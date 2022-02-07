РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8731 посетитель онлайн
Новости Видео
24 293 181

"Путин обещал присвоить мне звание полковника российской армии", - Лукашенко. ВИДЕО

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин обещал присвоить ему звание полковника армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко сказал в интервью кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

"Путин обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил... Полковника российской армии... В российской армии я не служил. Пусть присвоит мне звание полковника советской армии", - заявил диктатор.

Также смотрите: "Давайте Бога поблагодарим за это дарованное чудо! Достойны ли мы его?" - белорусский пропагандист Азаренок о Лукашенко. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20679) Лукашенко Александр (3647) путин владимир (32236) Союзное государство РБ и рф (11)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+61
показать весь комментарий
07.02.2022 10:45 Ответить
+51
Ничтожество
показать весь комментарий
07.02.2022 10:42 Ответить
+50
показать весь комментарий
07.02.2022 10:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Що не бовкне, так одне зашкварніше іншого.
Присвоїти йому звання "радянського полковника"?)))

Звучить як челобітная))

Присвоїти хіба посмертно, як почилому у бозі совку.

Сам же міг би будь-яке звання собі присвоїти, звання "президент" же собі присвоїв.

Нафік йому те звання, хоче йти в атаку на України комполка, в перших рядах?
показать весь комментарий
07.02.2022 11:36 Ответить
да уж.. А Кадыров цельный ГЕНЕРАЛ мвд.. Придется Луке свою "честь" отдавать Кадыру как старшему по званию. А вообще позорище конечно, опустился уже ниже плинтуса...
показать весь комментарий
07.02.2022 11:36 Ответить
так вот под этой личиной
скрывался блин, уголовник..
ну в жизни не скажешь, какой был мущина
ну настоящий полковник!
показать весь комментарий
07.02.2022 11:38 Ответить
Лох, конкретный.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:49 Ответить
И орден с закруткой на спине
показать весь комментарий
07.02.2022 11:49 Ответить
Господин пообещал назначить его любимой женой,а расплачиваться за этот лядский цирк будет население беларуси,и не деньгами а оторванными руками,ногами,головами.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:50 Ответить
Гауляйтер білоруської волості
показать весь комментарий
07.02.2022 11:52 Ответить
Посмертно?....
показать весь комментарий
07.02.2022 11:54 Ответить
Кукушка улетела,что делает безграничная власть,печаль.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:54 Ответить
и банку варення обицяв
показать весь комментарий
07.02.2022 11:56 Ответить
и пачку печенья
показать весь комментарий
07.02.2022 12:34 Ответить
Це поза всіляких сумнівів визнання!
показать весь комментарий
07.02.2022 11:57 Ответить
Не, лукашлюха, тебе только под "полковника" *****.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:59 Ответить
А ты ***** присвой звание хероя Белоруси. Будете квиты
показать весь комментарий
07.02.2022 12:03 Ответить
він просто вже не зовсім нормальний.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:04 Ответить
Чево толька полкана??? Бери выше, раз дает надо брать проси больше!!! А то "полкан" как кто не серьезно...
показать весь комментарий
07.02.2022 12:04 Ответить
У Лукашенко тепер уся надія на Путлера. В Африці після Бокассі, вже немає жодного відповідного диктатора, хто б йому привласнив звання канібала.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:05 Ответить
Посмертно
показать весь комментарий
07.02.2022 12:05 Ответить
Шо це за цирк? Вже якшо солов'їний послід сміється з того, що говорить цей фрік, то це натуральна клініка. "Пусть прісвоіт мнє званіє палковніка расійскай армії, а ми тогда єму прісвоїм званіє гєнєрала..." *****... шо це за... та він реально з котушок з'їхав...
показать весь комментарий
07.02.2022 12:08 Ответить
Да, Олександр Григорович, Кадиров - генерал, а ти навіть до єфрейтора не дотягнув!!!
Якщо скажеш що ти піхотинець путлєра, то єфрейтора точно дадуть!
показать весь комментарий
07.02.2022 12:11 Ответить
Зачем ИУДЕ еще какое-то звание?
показать весь комментарий
07.02.2022 12:11 Ответить
Когда лукашило скинут, у него найдут такой символ власти над народом Беларуси.

