РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12532 посетителя онлайн
Новости Война
6 070 42

Беларусь как государство стала враждебной для Украины. Тон задает Лукашенко, - Кулеба

Беларусь как государство стала враждебной для Украины. Тон задает Лукашенко, - Кулеба

Беларусь во главе с захватившим власть в стране Александром Лукашенко стала враждебной для Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Действительно Беларусь и Украина даже после 2014 имели дружеские отношения как государства. Сегодня у украинцев и белорусов есть теплые отношения как народов. Но Беларусь как государство стала враждебной и тон задает Александр Лукашенко. Раньше мы не должны были волноваться из-за Беларуси, сейчас мы должны серьезно ее воспринимать как потенциальный источник угрозы. Но это не наш выбор, это выбор Лукашенко, сделавшего ставку на союзнические отношения с Россией", - сказал Кулеба.

Читайте также: Лукашенко готов признать оккупированный Крым "российским": "Как только Путин мне скажет"

В ответ на вопрос, поглотит ли РФ Беларусь, Кулеба ответил, что Россия уже контролирует ряд процессов принятия решений в Беларуси.

"Формально это делают государственные учреждения Беларуси, но под влиянием России. РФ хочет поглотить Беларусь, хотя и Беларусь сопротивляется этому. Но это кажется необратимым. Лукашенко хочет сохранить часть суверенитета, но мы понимаем, как сильно давление на Беларусь и насколько уязвима позиция Беларуси в отношениях с Россией. Снова скажу, что это не наш выбор", - добавил Кулеба.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Путин обещал присвоить мне звание полковника российской армии", - Лукашенко. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626) россия (96481) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
показать весь комментарий
10.02.2022 16:17 Ответить
+14
Кулебі-немає вже ніякої держави Білорусь а є регіон расєї-Білорусь-нажаль...
показать весь комментарий
10.02.2022 16:06 Ответить
+14
Так ви продовжуйте купувати в них електроенергію, бітум, МАЗи, трактори МТЗ, продукти, текстиль та інше. Вони тільки на торгівлі з нами і розвивалися. Хай торгують з московитами. Але Зеля цього зробити не може, бо диктотор Бульба здасть всьому світу, хто йому і як здав "вагнерівців". Добре Гундоса тримають за кокі пуйло і Бульба.
показать весь комментарий
10.02.2022 16:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кулебі-немає вже ніякої держави Білорусь а є регіон расєї-Білорусь-нажаль...
показать весь комментарий
10.02.2022 16:06 Ответить
Даже скорее не регион а белорусский округ.
показать весь комментарий
10.02.2022 16:08 Ответить
Минский федеральный округ рабссеи. Только нам от этого не лучше.
показать весь комментарий
10.02.2022 16:27 Ответить
Ти, вилупок білорасєйський, пиши свої опуси про крим своєму калхозенфюреру, котрого обираєш вже тридцять років, побачимо як скоро отримаєш задоволення від баклашки у дупі)) то вам не стояти босоніж на лавицях у менску з кульками та квітами, дуполизи москальські...
показать весь комментарий
10.02.2022 16:46 Ответить
Мойша, угомонись. Сколько у тебя ников , скотыняка? МАЙКЛ БОМ, ВСЕ ПРОХОДИТ. Надеюсь тебя нейтрализуют всерьез. ТЫ уже достал разводить срач на украинском ресурсе, умничай в БЕЛОРУССКИХ соцсетях.
показать весь комментарий
10.02.2022 16:56 Ответить
Совершенно верно. Но правильне было бы не
Беларусь как государство, а режим захвативший власть во главе с Лукашенком.
показать весь комментарий
10.02.2022 16:33 Ответить
Усім відомо, що перші три дні протестів у Білорусі організувала фсб з метою підштовхнути Луку до вступу в союз. Ніхто з них нічого не вимагав -- ні прапора, ні прозахідного курсу.
показать весь комментарий
10.02.2022 19:14 Ответить
точнее, гос/апарат республики Беларусь враждебен Украине и украинцам..
показать весь комментарий
10.02.2022 16:08 Ответить
Не уточнюй те у чому розумієшся як свиня у апельсинах...
показать весь комментарий
10.02.2022 16:10 Ответить
Может быть Вы хотели сказать как Бульбанфюрер в ананасах?
показать весь комментарий
10.02.2022 16:30 Ответить
Я все чітко повів цьому недоумку який думає що поганий виключно калхозенфюрер, але до нього додому калхозенфюрер не прийде, прийде звичайний білорасєйський народ, який він чомусь любить)) зґвалтує його і його дітей з дружиною...
показать весь комментарий
10.02.2022 16:40 Ответить
Да, народ, выбравший бульбанфюрера , не заслуживает, мягко говоря, особого уважения. Но протесты в Беларуси говорят сами за себя. Один в один как на рабссее, цветочки, заход с гордостью в автозаки... Ну вот пришел к нам обычный рабссейский народ на танках и БТРах... И эти придут, если путлер прикажет. Но сам бульбанфюрер не причем, по-Вашему?
показать весь комментарий
10.02.2022 17:03 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/6/f/7/7/6f77a37236be83ade8e3b01cee119fb3/640x480.jpg
https://images.cnscdn.com/images/1/4/c/7/14c73433767b84b278e5080749796749/640x480.jpg
показать весь комментарий
10.02.2022 18:34 Ответить
???

