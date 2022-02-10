Беларусь как государство стала враждебной для Украины. Тон задает Лукашенко, - Кулеба

Беларусь во главе с захватившим власть в стране Александром Лукашенко стала враждебной для Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Действительно Беларусь и Украина даже после 2014 имели дружеские отношения как государства. Сегодня у украинцев и белорусов есть теплые отношения как народов. Но Беларусь как государство стала враждебной и тон задает Александр Лукашенко. Раньше мы не должны были волноваться из-за Беларуси, сейчас мы должны серьезно ее воспринимать как потенциальный источник угрозы. Но это не наш выбор, это выбор Лукашенко, сделавшего ставку на союзнические отношения с Россией", - сказал Кулеба.

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В ответ на вопрос, поглотит ли РФ Беларусь, Кулеба ответил, что Россия уже контролирует ряд процессов принятия решений в Беларуси.

"Формально это делают государственные учреждения Беларуси, но под влиянием России. РФ хочет поглотить Беларусь, хотя и Беларусь сопротивляется этому. Но это кажется необратимым. Лукашенко хочет сохранить часть суверенитета, но мы понимаем, как сильно давление на Беларусь и насколько уязвима позиция Беларуси в отношениях с Россией. Снова скажу, что это не наш выбор", - добавил Кулеба.

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