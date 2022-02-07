"Путин обещал присвоить мне звание полковника российской армии", - Лукашенко. ВИДЕО
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин обещал присвоить ему звание полковника армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко сказал в интервью кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.
"Путин обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил... Полковника российской армии... В российской армии я не служил. Пусть присвоит мне звание полковника советской армии", - заявил диктатор.
Присвоїти йому звання "радянського полковника"?)))
Звучить як челобітная))
Присвоїти хіба посмертно, як почилому у бозі совку.
Сам же міг би будь-яке звання собі присвоїти, звання "президент" же собі присвоїв.
Нафік йому те звання, хоче йти в атаку на України комполка, в перших рядах?
скрывался блин, уголовник..
ну в жизни не скажешь, какой был мущина
ну настоящий полковник!
Якщо скажеш що ти піхотинець путлєра, то єфрейтора точно дадуть!
Ну, ... Ок.
Грыгорыч, старая гнида, с повышением тебя.
«Я полковник! Я стану полковником!»
а ещё я хочу блестящие бусы зеркальце и серьгу в нос
Лукашенко - йо...ий смішний дегенерат, який прийшов до влади в еру ще відеомагнітофонів. Слухати там нєхєр.
Його армія - це 4 мехбригади в шапках вушанках, шкіряними планшетами і сторічної давнини вещьмішками.
Коли батальйон, в якому я служу, вилітав до кордону, наші хлопці виглядали не просто пристойно як для воєнних, хлопці виглядали як з картинки.
Додайте до цього реальний досвід війни у половини з них, і ви зрозумієте, як насрали в штани білоруси в сталевих касках, коли на кордоні під носом побачили в біноклі часів першої світової, спецпризначенців добротного світового рівня, з АКТК, снайперськими комплексами, і рештою військових приколів, які вже нам набридли, а вони таке тільки в кіно бачили.
Наші армії - настільки не можна порівнювати, шо бити білорусів було би просто неспортивно.
Вони не вивезуть цього двіжу ні хвилини.
Якщо вони сприймають за чисту монету маразми свого козлодиктатора, то їх навіть не шкода.
За 4 дні ці 4 бригади ляжуть і не встануть. Ми тут на рівних можемо рашку нормально заставити взопріти, яка нахєр білорусь?
Ну давайте вже, ну. ......... Йо...ть вже самі того вашого бога війни вусатого.
Бо воно здохне, а здороватись з вами так і не будуть.