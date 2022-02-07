"Лукашенко заявив, що його намагаються вбити"

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що зараз його намагаються вбити.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це він розповів у інтерв'ю кремлівському пропагандисту Володимиру Соловйову.

Пропагандист поставив "президенту" РБ питання про спроби фізичного усунення. У відповідь Лукашенко запевнив, що вбити його намагаються "прямо зараз".

"Навіть ти зараз сидиш поруч зі мною і не знаєш цього", - звернувся він до Соловйова.

На запитання про замахи на його дітей Лукашенко сказав, що це є "позамежним" і є вже не "червоною лінією".

За його словами, коли Лукашенко перестане бути президентом, його діти "люди підготовлені" і він їх "не тягне". Він сказав, що його діти "наїлися президентства" і не підуть у політику.

У квітні минулого року у ФСБ повідомили про затримання двох людей, які начебто готували переворот у Білорусі. За заявою спецслужб, переворот планувалося здійснити у Мінську 9 травня під час параду Перемоги.

Перед цим Лукашенко розповів про затримання групи, яка начебто планувала замах на нього та його дітей. Він звинуватив у підготовці замаху та держперевороту американські спецслужби. Затриманим у справі про підготовку "замаху" на Лукашенка висунули звинувачення, фігуранти визнали свою провину.