РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6706 посетителей онлайн
Новости
16 211 91

Лукашенко заявил, что его пытаются убить

Лукашенко заявил, что его пытаются убить

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сейчас его пытаются убить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Пропагандист задал "президенту" РБ вопрос о попытках физического устранения. В ответ Лукашенко заверил, что убить его пытаются прямо сейчас.

"Даже ты сейчас сидишь рядом со мной и не знаешь этого", – обратился он к Соловьеву.

На вопрос о покушениях на его детей Лукашенко сказал, что это "запредельно" и является уже не "красной линией".

По его словам, когда Лукашенко перестанет быть президентом, его дети "люди подготовленные" и он их "не тащит".

Он сказал, что его дети "наелись президентства" и не пойдут в политику.

Также смотрите: "Путин обещал присвоить мне звание полковника российской армии", - Лукашенко. ВИДЕО

В апреле прошлого года в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии.

По заявлению спецслужб, переворот планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парада Победы.

Перед этим Лукашенко рассказал о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. Он обвинил в подготовке покушения и госпереворота американские спецслужбы. Задержанным по делу о подготовке покушения на Лукашенко предъявили обвинения, фигуранты признали свою вину.

Автор: 

Лукашенко Александр (3649) покушение (1061) Соловьев Владимир (143)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+42
може тапком ...прихлопнути?
показать весь комментарий
07.02.2022 12:43 Ответить
+34
- имя, сестра, имя!(с)



п.с. пригадується, що один квартальний клован у грудні 2021р. також кричав (навіть в ООН!) що "устроят переворот и убьютЬ.. кришкой от піаніно!"
показать весь комментарий
07.02.2022 12:43 Ответить
+17
ШОТО ДОВГО УБИВАЮТ НИКАК НЕ ДОБЬЮТ....
показать весь комментарий
07.02.2022 12:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
може тапком ...прихлопнути?
показать весь комментарий
07.02.2022 12:43 Ответить
- имя, сестра, имя!(с)



п.с. пригадується, що один квартальний клован у грудні 2021р. також кричав (навіть в ООН!) що "устроят переворот и убьютЬ.. кришкой от піаніно!"
показать весь комментарий
07.02.2022 12:43 Ответить
"він розповів у інтерв'ю кремлівському пропагандисту Володимиру Соловйову.
Пропагандист поставив "президенту" РБ питання про спроби фізичного усунення. У відповідь Лукашенко запевнив, що вбити його намагаються "прямо зараз". "

так от воно що.. соловйов хотів вбити таракана!
"прямо зараз".. тупими питаннями
показать весь комментарий
07.02.2022 12:45 Ответить
Лукашенко вокруг себя сформировал культ собственной уникальности, сам в него свято поверил и теперь всех пытается убедить в том, что он Мессия. https://t.me/charter97_org/61307 https://t.me/charter97_org/61307

