последние модели ОХРЕНЕННЫЕ!!! Всем насрать!!!! Не пойму , где правда ,где неправда!!
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10.02.2022 17:38 Ответить
Они все время забывают, что в эту игру могут играть двое. Ничто не мешает таким же образом закрыть Дарданеллы и Балтийское море. Да и Архангельск.
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10.02.2022 17:49 Ответить
проснулись
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10.02.2022 19:37 Ответить
 
 