"Путін обіцяв присвоїти мені звання полковника російської армії", - Лукашенко. ВIДЕО

Білоруський диктатор Лукашенко заявив, що президент РФ Володимир Путін обіцяв присвоїти йому звання полковника армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лукашенко сказав в інтерв'ю кремлівському пропагандисту Володимиру Соловйову. 

"Путін обіцяв мені полковника присвоїти. До цих пір не присвоїв... Полковника російської армії... В російській армії я не служив. Хай присвоїть мені звання полковника радянської армії", - заявив диктатор.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Давайте Богові подякуємо за це дароване чудо! Чи гідні ми його?", - білоруський пропагандист Азарьонок про Лукашенка. ВIДЕО

армія рф (18832) Лукашенко Олександр (2695) путін володимир (24856) Союзна держава РБ і рф (11)
Топ коментарі
+61
07.02.2022 10:45 Відповісти
+51
Ничтожество
07.02.2022 10:42 Відповісти
+50
07.02.2022 10:45 Відповісти
Що не бовкне, так одне зашкварніше іншого.
Присвоїти йому звання "радянського полковника"?)))

Звучить як челобітная))

Присвоїти хіба посмертно, як почилому у бозі совку.

Сам же міг би будь-яке звання собі присвоїти, звання "президент" же собі присвоїв.

Нафік йому те звання, хоче йти в атаку на України комполка, в перших рядах?
07.02.2022 11:36 Відповісти
да уж.. А Кадыров цельный ГЕНЕРАЛ мвд.. Придется Луке свою "честь" отдавать Кадыру как старшему по званию. А вообще позорище конечно, опустился уже ниже плинтуса...
07.02.2022 11:36 Відповісти
так вот под этой личиной
скрывался блин, уголовник..
ну в жизни не скажешь, какой был мущина
ну настоящий полковник!
07.02.2022 11:38 Відповісти
Лох, конкретный.
07.02.2022 11:49 Відповісти
И орден с закруткой на спине
07.02.2022 11:49 Відповісти
Господин пообещал назначить его любимой женой,а расплачиваться за этот лядский цирк будет население беларуси,и не деньгами а оторванными руками,ногами,головами.
07.02.2022 11:50 Відповісти
Гауляйтер білоруської волості
07.02.2022 11:52 Відповісти
Посмертно?....
07.02.2022 11:54 Відповісти
Кукушка улетела,что делает безграничная власть,печаль.
07.02.2022 11:54 Відповісти
и банку варення обицяв
07.02.2022 11:56 Відповісти
и пачку печенья
07.02.2022 12:34 Відповісти
Це поза всіляких сумнівів визнання!
07.02.2022 11:57 Відповісти
Не, лукашлюха, тебе только под "полковника" *****.
07.02.2022 11:59 Відповісти
А ты ***** присвой звание хероя Белоруси. Будете квиты
07.02.2022 12:03 Відповісти
він просто вже не зовсім нормальний.
07.02.2022 12:04 Відповісти
Чево толька полкана??? Бери выше, раз дает надо брать проси больше!!! А то "полкан" как кто не серьезно...
07.02.2022 12:04 Відповісти
У Лукашенко тепер уся надія на Путлера. В Африці після Бокассі, вже немає жодного відповідного диктатора, хто б йому привласнив звання канібала.
07.02.2022 12:05 Відповісти
Посмертно
07.02.2022 12:05 Відповісти
Шо це за цирк? Вже якшо солов'їний послід сміється з того, що говорить цей фрік, то це натуральна клініка. "Пусть прісвоіт мнє званіє палковніка расійскай армії, а ми тогда єму прісвоїм званіє гєнєрала..." *****... шо це за... та він реально з котушок з'їхав...
07.02.2022 12:08 Відповісти
Да, Олександр Григорович, Кадиров - генерал, а ти навіть до єфрейтора не дотягнув!!!
Якщо скажеш що ти піхотинець путлєра, то єфрейтора точно дадуть!
07.02.2022 12:11 Відповісти
Зачем ИУДЕ еще какое-то звание?
07.02.2022 12:11 Відповісти
Когда лукашило скинут, у него найдут такой символ власти над народом Беларуси.

