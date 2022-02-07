УКР
Лукашенко заявив, що його намагаються вбити

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що зараз його намагаються вбити.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це він розповів у інтерв'ю кремлівському пропагандисту Володимиру Соловйову.

Пропагандист поставив "президенту" РБ питання про спроби фізичного усунення. У відповідь Лукашенко запевнив, що вбити його намагаються "прямо зараз".

"Навіть ти зараз сидиш поруч зі мною і не знаєш цього", - звернувся він до Соловйова.

На запитання про замахи на його дітей Лукашенко сказав, що це є "позамежним" і є вже не "червоною лінією".

За його словами, коли Лукашенко перестане бути президентом, його діти "люди підготовлені" і він їх "не тягне". Він сказав, що його діти "наїлися президентства" і не підуть у політику.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Путін обіцяв присвоїти мені звання полковника російської армії", - Лукашенко. ВIДЕО

У квітні минулого року у ФСБ повідомили про затримання двох людей, які начебто готували переворот у Білорусі. За заявою спецслужб, переворот планувалося здійснити у Мінську 9 травня під час параду Перемоги.

Перед цим Лукашенко розповів про затримання групи, яка начебто планувала замах на нього та його дітей. Він звинуватив у підготовці замаху та держперевороту американські спецслужби. Затриманим у справі про підготовку "замаху" на Лукашенка висунули звинувачення, фігуранти визнали свою провину.

Топ коментарі
+42
може тапком ...прихлопнути?
показати весь коментар
07.02.2022 12:43 Відповісти
+34
- имя, сестра, имя!(с)



п.с. пригадується, що один квартальний клован у грудні 2021р. також кричав (навіть в ООН!) що "устроят переворот и убьютЬ.. кришкой от піаніно!"
показати весь коментар
07.02.2022 12:43 Відповісти
+17
ШОТО ДОВГО УБИВАЮТ НИКАК НЕ ДОБЬЮТ....
показати весь коментар
07.02.2022 12:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
може тапком ...прихлопнути?
показати весь коментар
07.02.2022 12:43 Відповісти
- имя, сестра, имя!(с)



п.с. пригадується, що один квартальний клован у грудні 2021р. також кричав (навіть в ООН!) що "устроят переворот и убьютЬ.. кришкой от піаніно!"
показати весь коментар
07.02.2022 12:43 Відповісти
"він розповів у інтерв'ю кремлівському пропагандисту Володимиру Соловйову.
Пропагандист поставив "президенту" РБ питання про спроби фізичного усунення. У відповідь Лукашенко запевнив, що вбити його намагаються "прямо зараз". "

так от воно що.. соловйов хотів вбити таракана!
"прямо зараз".. тупими питаннями
показати весь коментар
07.02.2022 12:45 Відповісти
Лукашенко вокруг себя сформировал культ собственной уникальности, сам в него свято поверил и теперь всех пытается убедить в том, что он Мессия. https://t.me/charter97_org/61307 https://t.me/charter97_org/61307

