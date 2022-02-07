Лукашенко заявил, что его пытаются убить
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сейчас его пытаются убить.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.
Пропагандист задал "президенту" РБ вопрос о попытках физического устранения. В ответ Лукашенко заверил, что убить его пытаются прямо сейчас.
"Даже ты сейчас сидишь рядом со мной и не знаешь этого", – обратился он к Соловьеву.
На вопрос о покушениях на его детей Лукашенко сказал, что это "запредельно" и является уже не "красной линией".
По его словам, когда Лукашенко перестанет быть президентом, его дети "люди подготовленные" и он их "не тащит".
Он сказал, что его дети "наелись президентства" и не пойдут в политику.
В апреле прошлого года в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии.
По заявлению спецслужб, переворот планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парада Победы.
Перед этим Лукашенко рассказал о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. Он обвинил в подготовке покушения и госпереворота американские спецслужбы. Задержанным по делу о подготовке покушения на Лукашенко предъявили обвинения, фигуранты признали свою вину.
п.с. пригадується, що один квартальний клован у грудні 2021р. також кричав (навіть в ООН!) що "устроят переворот и убьютЬ.. кришкой от піаніно!"
Пропагандист поставив "президенту" РБ питання про спроби фізичного усунення. У відповідь Лукашенко запевнив, що вбити його намагаються "прямо зараз". "
так от воно що.. соловйов хотів вбити таракана!
"прямо зараз".. тупими питаннями
тому жизнь не нужен
Бо яким його видно зі сторони :
Манія величі,закомплексований,надзвичайно підозрілий.
Будет тебе царская палата
Номер у палаты той - шестой
На посылках будут два мед брата..
🤣
(с)
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому.
(Чтоб ему провалиться,проклятому!)
.........
Только вдруг из-за кусточка
Из-за синего лесочка,
Из далеких из полей
Прилетает Воробей.
Прыг да прыг
Да чик-чирик,
Чики-рики-чик-чирик!
Взял и клюнул Таракана,
Вот и нету великана.
Поделом великану досталося,
И усов от него не осталося.
(К.Чуковский-ВангаБандеровець)
Буде як в першу світову, РФ змушена буде капітулювати, бо почнеться внутрішній переворот.
До речі, головним пунктом капітуляції Російської Імперії в Першу світову - визнання незалежності України.
It can creep on inside you and Consume you.
A disease of the mind it can control you.
It's too close for comfort..
😁
Страх, это чувство само сохранения
А паника это беспомощность человека который доводит его к смерти ...
А политиков там уже 26 лет нет. Так, воровитые блюдо-жополизы и прочая мразь.
теж мені, знайшли ньюзмейкера!
Когда много людей работают над планом ликвидации, жертва
всегда это ощущает.
против ДЛНР, мы нанесём по Киеву ракетный удар "
Вот что сказал байстрюк.
_Намагаться не надо - надо убить.