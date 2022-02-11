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Кулеба дав Росії 48 годин, щоб пояснити свої ворожі дії на кордонах

Кулеба дав Росії 48 годин, щоб пояснити свої ворожі дії на кордонах

Україна звернулася до Російської Федерації з запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми офіційно застосували механізм зменшення небезпеки, згідно з розділом ІІІ Віденського документа, та звернулися до Російської Федерації з запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму", - повідомив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія відмовилася приймати відповіді Євросоюзу і НАТО на лист про "гарантії безпеки", - МЗС РФ

Він додав, що згідно з положеннями Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь.

"Росія має 48 годин на відповідь. У разі її відсутності або надання недостатньої чи неналежної інформації, Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз’яснення. Ми продовжимо і надалі використовувати всі дипломатичні можливості для гарантування безпеки України", - резюмував глава МЗС.

Також читайте: Якщо Росія справді нічого не готує, то вона має надати СММ ОБСЄ повний доступ до окупованих територій України, - Кулеба

армія рф (17176) росія (64895) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+42
Тут на днях лавров опять заявил, что в 2014 году в Украине к власти пришли неонацисты. Я хоть живу и не в Украине, но все равно не понимаю откуда оно это берет. Насколько я знаю первыми погибшими майдановцами были беларус и армянин. За период 2014-2022 гг ни одной ультраправой партии в Раде не наблюдалось. Более того Украина единственная страна в мире (ну кроме Израиля конечно) где Президентом избран человек еврейской национальности.
Так где этот кремлевский шовинист увидел неонацистов? И где нота МИД Украины? Или вы не хотите тратить время на душевнобольных?
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11.02.2022 17:20
+26
ви дочитали статтю, бовдурі?

"...Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз'яснення..."
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11.02.2022 17:18
+24
тролли не читатели..а писатели..
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11.02.2022 17:20
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А то очередного олигарха от денег отключим.
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11.02.2022 17:07 Відповісти
Укаїна звернеться... І та к до другого пришестя Іуса Христа?
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11.02.2022 17:26 Відповісти
Шо,шо...Разобьёт очки об стену и объявит голодовку
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11.02.2022 17:07 Відповісти
голодовку говоришь?

В городе Белово Кемеровской области в собственном доме насмерть замерз инвалид, которому чиновники местных социальных служб обещали привезти уголь, но так и не привезли. Своей пенсии в 8 тыс. рублей ему на жизнь не хватало: выбор стоял между углем и едой
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11.02.2022 18:03 Відповісти
Ультиматум не підкріпений реальною -силою звіздєж. Подивіться як мохосранці накрили все море , а тепер падли здуваютьс.
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11.02.2022 17:10 Відповісти
ви дочитали статтю, бовдурі?

"...Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз'яснення..."
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11.02.2022 17:18 Відповісти
тролли не читатели..а писатели..
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11.02.2022 17:20 Відповісти
рф дасть "роз'яснення", якщо їй вірити.
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11.02.2022 18:53 Відповісти
Ой как кацам страшно! Ну реально не смешите.
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11.02.2022 19:01 Відповісти
Ну так до конца новость прочитай и потом поймешь "А то шо"
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11.02.2022 17:48 Відповісти
Там же ж написано: викличуть конячку, щоб пояснив.
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11.02.2022 17:49 Відповісти
А Кулеба то жёсткий мачо. Ему палец в рот не клади.
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11.02.2022 17:07 Відповісти
а тем более 21 палец
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11.02.2022 17:43 Відповісти
все то ты попробовал
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11.02.2022 18:04 Відповісти
це його робота, він усе життя вчився виконувати цю роботу, віиконує на посередньо
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11.02.2022 17:46 Відповісти
Вывернут мол раз про Крым то терпите красавцы....эти кремлядские те ещё проститутки...
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11.02.2022 17:08 Відповісти
а то шо?
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11.02.2022 17:10 Відповісти
Статью прочти и узнаешь шо.
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11.02.2022 17:19 Відповісти
"Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз'яснення..."