показать весь комментарий
07.02.2022 12:14 Ответить
мерзость какая. серебро с черной фурнитурой или паркеризация с рукоятками из слоновой кости смотрелось бы в 100 раз лучше. а это просто жлобство в стиле умба-юмба.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:42 Ответить
У каждого свой золотой батон.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:28 Ответить
Сартиры в армии мыть будешь
показать весь комментарий
07.02.2022 12:22 Ответить
А чому не генераліссимуса?
показать весь комментарий
07.02.2022 12:26 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 12:37 Ответить
Так это его в звании понижают?
Ну, ... Ок.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:41 Ответить
Полковник СА = почти как "диды". Значит тому кто против него он будет говорить "ты что это? против дидов пошел? деды воевали внуки про..али, все на защиту дидов!
показать весь комментарий
07.02.2022 12:43 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 13:27 Ответить
биомусор. дегенераты...
показать весь комментарий
07.02.2022 12:46 Ответить
Грыгорыч, с повышением тебя, гниду.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:04 Ответить
СА убери

показать весь комментарий
07.02.2022 13:37 Ответить
А почему собственно?
показать весь комментарий
07.02.2022 13:44 Ответить
СА он не заслужил..только вертухайское ВВ
показать весь комментарий
07.02.2022 13:59 Ответить
Согласен на все 200%.

Грыгорыч, старая гнида, с повышением тебя.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:05 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 13:14 Ответить
Д'Жан-Клод Ван Дамм Терминатор
показать весь комментарий
07.02.2022 14:01 Ответить
Хапайте наркоманів
показать весь комментарий
07.02.2022 13:20 Ответить
В Україні "президента" - полковника чужої армії , народ просто повісив би на смереці 😎👍
показать весь комментарий
07.02.2022 13:21 Ответить
Два полковника.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:24 Ответить
Полковник был большая **** - он пасовал при трех тузах.....(с)
показать весь комментарий
07.02.2022 13:39 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 13:49 Ответить
после рядового очередное звание, по-моему, ефрейтор
показать весь комментарий
07.02.2022 13:59 Ответить
А шо там с беженцами, ничего не получилось?!
показать весь комментарий
07.02.2022 14:04 Ответить
....ну, перед смертью хоть даст звание тебе))
показать весь комментарий
07.02.2022 14:14 Ответить
Вот якраз ці мізками двинуті полковники і можуть натворити хтозна що.Треба терміново усім світом кудись і'х подіти,бажано в пекло,на радість людства.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:16 Ответить
Налижеш ще і на генерала .
показать весь комментарий
07.02.2022 14:17 Ответить
"Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом." Плох тот диктатор, который не мечтает стать личным полковником Х#йла.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:27 Ответить
"Как же он работал в очистке"?
показать весь комментарий
07.02.2022 14:29 Ответить
Посмертно
показать весь комментарий
07.02.2022 14:37 Ответить
На месте белоруса можно со стыда сгореть
показать весь комментарий
07.02.2022 14:38 Ответить
У тебе вже є звання узурпатор,гвалтівник та вбивця-ти використаний гандон...
показать весь комментарий
07.02.2022 14:49 Ответить

«Я полковник! Я стану полковником
показать весь комментарий
07.02.2022 15:09 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 15:25 Ответить
хто ти чортяка дурнувата ?
показать весь комментарий
07.02.2022 15:25 Ответить
можливо присвоїть у вигляді заохочення, але посмертно
показать весь комментарий
07.02.2022 16:04 Ответить
Потерпи пока барана на папаху знайдуть.
показать весь комментарий
07.02.2022 16:40 Ответить
У него еще колени не болят?
показать весь комментарий
07.02.2022 16:44 Ответить
У нього болить в іншому місці. Дупою називається.
показать весь комментарий
07.02.2022 18:51 Ответить
Предлагаю присвоить усатому упырю звание феерического ********! Трижды накуй! Ура!
показать весь комментарий
07.02.2022 17:06 Ответить
В Украину начались поставки автокранов МАЗ с улучшенными характеристиками.

Показательно, что МАЗ в Украине также установил рекорд продаж, поставив в декабре 1000-й грузовик своему клиенту.