показати весь коментар
07.02.2022 12:46 Відповісти
ШОТО ДОВГО УБИВАЮТ НИКАК НЕ ДОБЬЮТ....
показати весь коментар
07.02.2022 12:52 Відповісти
все диктаторы - больные на голову психи
показати весь коментар
07.02.2022 12:52 Відповісти
"травма нанесена чем-тот тупым, возможно вопросом"
показати весь коментар
07.02.2022 12:52 Відповісти
ну тут кто кого...ответы не менее тупые.так что бой равноценный
показати весь коментар
07.02.2022 14:08 Відповісти
знаешь сколько разных микробов и вирусов существует, которые хотят его смерти? Прям круглосуточно делают попытки
показати весь коментар
07.02.2022 13:14 Відповісти
Укры?
показати весь коментар
07.02.2022 13:16 Відповісти
Ахметов. Тока вначале клоуна свергнет и сразу же лукодрищем займется. Донецкие бандюки они такие)
показати весь коментар
07.02.2022 13:43 Відповісти
Во кукуху рвануло,вбити його може кращий држбан.
показати весь коментар
07.02.2022 12:44 Відповісти
в этом смысле они с наркоманом братья. ослу тоже мерещатся заговоры и перевороты.
показати весь коментар
07.02.2022 13:47 Відповісти
Куда їм до Петра. Лише в 2018 році було попереджено 11 замахів.
показати весь коментар
07.02.2022 14:23 Відповісти
может быть...в те годы была война, подрывали, стреляли. значит хорошо работали спецслужбы.
показати весь коментар
07.02.2022 14:38 Відповісти
Цього намагаються вбити міфічні групи, у нас збираються робити переворити міфічні групи...
показати весь коментар
07.02.2022 12:45 Відповісти
"Стрыляли ? " (с)
показати весь коментар
07.02.2022 12:45 Відповісти
убили, он и сейчас убитый нахрен
показати весь коментар
07.02.2022 13:05 Відповісти
Дихлофосом как таракана...
показати весь коментар
07.02.2022 12:45 Відповісти
кто с фуйлом дружен -
тому жизнь не нужен
показати весь коментар
07.02.2022 12:45 Відповісти
А білорусам (які справді за нього проголосували) не соромно за свій вибір ?
Бо яким його видно зі сторони :
Манія величі,закомплексований,надзвичайно підозрілий.
показати весь коментар
07.02.2022 12:46 Відповісти
у нас бы такое было, если бы дали Яныку дальше править
показати весь коментар
07.02.2022 12:54 Відповісти
У нас нікому з 73% не соромно за обрання ЗЕвіслюка, то чому білорусам повинно бути соромно. Вони хоч півроку хороводи водили...
показати весь коментар
07.02.2022 14:27 Відповісти
Щось забагато цього таргана останнім часом.
показати весь коментар
07.02.2022 12:46 Відповісти
Ти глянь, яку удав кролика привчив, що кролик удава і не помічає впритул. :0
показати весь коментар
07.02.2022 12:46 Відповісти
Как увидишь ты себя царём
Будет тебе царская палата
Номер у палаты той - шестой
На посылках будут два мед брата..
🤣
показати весь коментар
07.02.2022 12:47 Відповісти
Синдром нав'язливих станів -параноя
показати весь коментар
07.02.2022 12:47 Відповісти
биполярное расстройство, как и у нашего
показати весь коментар
07.02.2022 12:55 Відповісти
У вашого Земана однополярне ватне расстройство
показати весь коментар
07.02.2022 13:13 Відповісти
у нашего всё пучком. под коксом быкует, без него несёт чушь. это не расстройство. это зависимость.
показати весь коментар
07.02.2022 13:17 Відповісти
З радістю подякую виконавцю атентату. лукавий передаст дуже затримується...
показати весь коментар
07.02.2022 12:48 Відповісти
причем атомной бомбой
показати весь коментар
07.02.2022 12:48 Відповісти
ударом по дурной башке
показати весь коментар
07.02.2022 13:50 Відповісти
Луке пора психиатора 😀😀
показати весь коментар
07.02.2022 12:49 Відповісти
