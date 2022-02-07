РУС
Лукашенко заявил, что считает Бога белорусом. ВИДЕО

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что считает Бога белорусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Так, Лукашенко ответил на вопрос ведущего Владимира Соловьева: "То есть Бог сегодня – белорус?"

"Да, не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот еще кое-когда помогает", — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что останется на посту до тех пор, пока вокруг страны будет сохраняться тяжелая обстановка. Он подчеркнул, что остается главой государства не потому, что очень хочет быть президентом, и указал, что президентство — это "не служба, а служение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил, что его пытаются убить

До этого белорусский лидер заявил, что будет готов покинуть пост главы республики, если граждане примут соответствующее решение. По его словам, он не "забронзовел" и предлагаемые изменения в Конституции Белоруссии не делаются конкретно под него.

У Бацки вообще кукуха поехала окончательно
07.02.2022 15:05 Ответить
Вона там і не приїзжала
07.02.2022 15:10 Ответить
07.02.2022 15:16 Ответить
Бацька! Виходячи з твого українського прізвища, ти не Бог....
07.02.2022 16:53 Ответить
Давненько не вбрасывали измышления дважды несудимого легитима.
07.02.2022 17:04 Ответить
Даже Соловьев и тот саркастически улыбается, луку несло
07.02.2022 17:14 Ответить
Евангелие от Луки Мудищева -новая религия тутешних.
07.02.2022 17:15 Ответить
С этим бульбохуйлом ведет разговор ************. Посмотрим до чего они доведут нашу цивилизацию. Неужели это дно?
07.02.2022 17:25 Ответить
Редакция! а може хватит крутить это убоище на сайте?! мы и сами знаем, шо это падло!
07.02.2022 17:47 Ответить
Я не понимаю наши СМИ, зачем этот бред выставлять в новостях?
07.02.2022 19:28 Ответить
И тут Остапа понесло!..
07.02.2022 19:47 Ответить
Люди,которые должны принимать таблетки.принимают законы
И страной руководят...
07.02.2022 20:33 Ответить
