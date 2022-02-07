Лукашенко заявил, что считает Бога белорусом. ВИДЕО

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что считает Бога белорусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Так, Лукашенко ответил на вопрос ведущего Владимира Соловьева: "То есть Бог сегодня – белорус?"

"Да, не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот еще кое-когда помогает", — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что останется на посту до тех пор, пока вокруг страны будет сохраняться тяжелая обстановка. Он подчеркнул, что остается главой государства не потому, что очень хочет быть президентом, и указал, что президентство — это "не служба, а служение".

До этого белорусский лидер заявил, что будет готов покинуть пост главы республики, если граждане примут соответствующее решение. По его словам, он не "забронзовел" и предлагаемые изменения в Конституции Белоруссии не делаются конкретно под него.