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Лукашенко готовий визнати окупований Крим "російським": "Як тільки Путін мені скаже"
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що визнає окупований Крим територією РФ, як тільки зрозуміє, що в цьому є потреба.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Як тільки я зрозумію, і президент (Росії. - Ред.) мені скаже, що в цьому є необхідність", - відповів самопроголошений "президент" Білорусі.
Нагадаємо, раніше Лукашенко поскаржився, що Путін не взяв його до окупованого Криму.
Пізніше білоруський диктатор виявив бажання відвідати окупований Крим.
В МЗС РФ заявили, що поїздку Лукашенка до окупованого Криму можна організувати "хоч зараз".
Топ коментарі
+37 kelman muksat
показати весь коментар07.02.2022 16:16 Відповісти Посилання
+29 Александр Чуднивец #474549
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+26 Yaroslav Buk
показати весь коментар07.02.2022 16:16 Відповісти Посилання
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