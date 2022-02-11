Кулеба дав Росії 48 годин, щоб пояснити свої ворожі дії на кордонах

Україна звернулася до Російської Федерації з запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми офіційно застосували механізм зменшення небезпеки, згідно з розділом ІІІ Віденського документа, та звернулися до Російської Федерації з запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму", - повідомив Кулеба.

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Він додав, що згідно з положеннями Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь.

"Росія має 48 годин на відповідь. У разі її відсутності або надання недостатньої чи неналежної інформації, Україна звернеться до РФ та решти держав-учасниць Віденського документа щодо скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна буде надати роз’яснення. Ми продовжимо і надалі використовувати всі дипломатичні можливості для гарантування безпеки України", - резюмував глава МЗС.

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