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Новини Окуповані території
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Лукашенко готовий визнати окупований Крим "російським": "Як тільки Путін мені скаже"

Лукашенко готовий визнати окупований Крим

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що визнає окупований Крим територією РФ, як тільки зрозуміє, що в цьому є потреба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Як тільки я зрозумію, і президент (Росії. - Ред.) мені скаже, що в цьому є необхідність", - відповів самопроголошений "президент" Білорусі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко поскаржився, що Путін не взяв його до окупованого Криму.

Пізніше білоруський диктатор виявив бажання відвідати окупований Крим.

В МЗС РФ заявили, що поїздку Лукашенка до окупованого Криму можна організувати "хоч зараз".

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Автор: 

Білорусь (7987) Крим (14199) Лукашенко Олександр (2668) росія (66417)


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Топ коментарі
+37
вот как выглядит чорт стоящий ...раком
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07.02.2022 16:16 Відповісти
+29
Лукашенка іньшими словами-смоктав,смокчу та смоктатиму й надалі...
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07.02.2022 16:18 Відповісти
+26
Гребаний ублюдок.
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07.02.2022 16:16 Відповісти
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Смешной. Зачем ждет приказа Путина? Уже ж пожилой мужик. Нет, не хочет он Крым признавать.
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07.02.2022 19:07 Відповісти
Лукашенко - підневільний халуй путіна . До того ж ніким не визнаний .
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07.02.2022 19:08 Відповісти
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07.02.2022 19:12 Відповісти
Лука вірний сатрап ***** - гауляйтер всія Білорусі.
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07.02.2022 19:14 Відповісти
Ще, як перднуть захочеш, не забудь у пуйла дозволу спитати, тарган вусатий!
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07.02.2022 19:16 Відповісти
стара смердюча шавка
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07.02.2022 19:30 Відповісти
Бацька Лука пра моцную мужчынскі дружбу з Пуціным:
"Калі мой адзіны і дарагі родны адзінакроўны братка і вялікі старэйшы сябар Ўладзімір Ўладзіміравіч старанна і скурпулёзна ханінгует маю выхлапуху, салодкая пяшчота расцякаецца па ўсім маім арганізме. Гэты працэс не толькі надзвычай прыемны, але яшчэ і глыбока пазнавальны - аказваецца, бульба - гэта не толькі вельмі смачная і карысная гародніна. Бульба, толькі зялёная, надзімаецца з майога носа, калі Ўладзімір Ўладзіміравіч запраўляе мне ў маю выхлапуху сваю ханінгавальну галоўку".
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07.02.2022 19:44 Відповісти
Вот не могу понять, как этот клоун мог столько времени руководить страной?
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07.02.2022 21:12 Відповісти
А белорусы сами не понимают. В августе 2020 проснулись и увидели выборов нет, есть только узурпация власти. По мнению политолога Класковского, причина протестов- появление в Беларуси политической нации. Раньше значит политикой интересовались на уровне в Казахстане, где вообще пока нет никакой политической жизни.
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08.02.2022 08:01 Відповісти
В обмен на звание полковника Российской армии. ( он же уже озвучивал свою цену)
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07.02.2022 23:34 Відповісти
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