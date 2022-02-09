На Донбассе сохраняется тенденция к усилению ограничения деятельности СММ ОБСЕ, – спецпредставитель в ТКГ Киннунен

На Донбассе сохраняется тенденция к ужесточению ограничения деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом заявил Специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается самой миссии, то тенденция к усилению ограничений ее деятельности сохраняется. Возможность миссии предоставлять объективную информацию способствует нашим обсуждениям, а также составляет фактическую основу нашей работы", - заявил Киннунен по итогам очередного заседания ТКГ.

Он также добавил, что "его огорчило известие о первой жертве среди гражданского населения в этом году", о которой сообщила СММ ОБСЕ в рабочей подгруппе ТКГ по безопасности.

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