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Новости Война
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На Донбассе сохраняется тенденция к усилению ограничения деятельности СММ ОБСЕ, – спецпредставитель в ТКГ Киннунен

На Донбассе сохраняется тенденция к усилению ограничения деятельности СММ ОБСЕ, – спецпредставитель в ТКГ Киннунен

На Донбассе сохраняется тенденция к ужесточению ограничения деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом заявил Специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается самой миссии, то тенденция к усилению ограничений ее деятельности сохраняется. Возможность миссии предоставлять объективную информацию способствует нашим обсуждениям, а также составляет фактическую основу нашей работы", - заявил Киннунен по итогам очередного заседания ТКГ.

Он также добавил, что "его огорчило известие о первой жертве среди гражданского населения в этом году", о которой сообщила СММ ОБСЕ в рабочей подгруппе ТКГ по безопасности.

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Автор: 

ОБСЕ (4889) Донбасс (26958) Трехсторонняя контактная группа (842) Киннунен Микко (8)


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Як красиво сказано!... А по простому б сказали "повна дупа!".
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09.02.2022 23:27 Ответить
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09.02.2022 23:29 Ответить
Вот тебе и первый показатель ***********, как преступника, ограничение свидетельства его преступных деяний.
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09.02.2022 23:41 Ответить
Судячи з істерики на тб каналі "наш",схоже прокацапську мураєвську гівнопомийку таки вирішили закриюти.Пропагандони засмучені :"У нас большой коллектив. Нам нада карміть наші семьи.Ето діктатура." Пригодовані прокацапські "експерти" (і продажні українські також) теж сумують,бо де ж вони будуть "харчуватись"? Будемо надіятись,що український інформаційний простір таки стане чистішим,а 5 й колоні хоч трохи заткнуть їхні чорні пельки!
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09.02.2022 23:44 Ответить
Ну, что млять, опять ПолитоЛОХИ будут утверждать , что войну кремль не начнет ???
Кацапия распространила уведомление что с 13 по 18 февраля, в котором их вмс закрывают часть акватории Черного и Азовского морей, а также воздушное пространство в этих районах для масштабных учений с применением ракетно-артиллерийского вооружения....
Вот вам и окно возможных действий: с 13 по 18 февраля ....
Пишут источники из Чечни: «Батальон «Север» в полном составе с техникой , ОМОН, Росгвардией переброшены из Чечни на границу с Украиной. Звонили. Сидят в поле в снегу. Сегодня отозвали всех отпускников. Информация из первых рук».(с)
И еще пишут, что мобилизация резервистов кацапов с 9 февраля (с оплатой 2-х мес. подготовки) объявлена по всей стране и не только в Чечне. Раньше тоже проходили сборы (разгильдяйские и потешные), но никогда за зарплату и надбавку к ней в течение 3-х лет!!!

Ну если им больше нечем там заняться, то могут уже начинать себя само-закапывать...вояки куевы.
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10.02.2022 00:59 Ответить
и шо, что вы сделаете, слуги куйла
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10.02.2022 01:20 Ответить
ОБСЕ всегда работает на стороне РФ, ибо ее цель - обеспечить статус-кво и спокойную, без обстрелов, жизнь оккупантов. Другой миссии у нее нет. Поэтому Алиев и послал их на мороз, вместе с со своим Минском. Иначе они еще бы сто лет мониторили.
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10.02.2022 06:10 Ответить
 
 