показать весь комментарий
07.02.2022 12:46 Ответить
ШОТО ДОВГО УБИВАЮТ НИКАК НЕ ДОБЬЮТ....
показать весь комментарий
07.02.2022 12:52 Ответить
все диктаторы - больные на голову психи
показать весь комментарий
07.02.2022 12:52 Ответить
"травма нанесена чем-тот тупым, возможно вопросом"
показать весь комментарий
07.02.2022 12:52 Ответить
ну тут кто кого...ответы не менее тупые.так что бой равноценный
показать весь комментарий
07.02.2022 14:08 Ответить
знаешь сколько разных микробов и вирусов существует, которые хотят его смерти? Прям круглосуточно делают попытки
показать весь комментарий
07.02.2022 13:14 Ответить
Укры?
показать весь комментарий
07.02.2022 13:16 Ответить
Ахметов. Тока вначале клоуна свергнет и сразу же лукодрищем займется. Донецкие бандюки они такие)
показать весь комментарий
07.02.2022 13:43 Ответить
Во кукуху рвануло,вбити його може кращий држбан.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:44 Ответить
в этом смысле они с наркоманом братья. ослу тоже мерещатся заговоры и перевороты.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:47 Ответить
Куда їм до Петра. Лише в 2018 році було попереджено 11 замахів.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:23 Ответить
может быть...в те годы была война, подрывали, стреляли. значит хорошо работали спецслужбы.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:38 Ответить
Цього намагаються вбити міфічні групи, у нас збираються робити переворити міфічні групи...
показать весь комментарий
07.02.2022 12:45 Ответить
"Стрыляли ? " (с)
показать весь комментарий
07.02.2022 12:45 Ответить
убили, он и сейчас убитый нахрен
показать весь комментарий
07.02.2022 13:05 Ответить
Дихлофосом как таракана...
показать весь комментарий
07.02.2022 12:45 Ответить
кто с фуйлом дружен -
тому жизнь не нужен
показать весь комментарий
07.02.2022 12:45 Ответить
А білорусам (які справді за нього проголосували) не соромно за свій вибір ?
Бо яким його видно зі сторони :
Манія величі,закомплексований,надзвичайно підозрілий.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:46 Ответить
у нас бы такое было, если бы дали Яныку дальше править
показать весь комментарий
07.02.2022 12:54 Ответить
У нас нікому з 73% не соромно за обрання ЗЕвіслюка, то чому білорусам повинно бути соромно. Вони хоч півроку хороводи водили...
показать весь комментарий
07.02.2022 14:27 Ответить
Щось забагато цього таргана останнім часом.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:46 Ответить
Ти глянь, яку удав кролика привчив, що кролик удава і не помічає впритул. :0
показать весь комментарий
07.02.2022 12:46 Ответить
Как увидишь ты себя царём
Будет тебе царская палата
Номер у палаты той - шестой
На посылках будут два мед брата..
🤣
показать весь комментарий
07.02.2022 12:47 Ответить
Синдром нав'язливих станів -параноя
показать весь комментарий
07.02.2022 12:47 Ответить
биполярное расстройство, как и у нашего
показать весь комментарий
07.02.2022 12:55 Ответить
У вашого Земана однополярне ватне расстройство
показать весь комментарий
07.02.2022 13:13 Ответить
у нашего всё пучком. под коксом быкует, без него несёт чушь. это не расстройство. это зависимость.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:17 Ответить
З радістю подякую виконавцю атентату. лукавий передаст дуже затримується...
показать весь комментарий
07.02.2022 12:48 Ответить
причем атомной бомбой
показать весь комментарий
07.02.2022 12:48 Ответить
ударом по дурной башке
показать весь комментарий
07.02.2022 13:50 Ответить
Луке пора психиатора 😀😀
показать весь комментарий
07.02.2022 12:49 Ответить
уже поздно нужен патологоанатом
показать весь комментарий
07.02.2022 13:52 Ответить
Це було б непогано.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:50 Ответить
Само скоро подохнеш...
показать весь комментарий
07.02.2022 12:50 Ответить
Это конечно украинцы
показать весь комментарий
07.02.2022 12:50 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 12:51 Ответить
Што то его штырит не по-деццки в последнии дни.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:52 Ответить
у них в окружении всегда находятся люди, которые в нужный момент предлагают синюю таблетку, от которой уже невозможно отказатьсянашему вроде Ермак суёт. ну а, таблетки производства Рашен *********
показать весь комментарий
07.02.2022 12:57 Ответить
Дружбан Путин свежий порошок иэ Аргентины подогнал вот и сносит башню.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:11 Ответить
"Вот она пришла весна, как паранойя"
(с)
показать весь комментарий
07.02.2022 12:52 Ответить
ненене, у него красивше - "мозаичный психопат", как-то так, беларусы хай поправят, если ошибся
показать весь комментарий
07.02.2022 13:29 Ответить
Точно: убить, закопать, на могиле написать- "У Ху?ла была картошка, он её любил, она выросла немножко - он её убил..."
показать весь комментарий
07.02.2022 12:52 Ответить
Не только убить ,а ещё и съесть как брата , есть у нас такие политики чего уж стесняться
показать весь комментарий
07.02.2022 12:53 Ответить
Бывают дни, когда всё что угодно становится спусковым крючком для паранойи...
показать весь комментарий
07.02.2022 12:53 Ответить
Во время интервью Соловьев зачем-то крутил в руках длинную отвертку!
показать весь комментарий
07.02.2022 12:53 Ответить
Накормив лукашило, на білоруському народові, своїх дітей на декілька поколінь.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:56 Ответить
и что самое интересное, это работает и в обратную сторону: белорусский народ накормил Лукашило своими детьми, и это будет продолжаться несколько поколений
показать весь комментарий
07.02.2022 12:59 Ответить
Ага і звання полковника, посмертно.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:57 Ответить
Живущий только для себя -- мертв для других. . /Публий Сир /
показать весь комментарий
07.02.2022 12:57 Ответить
Вот и стал Таракан победителем,
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому.
(Чтоб ему провалиться,проклятому!)
.........
Только вдруг из-за кусточка
Из-за синего лесочка,
Из далеких из полей
Прилетает Воробей.
Прыг да прыг
Да чик-чирик,
Чики-рики-чик-чирик!
Взял и клюнул Таракана,
Вот и нету великана.
Поделом великану досталося,
И усов от него не осталося.
(К.Чуковский-ВангаБандеровець)
показать весь комментарий
07.02.2022 12:58 Ответить
та дайте ж йому вже пігулки!
показать весь комментарий
07.02.2022 12:58 Ответить
Якщо вони нападуть на Україну вийдуть всі - і у РФ, і у Білорусі, і у Казахстані.
Буде як в першу світову, РФ змушена буде капітулювати, бо почнеться внутрішній переворот.
До речі, головним пунктом капітуляції Російської Імперії в Першу світову - визнання незалежності України.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:58 Ответить
Хворий на всю голову. Дебіл,якщо зовсім коротко.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:59 Ответить
Об це лайно руки марати? То як вусата гнила бараболя. Крім рідкого гімна нічого . Навіть землю не удобриш. Отрута
показать весь комментарий
07.02.2022 13:01 Ответить
It's a theif in the night to come and grab you.
It can creep on inside you and Consume you.
A disease of the mind it can control you.
It's too close for comfort..

