На Донбасі зберігається тенденція до посилення обмеження діяльності СММ ОБСЄ, – спецпредставник у ТКГ Кіннунен
На Донбасі зберігається тенденція до посилення обмеження діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Про це заявив Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо самої місії, то тенденція до посилення обмежень її діяльності зберігається. Можливість місії надавати об'єктивну інформацію сприяє нашим обговоренням, а також становить фактичну основу нашої роботи", - заявив Кіннунен за підсумками чергового засідання ТКГ.
Він також додав, що "його засмутила звістку про першу жертву серед цивільного населення цього року", про яку повідомила СММ ОБСЄ у робочій підгрупі ТКГ з безпеки.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кацапия распространила уведомление что с 13 по 18 февраля, в котором их вмс закрывают часть акватории Черного и Азовского морей, а также воздушное пространство в этих районах для масштабных учений с применением ракетно-артиллерийского вооружения....
Вот вам и окно возможных действий: с 13 по 18 февраля ....
Пишут источники из Чечни: «Батальон «Север» в полном составе с техникой , ОМОН, Росгвардией переброшены из Чечни на границу с Украиной. Звонили. Сидят в поле в снегу. Сегодня отозвали всех отпускников. Информация из первых рук».(с)
И еще пишут, что мобилизация резервистов кацапов с 9 февраля (с оплатой 2-х мес. подготовки) объявлена по всей стране и не только в Чечне. Раньше тоже проходили сборы (разгильдяйские и потешные), но никогда за зарплату и надбавку к ней в течение 3-х лет!!!
Ну если им больше нечем там заняться, то могут уже начинать себя само-закапывать...вояки куевы.