07.02.2022 12:14 Відповісти
мерзость какая. серебро с черной фурнитурой или паркеризация с рукоятками из слоновой кости смотрелось бы в 100 раз лучше. а это просто жлобство в стиле умба-юмба.
07.02.2022 12:42 Відповісти
У каждого свой золотой батон.
07.02.2022 13:28 Відповісти
Сартиры в армии мыть будешь
07.02.2022 12:22 Відповісти
А чому не генераліссимуса?
07.02.2022 12:26 Відповісти
07.02.2022 12:37 Відповісти
Так это его в звании понижают?
Ну, ... Ок.
07.02.2022 12:41 Відповісти
Полковник СА = почти как "диды". Значит тому кто против него он будет говорить "ты что это? против дидов пошел? деды воевали внуки про..али, все на защиту дидов!
07.02.2022 12:43 Відповісти
07.02.2022 13:27 Відповісти
биомусор. дегенераты...
07.02.2022 12:46 Відповісти
Грыгорыч, с повышением тебя, гниду.
07.02.2022 13:04 Відповісти
СА убери

07.02.2022 13:37 Відповісти
А почему собственно?
07.02.2022 13:44 Відповісти
СА он не заслужил..только вертухайское ВВ
07.02.2022 13:59 Відповісти
Согласен на все 200%.

Грыгорыч, старая гнида, с повышением тебя.
07.02.2022 14:05 Відповісти
07.02.2022 13:14 Відповісти
Д'Жан-Клод Ван Дамм Терминатор
07.02.2022 14:01 Відповісти
Хапайте наркоманів
07.02.2022 13:20 Відповісти
В Україні "президента" - полковника чужої армії , народ просто повісив би на смереці 😎👍
07.02.2022 13:21 Відповісти
Два полковника.
07.02.2022 13:24 Відповісти
Полковник был большая **** - он пасовал при трех тузах.....(с)
07.02.2022 13:39 Відповісти
07.02.2022 13:49 Відповісти
после рядового очередное звание, по-моему, ефрейтор
07.02.2022 13:59 Відповісти
А шо там с беженцами, ничего не получилось?!
07.02.2022 14:04 Відповісти
....ну, перед смертью хоть даст звание тебе))
07.02.2022 14:14 Відповісти
Вот якраз ці мізками двинуті полковники і можуть натворити хтозна що.Треба терміново усім світом кудись і'х подіти,бажано в пекло,на радість людства.
07.02.2022 14:16 Відповісти
Налижеш ще і на генерала .
07.02.2022 14:17 Відповісти
"Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом." Плох тот диктатор, который не мечтает стать личным полковником Х#йла.
07.02.2022 14:27 Відповісти
"Как же он работал в очистке"?
07.02.2022 14:29 Відповісти
Посмертно
07.02.2022 14:37 Відповісти
На месте белоруса можно со стыда сгореть
07.02.2022 14:38 Відповісти
У тебе вже є звання узурпатор,гвалтівник та вбивця-ти використаний гандон...
07.02.2022 14:49 Відповісти

«Я полковник! Я стану полковником
07.02.2022 15:09 Відповісти
показати весь коментар
хто ти чортяка дурнувата ?
07.02.2022 15:25 Відповісти
можливо присвоїть у вигляді заохочення, але посмертно
07.02.2022 16:04 Відповісти
Потерпи пока барана на папаху знайдуть.
07.02.2022 16:40 Відповісти
У него еще колени не болят?
07.02.2022 16:44 Відповісти
У нього болить в іншому місці. Дупою називається.
07.02.2022 18:51 Відповісти
Предлагаю присвоить усатому упырю звание феерического ********! Трижды накуй! Ура!
07.02.2022 17:06 Відповісти
В Украину начались поставки автокранов МАЗ с улучшенными характеристиками.

Показательно, что МАЗ в Украине также установил рекорд продаж, поставив в декабре 1000-й грузовик своему клиенту.