уже поздно нужен патологоанатом
показати весь коментар
07.02.2022 13:52 Відповісти
Це було б непогано.
показати весь коментар
07.02.2022 12:50 Відповісти
Само скоро подохнеш...
показати весь коментар
07.02.2022 12:50 Відповісти
Это конечно украинцы
показати весь коментар
07.02.2022 12:50 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 12:51 Відповісти
Што то его штырит не по-деццки в последнии дни.
показати весь коментар
07.02.2022 12:52 Відповісти
у них в окружении всегда находятся люди, которые в нужный момент предлагают синюю таблетку, от которой уже невозможно отказатьсянашему вроде Ермак суёт. ну а, таблетки производства Рашен *********
показати весь коментар
07.02.2022 12:57 Відповісти
Дружбан Путин свежий порошок иэ Аргентины подогнал вот и сносит башню.
показати весь коментар
07.02.2022 13:11 Відповісти
"Вот она пришла весна, как паранойя"
(с)
показати весь коментар
07.02.2022 12:52 Відповісти
ненене, у него красивше - "мозаичный психопат", как-то так, беларусы хай поправят, если ошибся
показати весь коментар
07.02.2022 13:29 Відповісти
Точно: убить, закопать, на могиле написать- "У Ху?ла была картошка, он её любил, она выросла немножко - он её убил..."
показати весь коментар
07.02.2022 12:52 Відповісти
Не только убить ,а ещё и съесть как брата , есть у нас такие политики чего уж стесняться
показати весь коментар
07.02.2022 12:53 Відповісти
Бывают дни, когда всё что угодно становится спусковым крючком для паранойи...
показати весь коментар
07.02.2022 12:53 Відповісти
Во время интервью Соловьев зачем-то крутил в руках длинную отвертку!
показати весь коментар
07.02.2022 12:53 Відповісти
Накормив лукашило, на білоруському народові, своїх дітей на декілька поколінь.
показати весь коментар
07.02.2022 12:56 Відповісти
и что самое интересное, это работает и в обратную сторону: белорусский народ накормил Лукашило своими детьми, и это будет продолжаться несколько поколений
показати весь коментар
07.02.2022 12:59 Відповісти
Ага і звання полковника, посмертно.
показати весь коментар
07.02.2022 12:57 Відповісти
Живущий только для себя -- мертв для других. . /Публий Сир /
показати весь коментар
07.02.2022 12:57 Відповісти
Вот и стал Таракан победителем,
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому.
(Чтоб ему провалиться,проклятому!)
.........
Только вдруг из-за кусточка
Из-за синего лесочка,
Из далеких из полей
Прилетает Воробей.
Прыг да прыг
Да чик-чирик,
Чики-рики-чик-чирик!
Взял и клюнул Таракана,
Вот и нету великана.
Поделом великану досталося,
И усов от него не осталося.
(К.Чуковский-ВангаБандеровець)
показати весь коментар
07.02.2022 12:58 Відповісти
та дайте ж йому вже пігулки!
показати весь коментар
07.02.2022 12:58 Відповісти
Якщо вони нападуть на Україну вийдуть всі - і у РФ, і у Білорусі, і у Казахстані.
Буде як в першу світову, РФ змушена буде капітулювати, бо почнеться внутрішній переворот.
До речі, головним пунктом капітуляції Російської Імперії в Першу світову - визнання незалежності України.
показати весь коментар
07.02.2022 12:58 Відповісти
Хворий на всю голову. Дебіл,якщо зовсім коротко.
показати весь коментар
07.02.2022 12:59 Відповісти
Об це лайно руки марати? То як вусата гнила бараболя. Крім рідкого гімна нічого . Навіть землю не удобриш. Отрута
показати весь коментар
07.02.2022 13:01 Відповісти
It's a theif in the night to come and grab you.
It can creep on inside you and Consume you.
A disease of the mind it can control you.
It's too close for comfort..

