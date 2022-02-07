Лукашенко готов признать оккупированный Крым "российским": "Как только Путин мне скажет"
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что признает оккупированный Крым территорией РФ, как только поймет, что в этом нуждается.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Как только я пойму, и президент (России. – Ред.) мне скажет, что в этом есть необходимость", – ответил самопровозглашенный "президент" Беларуси.
Напомним, ранее Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его в оккупированный Крым.
Позже белорусский диктатор изъявил желание посетить оккупированный Крым.
В МИД РФ заявили, что поездку Лукашенко в оккупированный Крым можно организовать "хоть сейчас".
Топ комментарии
+37 kelman muksat
показать весь комментарий07.02.2022 16:16 Ответить Ссылка
+29 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий07.02.2022 16:18 Ответить Ссылка
+26 Yaroslav Buk
показать весь комментарий07.02.2022 16:16 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Калі мой адзіны і дарагі родны адзінакроўны братка і вялікі старэйшы сябар Ўладзімір Ўладзіміравіч старанна і скурпулёзна ханінгует маю выхлапуху, салодкая пяшчота расцякаецца па ўсім маім арганізме. Гэты працэс не толькі надзвычай прыемны, але яшчэ і глыбока пазнавальны - аказваецца, бульба - гэта не толькі вельмі смачная і карысная гародніна. Бульба, толькі зялёная, надзімаецца з майога носа, калі Ўладзімір Ўладзіміравіч запраўляе мне ў маю выхлапуху сваю ханінгавальну галоўку".