Тем не менее, МАЗ в 2021 году сумел не только сохранить позиции лидера, но и занять 21,5% рынка.
07.02.2022 17:14 Відповісти
я думал будет князь всея Белой Руси или генерал-губернатор, а тут полковник, обломчик
07.02.2022 17:35 Відповісти
Почему пюррер решил, шо Беларусь пойдет воевать за него против Украины? На него там весерут все с его войнами, пускай Коленьку отправляет на фронт.
07.02.2022 17:55 Відповісти
дешовка..
07.02.2022 18:23 Відповісти
Господин назначил меня любимой женой!!!!!
07.02.2022 18:26 Відповісти
присвой мне звание советской армии
а ещё я хочу блестящие бусы зеркальце и серьгу в нос
07.02.2022 18:42 Відповісти
Дурень. Хоч би вже мовчав і не виносив на пудліку свій сором.
07.02.2022 18:49 Відповісти
https://www.facebook.com/vadodovruch?__cft__[0]=AZU-rUHFR-OcuXjpMxAB_drhGrqrXPu_K4GpNHjlPSHxB96yngT4PZSDQTFKJGB_GRfEK1gsVUy7wNbEqrE9DTOKFzfnl9PBO3OJXwUscjaA_caLVd17m8T6VpBE9vIgNeA&__tn__=-UC%2CP-R Вадим Бойко



Лукашенко - йо...ий смішний дегенерат, який прийшов до влади в еру ще відеомагнітофонів. Слухати там нєхєр.
Його армія - це 4 мехбригади в шапках вушанках, шкіряними планшетами і сторічної давнини вещьмішками.

Коли батальйон, в якому я служу, вилітав до кордону, наші хлопці виглядали не просто пристойно як для воєнних, хлопці виглядали як з картинки.

Додайте до цього реальний досвід війни у половини з них, і ви зрозумієте, як насрали в штани білоруси в сталевих касках, коли на кордоні під носом побачили в біноклі часів першої світової, спецпризначенців добротного світового рівня, з АКТК, снайперськими комплексами, і рештою військових приколів, які вже нам набридли, а вони таке тільки в кіно бачили.
07.02.2022 20:07 Відповісти
Потім була "операція" в Казахстані, куди привезли дЕсантів-сябрів пов'язати в цій авантюрі, і виглядали вони вкрай убого навіть в порівнянні з армянським спіцназом з АК-12.

Наші армії - настільки не можна порівнювати, шо бити білорусів було би просто неспортивно.

Вони не вивезуть цього двіжу ні хвилини.
Якщо вони сприймають за чисту монету маразми свого козлодиктатора, то їх навіть не шкода.

За 4 дні ці 4 бригади ляжуть і не встануть. Ми тут на рівних можемо рашку нормально заставити взопріти, яка нахєр білорусь?

Ну давайте вже, ну. ......... Йо...ть вже самі того вашого бога війни вусатого.

Бо воно здохне, а здороватись з вами так і не будуть.
07.02.2022 20:08 Відповісти
Похоже у них ролевые игры...
07.02.2022 20:29 Відповісти
Яка маячня. Це все насправді?
07.02.2022 20:46 Відповісти
Мне, говорит, дворника без медали не нужно». В Санкт-Петербург поехал за медалью. Ну, в первый раз, буду говорить, не вышло. Господа чиновники не захотели. «Царь, говорит, в заграницу уехал, сейчас невозможно». Приказал мне барин ждать. «Ты, говорит, Тихон, жди, без медали не будешь».

07.02.2022 21:34 Відповісти
И присваиваем тебе, Санёк, воинское звание «картофельного ************* 1-й степени» дарим тебе «Евангелие от Луки» там где Бог белорус и орден «Сутулого 2-й степени» с закруткой на спине. Сейчас азарёнок ртом и губами сыграет туш !
07.02.2022 23:12 Відповісти
Жаль не прикончил его никто, когда он в шоке был после выборов и мотался по заводам. Вместо :"Уходи!Уходи!" , надо было " уйти " его.
07.02.2022 23:17 Відповісти
Я так понимаю, что звания ПОДполковника уже мало?
08.02.2022 09:11 Відповісти
Посмертно.
26.02.2022 12:39 Відповісти
