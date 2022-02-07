РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9106 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
15 220 110

Лукашенко готов признать оккупированный Крым "российским": "Как только Путин мне скажет"

Лукашенко готов признать оккупированный Крым

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что признает оккупированный Крым территорией РФ, как только поймет, что в этом нуждается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Как только я пойму, и президент (России. – Ред.) мне скажет, что в этом есть необходимость", – ответил самопровозглашенный "президент" Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его в оккупированный Крым.

Позже белорусский диктатор изъявил желание посетить оккупированный Крым.

В МИД РФ заявили, что поездку Лукашенко в оккупированный Крым можно организовать "хоть сейчас".

Смотрите также: "Путин обещал присвоить мне звание полковника российской армии", - Лукашенко. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7937) Крым (26434) Лукашенко Александр (3625) россия (96413)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+37
вот как выглядит чорт стоящий ...раком
показать весь комментарий
07.02.2022 16:16 Ответить
+29
Лукашенка іньшими словами-смоктав,смокчу та смоктатиму й надалі...
показать весь комментарий
07.02.2022 16:18 Ответить
+26
Гребаний ублюдок.
показать весь комментарий
07.02.2022 16:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Смешной. Зачем ждет приказа Путина? Уже ж пожилой мужик. Нет, не хочет он Крым признавать.
показать весь комментарий
07.02.2022 19:07 Ответить
Лукашенко - підневільний халуй путіна . До того ж ніким не визнаний .
показать весь комментарий
07.02.2022 19:08 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 19:12 Ответить
Лука вірний сатрап ***** - гауляйтер всія Білорусі.
показать весь комментарий
07.02.2022 19:14 Ответить
Ще, як перднуть захочеш, не забудь у пуйла дозволу спитати, тарган вусатий!
показать весь комментарий
07.02.2022 19:16 Ответить
стара смердюча шавка
показать весь комментарий
07.02.2022 19:30 Ответить
Бацька Лука пра моцную мужчынскі дружбу з Пуціным:
"Калі мой адзіны і дарагі родны адзінакроўны братка і вялікі старэйшы сябар Ўладзімір Ўладзіміравіч старанна і скурпулёзна ханінгует маю выхлапуху, салодкая пяшчота расцякаецца па ўсім маім арганізме. Гэты працэс не толькі надзвычай прыемны, але яшчэ і глыбока пазнавальны - аказваецца, бульба - гэта не толькі вельмі смачная і карысная гародніна. Бульба, толькі зялёная, надзімаецца з майога носа, калі Ўладзімір Ўладзіміравіч запраўляе мне ў маю выхлапуху сваю ханінгавальну галоўку".
показать весь комментарий
07.02.2022 19:44 Ответить
Вот не могу понять, как этот клоун мог столько времени руководить страной?
показать весь комментарий
07.02.2022 21:12 Ответить
А белорусы сами не понимают. В августе 2020 проснулись и увидели выборов нет, есть только узурпация власти. По мнению политолога Класковского, причина протестов- появление в Беларуси политической нации. Раньше значит политикой интересовались на уровне в Казахстане, где вообще пока нет никакой политической жизни.
показать весь комментарий
08.02.2022 08:01 Ответить
В обмен на звание полковника Российской армии. ( он же уже озвучивал свою цену)
показать весь комментарий
07.02.2022 23:34 Ответить
Страница 2 из 2
 
 