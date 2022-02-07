Лукашенко заявил, что его пытаются убить

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сейчас его пытаются убить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Пропагандист задал "президенту" РБ вопрос о попытках физического устранения. В ответ Лукашенко заверил, что убить его пытаются прямо сейчас.

"Даже ты сейчас сидишь рядом со мной и не знаешь этого", – обратился он к Соловьеву.

На вопрос о покушениях на его детей Лукашенко сказал, что это "запредельно" и является уже не "красной линией".

По его словам, когда Лукашенко перестанет быть президентом, его дети "люди подготовленные" и он их "не тащит".

Он сказал, что его дети "наелись президентства" и не пойдут в политику.

В апреле прошлого года в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии.

По заявлению спецслужб, переворот планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парада Победы.

Перед этим Лукашенко рассказал о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. Он обвинил в подготовке покушения и госпереворота американские спецслужбы. Задержанным по делу о подготовке покушения на Лукашенко предъявили обвинения, фигуранты признали свою вину.