На Донбассе сохраняется тенденция к усилению ограничения деятельности СММ ОБСЕ, – спецпредставитель в ТКГ Киннунен
На Донбассе сохраняется тенденция к ужесточению ограничения деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Об этом заявил Специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается самой миссии, то тенденция к усилению ограничений ее деятельности сохраняется. Возможность миссии предоставлять объективную информацию способствует нашим обсуждениям, а также составляет фактическую основу нашей работы", - заявил Киннунен по итогам очередного заседания ТКГ.
Он также добавил, что "его огорчило известие о первой жертве среди гражданского населения в этом году", о которой сообщила СММ ОБСЕ в рабочей подгруппе ТКГ по безопасности.
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Кацапия распространила уведомление что с 13 по 18 февраля, в котором их вмс закрывают часть акватории Черного и Азовского морей, а также воздушное пространство в этих районах для масштабных учений с применением ракетно-артиллерийского вооружения....
Вот вам и окно возможных действий: с 13 по 18 февраля ....
Пишут источники из Чечни: «Батальон «Север» в полном составе с техникой , ОМОН, Росгвардией переброшены из Чечни на границу с Украиной. Звонили. Сидят в поле в снегу. Сегодня отозвали всех отпускников. Информация из первых рук».(с)
И еще пишут, что мобилизация резервистов кацапов с 9 февраля (с оплатой 2-х мес. подготовки) объявлена по всей стране и не только в Чечне. Раньше тоже проходили сборы (разгильдяйские и потешные), но никогда за зарплату и надбавку к ней в течение 3-х лет!!!
Ну если им больше нечем там заняться, то могут уже начинать себя само-закапывать...вояки куевы.