Шо не ясно?
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11.02.2022 17:20 Відповісти
особенно улыбнуло обращение к рф
имитация бурной деятельности - не больше
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11.02.2022 17:25 Відповісти
це дипломатія, це вам не ругатись під гаражами
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11.02.2022 17:28 Відповісти
Та не...бомбить будем -не иначе )
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11.02.2022 17:36 Відповісти
Крок правильний, потім буде що пред'явити світові, коли справа щодо вибору "з ким ти?" дійде до інших країн, для яких усе це поки що відбувається "десь там далеко". Але уся ця дипломатія працює, коли у тебе за спиною сильна армія, яку ти годуєш.
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11.02.2022 17:15 Відповісти
на "надзвичайнії зустрічі" теж?
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11.02.2022 17:22 Відповісти
у кулебы есть 48 часов на вывоз спиногрызов и эвакуацию своего тела... а если серьезно - эта бесполезная бездарь достала уже.
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11.02.2022 17:17 Відповісти
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11.02.2022 17:17 Відповісти
Кремлевские "ляди по доброму никогда не понимали и не понимают... Жаль что Зеленько єто также еще не понял.
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11.02.2022 17:20 Відповісти
Тут на днях лавров опять заявил, что в 2014 году в Украине к власти пришли неонацисты. Я хоть живу и не в Украине, но все равно не понимаю откуда оно это берет. Насколько я знаю первыми погибшими майдановцами были беларус и армянин. За период 2014-2022 гг ни одной ультраправой партии в Раде не наблюдалось. Более того Украина единственная страна в мире (ну кроме Израиля конечно) где Президентом избран человек еврейской национальности.
Так где этот кремлевский шовинист увидел неонацистов? И где нота МИД Украины? Или вы не хотите тратить время на душевнобольных?
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11.02.2022 17:20 Відповісти
не забувайте, що нацизм - це націонал-соціалізм... соціалізмом в Україні і не пахне, у нас звичайний національний капіталізм, як і у більшості країн
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11.02.2022 17:24 Відповісти
Ти ще не знаєш який лютий нацист наш Зеленський. навіть ваш трьохпроцентно всєнародно ізбранний його боїться, так і каже, Зеленський нападе, рятуйте.
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11.02.2022 17:25 Відповісти
та й чи національний? будь хто може купити майже будь що
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11.02.2022 17:25 Відповісти
коли президент єврей, звинувачувати у націонал-соціалізмі - ідіотизм
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11.02.2022 17:26 Відповісти
отнюдь. ветхий завет почитай - гитлер это наивный школьник против моисея.
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11.02.2022 17:30 Відповісти
наша терпимость и толерантность нас и погубит...
если уже не погубила...
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11.02.2022 17:34 Відповісти
По перше за останніми даними розслідування першим загинув українець Юрій Тарасович Вербицький, який був викрадений разом з Ігорем Луценком і закатований,а лавров пвдтверджує слова нацистів германії що в майбутньому неонацисти будуть називати всіх нацистами окрім себе. Вся політика мокшан казати на чорне біле і навпаки.
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11.02.2022 18:48 Відповісти
Нацисти роблять так, як росіяни -- зневажають інші нації, нищать їхню мову і культуру, депортують цілі народи, практикують політичні репресії, чинять злочини проти людяності і національної ідентичності поневолених народів -- це усе чинить росія. В рф діють і неонацисти, і старонацисти.
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11.02.2022 19:06 Відповісти
Не единственная! Президент Латвии - Эгилс Ионович Левитс родился в 1955 году в еврейско-латышской семье. С его избранием у роSSийско-фашистского рейха появились большие проблемы с обзыванием Латвии фашистским государством! Своеобразный троллинг русни 90-того левела.
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12.02.2022 00:07 Відповісти
Це так само що гопніку пояснювати що він неправий.Тілки сила може принести результат.Вихід один признати рашку як державу терорист.Для цьго всі підстави є немає політичноє волі як у нас так у наших союзників.Надіюсь покі що немає.
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11.02.2022 17:21 Відповісти
Все вірно робить: відповідно до міжнародного права. Навіть якщо відповіді від рахи не буде - це теж відповідь. Далі ООН, і таким же чином можуть поступати з паРашкою, коли буде відповідна нагода. Ще є суд по морському праву і можуть бути санкції від суду, наприклад, заборону військовим заходити в порти.
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11.02.2022 17:22 Відповісти
Пишу всем, кто говорит "а то шо". Это правильний дипломатический шаг. Объективная реальность такова, что Украина в чистом военном противостоянии лоб в лоб не способна тягаться с рашкой, какие бы шапкозакидательные речи не звучали. Ресурсы банально не те. Точно так же как и любое европейское государство один на один. Точно так же как и рашка не выдержит прямого противостояния с США или Китаем. Для того и нужны союзники, а так же дипломатия и экономика. Не танками и ракетами едиными.
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11.02.2022 17:24 Відповісти
Всё равно хочется знать, "а то шо".
Нельзя же давать 48 часов, а потом ничего.
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11.02.2022 17:28 Відповісти
Ти ідіот?- Там все гаписано.
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11.02.2022 17:30 Відповісти
россия на это положит...
и что дальше?
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11.02.2022 17:35 Відповісти
Далі почнуть вас рускіх свиней вбивати.
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11.02.2022 17:55 Відповісти
У разі її відсутності або надання недостатньої чи неналежної інформації, Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз'яснення. Джерело:
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11.02.2022 17:35 Відповісти
а если они поржут и ничего не нададут??
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11.02.2022 17:36 Відповісти
А если, а шо, а вдруг. А вдруг сейчас у ботоксного переклинит и оно ядеркой по твоему дому шандарахнет? Шо тогда?
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11.02.2022 17:39 Відповісти
Ця руска какашка аж підстрибує від задоволення і очікування.
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11.02.2022 17:56 Відповісти
Обострение?
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11.02.2022 18:00 Відповісти
А так не шандарахнет, да?
После ультиматума, у ботоксного точно не переклинит?
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11.02.2022 18:02 Відповісти
Совершенно верно. Именно за счет дипломатии и личного участия во внешнеполитических переговорах с нашими западными союзниками, Пороху, в тяжелейшие 2014-2015 годы удалось тормознуть агрессию орды, выгнать орду из ПАРЕ и начать связывать ее санкциями, перевев таким образом, Украину из объекта внешней политики в ее субъекта. Но это, к сожалению в прошлом, все это обнулено и растоптано шоблой ЗЕленых колаборантов и сейчас за Украину решают без Украины... И остается лишь благодарить англо-саксов (Штаты, Британию и ее доминионы) за то, что сейчас именно они, а не государство Украина, пытаются тормознуть ботоксное кремлевское ху@ло...
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11.02.2022 17:33 Відповісти
После такого жёсткого ультиматума остаётся только одно - идти в наступление.
А ведь уже середина февраля!
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11.02.2022 17:26 Відповісти
Ти тупо не прочитав, як так зрозумів, дя?
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11.02.2022 17:31 Відповісти
Дочитайте новость до конца. Там написано что будет если не.
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11.02.2022 17:45 Відповісти
Продолжим обсуждение через 48 часов.
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11.02.2022 17:59 Відповісти
До дупи то всьо! До Берліна тебе не взяли, Кулеба?
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11.02.2022 17:30 Відповісти
Будем всех бомбить ?
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11.02.2022 17:34 Відповісти
Им пох, Кулеба. Плохо,что у нас нет 48 часов для поставки ракет в войска. Потому что всё про@бано.🤷
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11.02.2022 17:34 Відповісти
Уже.
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11.02.2022 17:40 Відповісти
Намана! "Дави их, ..ля!" (С) Чем больше шума, тем лучше!
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11.02.2022 17:45 Відповісти
Вангую ответ - "ихтамнет".
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11.02.2022 17:45 Відповісти
Єрмак кремлівський дозволив кулебі?Луценко на шоу Лисоого розповів про оперативні дані про агентуру Крмеля, котрі він тримав в руках до свого звільнення з посади Генпрокурора, Яценюк теж додав інфу про Демченко
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11.02.2022 17:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IStkbwFitmY&t=302s https://www.youtube.com/watch?v=IStkbwFitmY&t=302s

