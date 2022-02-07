УКР
Лукашенко заявив, що вважає Бога білорусом. ВIДЕО

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що вважає Бога білорусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі YouTube-каналу "Соловйов Live".

Так, Лукашенко відповів на питання кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова: "Тобто Бог сьогодні – білорус?"

"Так, не лише сьогодні. Він же мене в середині 90-х кинув на цю сковорідку, ось ще іноді допомагає", - сказав Лукашенко.

Раніше Лукашенко заявив, що залишиться на посаді, поки навколо країни буде зберігатися важка обстановка.

Він наголосив, що залишається на посаді президента не тому, що дуже хоче бути президентом, і зазначив, що президентство – це "не служба, а служіння".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявив, що його намагаються вбити

До цього білоруський лідер заявив, що буде готовий покинути свій пост, якщо громадяни ухвалять відповідне рішення. За його словами, він не "забронзовів" і запропоновані зміни до Конституції Білорусі не робляться безпосередньо під нього.

+39
У Бацки вообще кукуха поехала окончательно
07.02.2022 15:05 Відповісти
+32
Вона там і не приїзжала
07.02.2022 15:10 Відповісти
+20
07.02.2022 15:16 Відповісти
Бацька! Виходячи з твого українського прізвища, ти не Бог....
07.02.2022 16:53 Відповісти
Давненько не вбрасывали измышления дважды несудимого легитима.
07.02.2022 17:04 Відповісти
Даже Соловьев и тот саркастически улыбается, луку несло
07.02.2022 17:14 Відповісти
Евангелие от Луки Мудищева -новая религия тутешних.
07.02.2022 17:15 Відповісти
С этим бульбохуйлом ведет разговор ************. Посмотрим до чего они доведут нашу цивилизацию. Неужели это дно?
07.02.2022 17:25 Відповісти
Редакция! а може хватит крутить это убоище на сайте?! мы и сами знаем, шо это падло!
07.02.2022 17:47 Відповісти
Я не понимаю наши СМИ, зачем этот бред выставлять в новостях?
07.02.2022 19:28 Відповісти
И тут Остапа понесло!..
07.02.2022 19:47 Відповісти
Люди,которые должны принимать таблетки.принимают законы
И страной руководят...
07.02.2022 20:33 Відповісти
