Лукашенко готовий визнати окупований Крим "російським": "Як тільки Путін мені скаже"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що визнає окупований Крим територією РФ, як тільки зрозуміє, що в цьому є потреба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Як тільки я зрозумію, і президент (Росії. - Ред.) мені скаже, що в цьому є необхідність", - відповів самопроголошений "президент" Білорусі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко поскаржився, що Путін не взяв його до окупованого Криму.

Пізніше білоруський диктатор виявив бажання відвідати окупований Крим.

В МЗС РФ заявили, що поїздку Лукашенка до окупованого Криму можна організувати "хоч зараз".

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