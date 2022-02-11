Якщо Росія справді нічого не готує, то вона має надати СММ ОБСЄ повний доступ до окупованих територій України, - Кулеба

Україна наполягає на п'яти позиціях щодо діяльності ОБСЄ в Україні та щодо ставлення ОБСЄ до російської агресії проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Перше. Я наголосив, що Україна зацікавлена, щоб СММ ОБСЄ був наданий повний доступ до окупованих територій України. Друге. ОБСЄ та Україні як учасниці ОБСЄ дуже важливо, щоб СММ отримала можливість відновити спостереження за ситуацією на тимчасово окупованих територіях за допомогою безпілотних літальних апаратів дальнього радіусу дії", - сказав Кулеба на брифінгу у Харкові.

Він наголосив, що якщо Росія справді не прагне ескалації, справді нічого не готує, то вона має погодитися і на перший пункт, і на другий, щоб спостерігачі ОБСЄ фізично заїхали на окуповані території та переконалися в тому, що там нічого не готується проти України і щоб безпілотні літальні апарати ОБСЄ також могли їм допомагати.

Кулеба зазначив, що третім пунктом, якому не має заперечувати Росія, якщо вона не має злих намірів, є збільшення кількості передових патрульних баз ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях. За його словами, ці патрульні бази мають прилягати безпосередньо до неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону.

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"Це принципова наша позиція, тому що міжнародна спільнота, всі держави-учасниці ОБСЄ мають володіти об'єктивною інформацією про те, що відбувається вздовж неконтрольованого українсько-російського кордону, і які там можуть відбуватися переміщення військових, озброєння, вантажів та іншого", - пояснив міністр.

За словами Кулеби, четвертий запит України до ОБСЄ - підготовка СММ ОБСЄ тематичної доповіді про паспортизацію Росією громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Він наголосив, що недостатньою є міжнародна реакція на цю проблему.

"П'яте питання. Ми ніколи не маємо забувати про те, що мандат СММ ОБСЄ поширюється на всю територію України, а отже, вони не мають втрачати з радара питання Криму. Тому я наголосив, що ми хочемо бачити активнішу роботу СММ на кримському напрямку", - сказав глава українського МЗС.

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