показать весь комментарий
10.02.2022 18:45 Ответить
Народ как раз и не вьібрал Лукашенко , потому и вьіходил с протестами .
показать весь комментарий
10.02.2022 19:11 Ответить
Где протесты? Лишь бы, не дай Бог как в Украине? Цветы, добровольное толкание автозаков, на которых их отвезут в СИЗО?

Вот протесты:

показать весь комментарий
10.02.2022 19:16 Ответить
В Беларуси диктатура, которую устроил Лукашенко. Около 15 человек погибло. Вооруженным лукашистам позволено безнаказанно убивать, пытать и ломать людей до сих пор. И они это делают.
В Украине какая-никакая демократия + элиты раскололись.
Если бы беларусы начали кидать в мусоров камни и бутылки, то было бы, как в Казахстане. И путлерская нацгвардия стояла на подхвате у границы.
Добровольное толкание автозаков? Ты сам там присутствовал в этот момент?
показать весь комментарий
10.02.2022 22:37 Ответить
дежурным дурачком на сайте работаешь?.. давай, испорти воздух своим очередным комментом..
показать весь комментарий
10.02.2022 17:09 Ответить
Які продукти і многоє другоє?)) Споживай помірно, москалю...
показать весь комментарий
10.02.2022 16:19 Ответить
"Беларуссии" мокша, как там на болотах?
показать весь комментарий
10.02.2022 16:29 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 16:17 Ответить
Так ви продовжуйте купувати в них електроенергію, бітум, МАЗи, трактори МТЗ, продукти, текстиль та інше. Вони тільки на торгівлі з нами і розвивалися. Хай торгують з московитами. Але Зеля цього зробити не може, бо диктотор Бульба здасть всьому світу, хто йому і як здав "вагнерівців". Добре Гундоса тримають за кокі пуйло і Бульба.
показать весь комментарий
10.02.2022 16:17 Ответить
У мене єдине питання до української влади!

ЧОМУ У НАС ДОСІ НЕ ВВЕДЕНО ЖОРСТКИЙ ВІЗОВИЙ РЕЖИМ З ФАШИСТСЬКИМИ РЕЖИМАМИ ЛУКАШЕНКА І ПУТІНА?!
показать весь комментарий
10.02.2022 16:23 Ответить
На фото або ***** на табуретке або таракан на коленях
показать весь комментарий
10.02.2022 16:35 Ответить
Усатому поступил приказ от "старшего брата" гавкать на Украину.
показать весь комментарий
10.02.2022 16:38 Ответить
Самое грустное, то что лука мелет о том что уже определено, но в будущем времени. 100% на учениях будут провокации против Украины, они уже подготовлены. Если хорошо сразу дадим по морде, то моль начнет кричать что это сумасшедший дед все начал, а он не причем.
показать весь комментарий
10.02.2022 16:40 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 17:01 Ответить
Я
показать весь комментарий
10.02.2022 17:48 Ответить
Такого государства как Беларусь уже нет де факто хотя сохраняется пока де юре. Это минское генерал губернаторство, протекторат, автономия, территория с особым управлением , но уж точно не независимое, самостоятельное государство, или хотя бы зависимое государство.. Роль "вассала" уже пройдена.
показать весь комментарий
10.02.2022 18:50 Ответить
Ми також "зависими" -- від єврейських вилупків.
показать весь комментарий
10.02.2022 19:29 Ответить
Так вона ж з шкури вилізала на Заході, вимагаючи ще більших і найбільших санкцій. Завдання від фсб виконала. Тепер їй там нічого робити, вона завжди говорила, що "ми не хочемо на Захід".
показать весь комментарий
10.02.2022 19:37 Ответить
А може, ще не все виконала. Якщо приїде в Україну, буде спонукати Луку на війну з нами, досягне своєї мети -- звільнити чоловіка з тюрми.
показать весь комментарий
10.02.2022 19:44 Ответить
Заданне ад ФСБ. Ага. І пры гэтым яе прымалі амаль усе лідары ​​ЕС. А вось Зялянскі чамусьці адмовіў. Цікава чаму? Таму што ведае, што яна фсбешная?
показать весь комментарий
10.02.2022 22:45 Ответить
То что просилось последние 5 лет сильно очень---можно наконец срочно сделать. Ввести визовый режим не с РФ, а с бульбашами! Мы ничего не потеряем! А потом пообещать это и кацапам. Порох когда получили мы безвиз, просто обязан был это сделать. НО! Но тогда много было на заработках наших граждан там. Их могли интернировать или лишить последних юр-гарантий. Хотя таковых там и близко не было.
показать весь комментарий
10.02.2022 19:41 Ответить
 
 