Тем не менее, МАЗ в 2021 году сумел не только сохранить позиции лидера, но и занять 21,5% рынка.
показать весь комментарий
07.02.2022 17:14 Ответить
я думал будет князь всея Белой Руси или генерал-губернатор, а тут полковник, обломчик
показать весь комментарий
07.02.2022 17:35 Ответить
Почему пюррер решил, шо Беларусь пойдет воевать за него против Украины? На него там весерут все с его войнами, пускай Коленьку отправляет на фронт.
показать весь комментарий
07.02.2022 17:55 Ответить
дешовка..
показать весь комментарий
07.02.2022 18:23 Ответить
Господин назначил меня любимой женой!!!!!
показать весь комментарий
07.02.2022 18:26 Ответить
присвой мне звание советской армии
а ещё я хочу блестящие бусы зеркальце и серьгу в нос
показать весь комментарий
07.02.2022 18:42 Ответить
Дурень. Хоч би вже мовчав і не виносив на пудліку свій сором.
показать весь комментарий
07.02.2022 18:49 Ответить
https://www.facebook.com/vadodovruch?__cft__[0]=AZU-rUHFR-OcuXjpMxAB_drhGrqrXPu_K4GpNHjlPSHxB96yngT4PZSDQTFKJGB_GRfEK1gsVUy7wNbEqrE9DTOKFzfnl9PBO3OJXwUscjaA_caLVd17m8T6VpBE9vIgNeA&__tn__=-UC%2CP-R Вадим Бойко



Лукашенко - йо...ий смішний дегенерат, який прийшов до влади в еру ще відеомагнітофонів. Слухати там нєхєр.
Його армія - це 4 мехбригади в шапках вушанках, шкіряними планшетами і сторічної давнини вещьмішками.

Коли батальйон, в якому я служу, вилітав до кордону, наші хлопці виглядали не просто пристойно як для воєнних, хлопці виглядали як з картинки.

Додайте до цього реальний досвід війни у половини з них, і ви зрозумієте, як насрали в штани білоруси в сталевих касках, коли на кордоні під носом побачили в біноклі часів першої світової, спецпризначенців добротного світового рівня, з АКТК, снайперськими комплексами, і рештою військових приколів, які вже нам набридли, а вони таке тільки в кіно бачили.
показать весь комментарий
07.02.2022 20:07 Ответить
Потім була "операція" в Казахстані, куди привезли дЕсантів-сябрів пов'язати в цій авантюрі, і виглядали вони вкрай убого навіть в порівнянні з армянським спіцназом з АК-12.

Наші армії - настільки не можна порівнювати, шо бити білорусів було би просто неспортивно.

Вони не вивезуть цього двіжу ні хвилини.
Якщо вони сприймають за чисту монету маразми свого козлодиктатора, то їх навіть не шкода.

За 4 дні ці 4 бригади ляжуть і не встануть. Ми тут на рівних можемо рашку нормально заставити взопріти, яка нахєр білорусь?

Ну давайте вже, ну. ......... Йо...ть вже самі того вашого бога війни вусатого.

Бо воно здохне, а здороватись з вами так і не будуть.
показать весь комментарий
07.02.2022 20:08 Ответить
Похоже у них ролевые игры...
показать весь комментарий
07.02.2022 20:29 Ответить
Яка маячня. Це все насправді?
показать весь комментарий
07.02.2022 20:46 Ответить
Мне, говорит, дворника без медали не нужно». В Санкт-Петербург поехал за медалью. Ну, в первый раз, буду говорить, не вышло. Господа чиновники не захотели. «Царь, говорит, в заграницу уехал, сейчас невозможно». Приказал мне барин ждать. «Ты, говорит, Тихон, жди, без медали не будешь».

показать весь комментарий
07.02.2022 21:34 Ответить
И присваиваем тебе, Санёк, воинское звание «картофельного ************* 1-й степени» дарим тебе «Евангелие от Луки» там где Бог белорус и орден «Сутулого 2-й степени» с закруткой на спине. Сейчас азарёнок ртом и губами сыграет туш !
показать весь комментарий
07.02.2022 23:12 Ответить
Жаль не прикончил его никто, когда он в шоке был после выборов и мотался по заводам. Вместо :"Уходи!Уходи!" , надо было " уйти " его.
показать весь комментарий
07.02.2022 23:17 Ответить
Я так понимаю, что звания ПОДполковника уже мало?
показать весь комментарий
08.02.2022 09:11 Ответить
Посмертно.
показать весь комментарий
26.02.2022 12:39 Ответить
Страница 2 из 2
 
 