😁
показати весь коментар
07.02.2022 13:01 Відповісти
ага в бульбу насрали
показати весь коментар
07.02.2022 13:03 Відповісти
Мабуть багато доброго зробив!
показати весь коментар
07.02.2022 13:03 Відповісти
Бережи труси, щоб Новічком не намастили...
показати весь коментар
07.02.2022 13:06 Відповісти
Вроде это все боязнь, но разной степени

Страх, это чувство само сохранения

А паника это беспомощность человека который доводит его к смерти ...
показати весь коментар
07.02.2022 13:07 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Бред преследования
показати весь коментар
07.02.2022 13:10 Відповісти
Грыгорыч, твои слова да Богу в уши.
показати весь коментар
07.02.2022 13:10 Відповісти
а нам от того шо? в его политикуме хоть один вменяемый есть?
показати весь коментар
07.02.2022 13:26 Відповісти
Мелочь, а будет приятно.
А политиков там уже 26 лет нет. Так, воровитые блюдо-жополизы и прочая мразь.
показати весь коментар
07.02.2022 13:46 Відповісти
а вам не здається, що якось забагато стало цього сумного лайна на наших теренах?
теж мені, знайшли ньюзмейкера!
показати весь коментар
07.02.2022 13:13 Відповісти
Тяжела ты шапка Мономаха (точнее-хана Узбека)! А ведь мог мирно ловить рыбу в пруду или окучивать картошку... Жадность власти ослепила и плохо спиться ,коли каждый охоч снять скальп с узурпатора.
показати весь коментар
07.02.2022 13:16 Відповісти
мания преследования и мания величия потихоньку переходят в шизофренический бред...
показати весь коментар
07.02.2022 13:20 Відповісти
Не, место Фиделя уже занято. Можем предложить вариант Че Гевара, но для этого нужно личное мужество и готовность умереть за свои взгляды.
показати весь коментар
07.02.2022 13:26 Відповісти
А вот кто б сомневался , что Путин его оставит в живых.
показати весь коментар
07.02.2022 13:28 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 13:31 Відповісти
Та що ти переживаєш, нашого недомірка теж вже кілька разів збиралися, но крім реклами це нічого не дало!!!! Та за вами і плакати ніхто не буде!!!!!!
показати весь коментар
07.02.2022 13:32 Відповісти
У Лукашенка очко работает тонко, и он чует свой час.
Когда много людей работают над планом ликвидации, жертва
всегда это ощущает.
показати весь коментар
07.02.2022 13:34 Відповісти
Он должен кончить свои дни в психущке врача Моргулиса. Убивать нельзя. Детишков -на вечную зону ,там же в Беларуси.. Подвесить вниз ногами -можно,но ненадолго.
показати весь коментар
07.02.2022 13:40 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 13:41 Відповісти
Лукашенко заявил, что его пытаются убить ,за https://images.cnscdn.com/images/a/9/6/e/a96e8d28959ab0b2772c27e0fb510a25/original.jpgсдачу колхоза "Беларусь" с батраками, кооперативу "Озеро".
показати весь коментар
07.02.2022 13:52 Відповісти
Не зрозумів цього бешеного Бацьку. Якщо його грохнут, то це для нього добре чи погано?
показати весь коментар
07.02.2022 13:53 Відповісти
Когда ты сам себе начальник - то сам себе же и дурак.(с)
показати весь коментар
07.02.2022 14:06 Відповісти
У лукамора якась словесна діарея
показати весь коментар
07.02.2022 14:10 Відповісти
Путін його і вб'є.
показати весь коментар
07.02.2022 14:49 Відповісти
То наверное с беспилотника покореженного который они показывали на него должны были сбросить 5ти тонную бомбу)))
показати весь коментар
07.02.2022 14:56 Відповісти
ну коли вже здійсниться мрія білорусів????коли вже цей поросячий хвіст приеднається до Чикотила???
показати весь коментар
07.02.2022 15:18 Відповісти
Скоро у ЗЕчма такая же фишка будет. В перевороты и покушения на ближайшее окружение украинцы не ведуться, так что в ход пойдёт тяжёлая артиллерия. Покушение на, страшно сказать, самого найвэлычнишого ЗЕчма
показати весь коментар
07.02.2022 16:05 Відповісти
Гнид не вбивають, а витравлюють. Ти ще не все підписав пуйлу, ще можеш пожити, але "новічок" вже виділений для цього і наказ про його використання обов'язково буде.
показати весь коментар
07.02.2022 16:13 Відповісти
Эта **** заявила -" Если Украина начнёт боевые действия на Донбассе
против ДЛНР, мы нанесём по Киеву ракетный удар "
Вот что сказал байстрюк.
показати весь коментар
07.02.2022 18:28 Відповісти
"Лукашенко заявив, що його намагаються вбити"

_Намагаться не надо - надо убить.
показати весь коментар
07.02.2022 19:46 Відповісти
Параноя була і є в усіх диктаторів, циган не виняток. Звичайно ж він знає , що ***** його вб'є, тільки не знає коли, тому йому і сцикотно.
показати весь коментар
07.02.2022 20:14 Відповісти
ПАРАНОЙЯ ДЕЛО ТОНКОЕ ЛУКА )))
показати весь коментар
08.02.2022 05:39 Відповісти
 
 