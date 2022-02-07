Лукашенко заявив, що його намагаються вбити
Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що зараз його намагаються вбити.
Як інформує Цензор.НЕТ , про це він розповів у інтерв'ю кремлівському пропагандисту Володимиру Соловйову.
Пропагандист поставив "президенту" РБ питання про спроби фізичного усунення. У відповідь Лукашенко запевнив, що вбити його намагаються "прямо зараз".
"Навіть ти зараз сидиш поруч зі мною і не знаєш цього", - звернувся він до Соловйова.
На запитання про замахи на його дітей Лукашенко сказав, що це є "позамежним" і є вже не "червоною лінією".
За його словами, коли Лукашенко перестане бути президентом, його діти "люди підготовлені" і він їх "не тягне". Він сказав, що його діти "наїлися президентства" і не підуть у політику.
У квітні минулого року у ФСБ повідомили про затримання двох людей, які начебто готували переворот у Білорусі. За заявою спецслужб, переворот планувалося здійснити у Мінську 9 травня під час параду Перемоги.
Перед цим Лукашенко розповів про затримання групи, яка начебто планувала замах на нього та його дітей. Він звинуватив у підготовці замаху та держперевороту американські спецслужби. Затриманим у справі про підготовку "замаху" на Лукашенка висунули звинувачення, фігуранти визнали свою провину.
п.с. пригадується, що один квартальний клован у грудні 2021р. також кричав (навіть в ООН!) що "устроят переворот и убьютЬ.. кришкой от піаніно!"
Пропагандист поставив "президенту" РБ питання про спроби фізичного усунення. У відповідь Лукашенко запевнив, що вбити його намагаються "прямо зараз". "
так от воно що.. соловйов хотів вбити таракана!
"прямо зараз".. тупими питаннями
тому жизнь не нужен
Бо яким його видно зі сторони :
Манія величі,закомплексований,надзвичайно підозрілий.
Будет тебе царская палата
Номер у палаты той - шестой
На посылках будут два мед брата..
🤣
(с)
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому.
(Чтоб ему провалиться,проклятому!)
.........
Только вдруг из-за кусточка
Из-за синего лесочка,
Из далеких из полей
Прилетает Воробей.
Прыг да прыг
Да чик-чирик,
Чики-рики-чик-чирик!
Взял и клюнул Таракана,
Вот и нету великана.
Поделом великану досталося,
И усов от него не осталося.
(К.Чуковский-ВангаБандеровець)
Буде як в першу світову, РФ змушена буде капітулювати, бо почнеться внутрішній переворот.
До речі, головним пунктом капітуляції Російської Імперії в Першу світову - визнання незалежності України.
It can creep on inside you and Consume you.
A disease of the mind it can control you.
It's too close for comfort..
😁
Страх, это чувство само сохранения
А паника это беспомощность человека который доводит его к смерти ...
А политиков там уже 26 лет нет. Так, воровитые блюдо-жополизы и прочая мразь.
теж мені, знайшли ньюзмейкера!
Когда много людей работают над планом ликвидации, жертва
всегда это ощущает.
против ДЛНР, мы нанесём по Киеву ракетный удар "
Вот что сказал байстрюк.
_Намагаться не надо - надо убить.