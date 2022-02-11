Глава делегації ЄС в Україні Маасікас залишив Київ, - ЗМІ

Глава делегації Європейського союзу в Україні Матті Маасікас терміново залишає Київ і повертається до Брюсселя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на джерела

Разом з ним повертаються до десяти його підлеглих. Також цю інформацію виданню підтвердив представник Європейської служби зовнішньополітичних зв'язків Пітер Стано.

Стано підкреслив, що ситуацію продовжують оцінювати в міру її розвитку і від'їзд Маасікаса це не евакуація.

Персонал же, за його словами, має можливість працювати віддалено з-за меж країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представництво ЄС поки не планує зменшення персоналу через загрозу російського вторгнення, - Маасікас