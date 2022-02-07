"Путин обещал присвоить мне звание полковника российской армии", - Лукашенко. ВИДЕО

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин обещал присвоить ему звание полковника армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко сказал в интервью кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

"Путин обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил... Полковника российской армии... В российской армии я не служил. Пусть присвоит мне звание полковника советской армии", - заявил диктатор.

Также смотрите: "Давайте Бога поблагодарим за это дарованное чудо! Достойны ли мы его?" - белорусский пропагандист Азаренок о Лукашенко. ВИДЕО