😁
показать весь комментарий
07.02.2022 13:01 Ответить
ага в бульбу насрали
показать весь комментарий
07.02.2022 13:03 Ответить
Мабуть багато доброго зробив!
показать весь комментарий
07.02.2022 13:03 Ответить
Бережи труси, щоб Новічком не намастили...
показать весь комментарий
07.02.2022 13:06 Ответить
Вроде это все боязнь, но разной степени

Страх, это чувство само сохранения

А паника это беспомощность человека который доводит его к смерти ...
показать весь комментарий
07.02.2022 13:07 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Бред преследования
показать весь комментарий
07.02.2022 13:10 Ответить
Грыгорыч, твои слова да Богу в уши.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:10 Ответить
а нам от того шо? в его политикуме хоть один вменяемый есть?
показать весь комментарий
07.02.2022 13:26 Ответить
Мелочь, а будет приятно.
А политиков там уже 26 лет нет. Так, воровитые блюдо-жополизы и прочая мразь.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:46 Ответить
а вам не здається, що якось забагато стало цього сумного лайна на наших теренах?
теж мені, знайшли ньюзмейкера!
показать весь комментарий
07.02.2022 13:13 Ответить
Тяжела ты шапка Мономаха (точнее-хана Узбека)! А ведь мог мирно ловить рыбу в пруду или окучивать картошку... Жадность власти ослепила и плохо спиться ,коли каждый охоч снять скальп с узурпатора.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:16 Ответить
мания преследования и мания величия потихоньку переходят в шизофренический бред...
показать весь комментарий
07.02.2022 13:20 Ответить
Не, место Фиделя уже занято. Можем предложить вариант Че Гевара, но для этого нужно личное мужество и готовность умереть за свои взгляды.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:26 Ответить
А вот кто б сомневался , что Путин его оставит в живых.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:28 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 13:31 Ответить
Та що ти переживаєш, нашого недомірка теж вже кілька разів збиралися, но крім реклами це нічого не дало!!!! Та за вами і плакати ніхто не буде!!!!!!
показать весь комментарий
07.02.2022 13:32 Ответить
У Лукашенка очко работает тонко, и он чует свой час.
Когда много людей работают над планом ликвидации, жертва
всегда это ощущает.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:34 Ответить
Он должен кончить свои дни в психущке врача Моргулиса. Убивать нельзя. Детишков -на вечную зону ,там же в Беларуси.. Подвесить вниз ногами -можно,но ненадолго.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:40 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 13:41 Ответить
Лукашенко заявил, что его пытаются убить ,за https://images.cnscdn.com/images/a/9/6/e/a96e8d28959ab0b2772c27e0fb510a25/original.jpgсдачу колхоза "Беларусь" с батраками, кооперативу "Озеро".
показать весь комментарий
07.02.2022 13:52 Ответить
Не зрозумів цього бешеного Бацьку. Якщо його грохнут, то це для нього добре чи погано?
показать весь комментарий
07.02.2022 13:53 Ответить
Когда ты сам себе начальник - то сам себе же и дурак.(с)
показать весь комментарий
07.02.2022 14:06 Ответить
У лукамора якась словесна діарея
показать весь комментарий
07.02.2022 14:10 Ответить
Путін його і вб'є.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:49 Ответить
То наверное с беспилотника покореженного который они показывали на него должны были сбросить 5ти тонную бомбу)))
показать весь комментарий
07.02.2022 14:56 Ответить
ну коли вже здійсниться мрія білорусів????коли вже цей поросячий хвіст приеднається до Чикотила???
показать весь комментарий
07.02.2022 15:18 Ответить
Скоро у ЗЕчма такая же фишка будет. В перевороты и покушения на ближайшее окружение украинцы не ведуться, так что в ход пойдёт тяжёлая артиллерия. Покушение на, страшно сказать, самого найвэлычнишого ЗЕчма
показать весь комментарий
07.02.2022 16:05 Ответить
Гнид не вбивають, а витравлюють. Ти ще не все підписав пуйлу, ще можеш пожити, але "новічок" вже виділений для цього і наказ про його використання обов'язково буде.
показать весь комментарий
07.02.2022 16:13 Ответить
Эта **** заявила -" Если Украина начнёт боевые действия на Донбассе
против ДЛНР, мы нанесём по Киеву ракетный удар "
Вот что сказал байстрюк.
показать весь комментарий
07.02.2022 18:28 Ответить
"Лукашенко заявив, що його намагаються вбити"

_Намагаться не надо - надо убить.
показать весь комментарий
07.02.2022 19:46 Ответить
Параноя була і є в усіх диктаторів, циган не виняток. Звичайно ж він знає , що ***** його вб'є, тільки не знає коли, тому йому і сцикотно.
показать весь комментарий
07.02.2022 20:14 Ответить
ПАРАНОЙЯ ДЕЛО ТОНКОЕ ЛУКА )))
показать весь комментарий
08.02.2022 05:39 Ответить
 
 