дивится на початку третьої години
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11.02.2022 17:49 Відповісти
На 8 году войны таки спросили про военную деятельность вблизи границ.
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11.02.2022 17:49 Відповісти
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11.02.2022 18:09 Відповісти
С уваженьем... Дата. Подпись
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь
Мы напишем... в "Спортлото"!
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11.02.2022 18:28 Відповісти
политическая повестка решится ближайшие 2 недели. После 20 февраля ..и 20 числах февраля будет понятно... что Пуйло выбрал войну или деэскалацию отход назад.
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11.02.2022 18:34 Відповісти
Все це більше виглядає як безпомічна істерика з боку наших "ЗЕлебобиків". Та чхати хотіли Хутін і його кремлівська свита на ці наші "хотілки" і запити. Це ж все не підкріплено якимись додатковими чинниками тиску. Посміються і в кращому випадку зроблять якусь "відписку на одчепись"...
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11.02.2022 18:59 Відповісти
И так у нас в распоряжении тоже 48 часов как я понимаю.
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11.02.2022 19:00 Відповісти
дали кацапам 48 часов и будем сидеть ждать ответа !? а если ответа не будет или будет но другой.. ДиБиЛы-мля
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11.02.2022 19:59 Відповісти
Ігор, якою має бути відповідь? Війська Раші, знаходяться в Єльці (200 км від кордону), та й взагалі, нерозумно звучить вимога розповісти, що вони там роблять. Ну дадуть відповідь, що дислокуються, це їх територія, мають право
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12.02.2022 02:54 Відповісти
Вы знаете,почему в магазинах ссср не было чёрной икры?Потому что её никто не спрашивал.

На официальный запрос должен поступить официальный ответ,рукописи не горят.
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12.02.2022 10:00 Відповісти


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12.02.2022 10:06 Відповісти
А якщо, як завжди, повний ігнор? кулю в лоб? --не вірю!
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11.02.2022 20:37 Відповісти
Тобто, навчання вже почалися, але Кулеба тільки прокинувся.
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11.02.2022 21:14 Відповісти
С удовольствием прочитал и новость, и комменты. Половина не прочла дальше заголовка, после чего "ишокает". Ыксперды блин....
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11.02.2022 22:30 Відповісти
Бути таким грозним, Кулебі не йде. Засмiють
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12.02.2022 02:44 Відповісти
 
 