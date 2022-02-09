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Новини Війна
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На Донбасі зберігається тенденція до посилення обмеження діяльності СММ ОБСЄ, – спецпредставник у ТКГ Кіннунен

На Донбасі зберігається тенденція до посилення обмеження діяльності СММ ОБСЄ, – спецпредставник у ТКГ Кіннунен

На Донбасі зберігається тенденція до посилення обмеження діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це заявив Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо самої місії, то тенденція до посилення обмежень її діяльності зберігається. Можливість місії надавати об'єктивну інформацію сприяє нашим обговоренням, а також становить фактичну основу нашої роботи", - заявив Кіннунен за підсумками чергового засідання ТКГ.

Він також додав, що "його засмутила звістку про першу жертву серед цивільного населення цього року", про яку повідомила СММ ОБСЄ у робочій підгрупі ТКГ з безпеки.

Також читайте: Відвідає Київ та Донбас. Глава ОБСЄ Рау цього тижня прилетить до України

Автор: 

ОБСЄ (3516) Донбас (22358) Тристороння контактна група (827) Кіннунен Мікко (9)


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Як красиво сказано!... А по простому б сказали "повна дупа!".
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09.02.2022 23:27 Відповісти
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09.02.2022 23:29 Відповісти
Вот тебе и первый показатель ***********, как преступника, ограничение свидетельства его преступных деяний.
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09.02.2022 23:41 Відповісти
Судячи з істерики на тб каналі "наш",схоже прокацапську мураєвську гівнопомийку таки вирішили закриюти.Пропагандони засмучені :"У нас большой коллектив. Нам нада карміть наші семьи.Ето діктатура." Пригодовані прокацапські "експерти" (і продажні українські також) теж сумують,бо де ж вони будуть "харчуватись"? Будемо надіятись,що український інформаційний простір таки стане чистішим,а 5 й колоні хоч трохи заткнуть їхні чорні пельки!
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09.02.2022 23:44 Відповісти
Ну, что млять, опять ПолитоЛОХИ будут утверждать , что войну кремль не начнет ???
Кацапия распространила уведомление что с 13 по 18 февраля, в котором их вмс закрывают часть акватории Черного и Азовского морей, а также воздушное пространство в этих районах для масштабных учений с применением ракетно-артиллерийского вооружения....
Вот вам и окно возможных действий: с 13 по 18 февраля ....
Пишут источники из Чечни: «Батальон «Север» в полном составе с техникой , ОМОН, Росгвардией переброшены из Чечни на границу с Украиной. Звонили. Сидят в поле в снегу. Сегодня отозвали всех отпускников. Информация из первых рук».(с)
И еще пишут, что мобилизация резервистов кацапов с 9 февраля (с оплатой 2-х мес. подготовки) объявлена по всей стране и не только в Чечне. Раньше тоже проходили сборы (разгильдяйские и потешные), но никогда за зарплату и надбавку к ней в течение 3-х лет!!!

Ну если им больше нечем там заняться, то могут уже начинать себя само-закапывать...вояки куевы.
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10.02.2022 00:59 Відповісти
и шо, что вы сделаете, слуги куйла
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10.02.2022 01:20 Відповісти
ОБСЕ всегда работает на стороне РФ, ибо ее цель - обеспечить статус-кво и спокойную, без обстрелов, жизнь оккупантов. Другой миссии у нее нет. Поэтому Алиев и послал их на мороз, вместе с со своим Минском. Иначе они еще бы сто лет мониторили.
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10.02.2022 06:10 Відповісти
 
 