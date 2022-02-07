Лукашенко готов признать оккупированный Крым "российским": "Как только Путин мне скажет"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что признает оккупированный Крым территорией РФ, как только поймет, что в этом нуждается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Как только я пойму, и президент (России. – Ред.) мне скажет, что в этом есть необходимость", – ответил самопровозглашенный "президент" Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его в оккупированный Крым.

Позже белорусский диктатор изъявил желание посетить оккупированный Крым.

В МИД РФ заявили, что поездку Лукашенко в оккупированный Крым можно организовать "хоть сейчас".

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