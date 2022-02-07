"Путін обіцяв присвоїти мені звання полковника російської армії", - Лукашенко. ВIДЕО

Білоруський диктатор Лукашенко заявив, що президент РФ Володимир Путін обіцяв присвоїти йому звання полковника армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лукашенко сказав в інтерв'ю кремлівському пропагандисту Володимиру Соловйову.

"Путін обіцяв мені полковника присвоїти. До цих пір не присвоїв... Полковника російської армії... В російській армії я не служив. Хай присвоїть мені звання полковника радянської армії", - заявив диктатор.

