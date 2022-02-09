На Донбасі зберігається тенденція до посилення обмеження діяльності СММ ОБСЄ, – спецпредставник у ТКГ Кіннунен

На Донбасі зберігається тенденція до посилення обмеження діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це заявив Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо самої місії, то тенденція до посилення обмежень її діяльності зберігається. Можливість місії надавати об'єктивну інформацію сприяє нашим обговоренням, а також становить фактичну основу нашої роботи", - заявив Кіннунен за підсумками чергового засідання ТКГ.

Він також додав, що "його засмутила звістку про першу жертву серед цивільного населення цього року", про яку повідомила СММ ОБСЄ у робочій підгрупі ТКГ з безпеки.

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