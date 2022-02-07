Лукашенко заявив, що вважає Бога білорусом. ВIДЕО

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що вважає Бога білорусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі YouTube-каналу "Соловйов Live".

Так, Лукашенко відповів на питання кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова: "Тобто Бог сьогодні – білорус?"

"Так, не лише сьогодні. Він же мене в середині 90-х кинув на цю сковорідку, ось ще іноді допомагає", - сказав Лукашенко.

Раніше Лукашенко заявив, що залишиться на посаді, поки навколо країни буде зберігатися важка обстановка.

Він наголосив, що залишається на посаді президента не тому, що дуже хоче бути президентом, і зазначив, що президентство – це "не служба, а служіння".

До цього білоруський лідер заявив, що буде готовий покинути свій пост, якщо громадяни ухвалять відповідне рішення. За його словами, він не "забронзовів" і запропоновані зміни до Конституції Білорусі не робляться безпосередньо під нього.