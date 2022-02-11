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Глава делегації ЄС в Україні Маасікас залишив Київ, - ЗМІ

Глава делегації ЄС в Україні Маасікас залишив Київ, - ЗМІ

Глава делегації Європейського союзу в Україні Матті Маасікас терміново залишає Київ і повертається до Брюсселя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на джерела

Разом з ним повертаються до десяти його підлеглих. Також цю інформацію виданню підтвердив представник Європейської служби зовнішньополітичних зв'язків Пітер Стано.

Стано підкреслив, що ситуацію продовжують оцінювати в міру її розвитку і від'їзд Маасікаса це не евакуація.

Персонал же, за його словами, має можливість працювати віддалено з-за меж країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представництво ЄС поки не планує зменшення персоналу через загрозу російського вторгнення, - Маасікас

Автор: 

евакуація (2304) Євросоюз (13313) Матті Маасікас (134)


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Топ коментарі
+22
драпайте. Розгодували нашого убивцю за останні пару десятиліть, розцілували його у дупу - тепер драпайте, жуйте попкорн, очікуйте гарячих фоток
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11.02.2022 23:07
+19
Зверніть увагу на кількість і активність російських тролів.
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11.02.2022 23:09
+19
Це неправда. Я є і залишаюся у Києві.

- Matti Maasikas (@MattiMaasikas) https://twitter.com/MattiMaasikas/status/1492228714763010056?ref_src=twsrc%5Etfw February 11, 2022
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11.02.2022 23:15
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Там у него есть дела поважнее.
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11.02.2022 23:07 Відповісти
драпайте. Розгодували нашого убивцю за останні пару десятиліть, розцілували його у дупу - тепер драпайте, жуйте попкорн, очікуйте гарячих фоток
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11.02.2022 23:07 Відповісти
они и дальше его будут целовать. "Торговый партнер, великая страна и тп."
взрастили исчадие ада у себя на груди. Скоты.
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11.02.2022 23:20 Відповісти
Зверніть увагу на кількість і активність російських тролів.
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11.02.2022 23:09 Відповісти
Згоден, за останні декілька годин їх активність в рази зросла.
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11.02.2022 23:10 Відповісти
войска тоже исскусственные по тот бок нагнали...
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11.02.2022 23:17 Відповісти
Это ***** разворачивает медицинские лагеря рядом с границей Украины

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11.02.2022 23:19 Відповісти
4 місяці в зимових полях= окопна гниль (ноги гниють) + генерал Ковід...
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12.02.2022 00:26 Відповісти
косяків літаків з Борисполя, як у лютому 2014, поки не спостерігаю. принаймні візуально.
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11.02.2022 23:09 Відповісти
4 аеропорта вокруг Киева (без Узина), Карл. Чартеры взлетают со всех аеропортов, вчера вот Ярославский улетел. У кого есть деньги, те уже перестраховываются
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11.02.2022 23:26 Відповісти
якщо йде втеча, то використовують найближчий аеропорт. якщо мова про Київ (де усі амбасади та більшість іноземців) то тут або Бориспіль або Жуляни. Карл.
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11.02.2022 23:33 Відповісти
У ярославского свой самолет, он за прошлый год больше 100 раз летал, то есть почти каждый третий день
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12.02.2022 00:38 Відповісти
все побежали стаями
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11.02.2022 23:12 Відповісти
Це неправда. Я є і залишаюся у Києві.

- Matti Maasikas (@MattiMaasikas) https://twitter.com/MattiMaasikas/status/1492228714763010056?ref_src=twsrc%5Etfw February 11, 2022
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11.02.2022 23:15 Відповісти
войска тоже фальшивые??
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11.02.2022 23:18 Відповісти
Я слідкую за вашими кацапськими висєрами.
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11.02.2022 23:24 Відповісти
вы пытаетесь рассуждать логически имея дело с больным человеком. Так ничего не выйдет. Он съехавший с катушек. И может сделать что угодно.
"Мы за ценой не постоим"
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11.02.2022 23:27 Відповісти
в 2014-м ***** не сомневался, что и так все получится: легитимизировать оккупацию Крыма, нагнуть Конституцию Украины, посадить моторылу и чепушилина в украинский парламент, посадить на царствование в Украине своего вассала и постепенно засосать Украину как Беларусь. теперь он уже уверен, что так новая советская империя не построиться.
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12.02.2022 11:26 Відповісти
Сам ты больной троль чмырьной. Юхло продуманный хлоднокровный и последовательный враг.👊
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11.02.2022 23:35 Відповісти
Не хорошо хамить в ленте. ***** больной, но хорошо продумывает тактику.
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11.02.2022 23:52 Відповісти
👇

Matti Maasikas@MattiMaasikas·4 минSince the fake news which started from http://ukr.net is still spreading, I repeat:

I am in Kyiv and am staying here.

Я є і залишаюсья у Київі.
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11.02.2022 23:23 Відповісти
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11.02.2022 23:26 Відповісти
Так. Внизу цього скрину є коментар Маасікаса, в якому він спростовує свій виїзд з України.

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11.02.2022 23:28 Відповісти
Глава делегації Європейського союзу в Україні Матті Маасікас спростував інформацію про те, що терміново виїжджає із Києва.
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11.02.2022 23:26 Відповісти
РадіоСволота вчергове фейконуло https://twitter.com/MattiMaasikas/status/1492246785238224909 Я є і залишаюсья у Київі.
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11.02.2022 23:29 Відповісти
Хорошо, а зачем США постоянно кричат, всё сейчас Путин нападет?
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11.02.2022 23:40 Відповісти
Для кого Зеля миллиарды в дороги вбухал если все драпают самолетами?
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11.02.2022 23:38 Відповісти
где те дороги?
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11.02.2022 23:41 Відповісти
ну все! я беру лапти, кокошник, и погнал............
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11.02.2022 23:52 Відповісти
Да уже заколебали, валите все и не тиражируйте х..ню тем более неправдивую. Останутся те кто будет драться
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11.02.2022 23:55 Відповісти
за флюгерами в Україні потрібно дивитись-як тільки повіє холодком...... будуть ламати двері на КПП. Отже, тоді і відбудеться провокація нападу. Щурі завжди перші біжать з корабля.
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12.02.2022 02:09 Відповісти
Когда в Белграде разбомбили китайское посольство погибли три человека. Не зря боятся.

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12.02.2022 03:00 Відповісти
Кто-то ж вбрасывает эти фейки...
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12.02.2022 03:19 Відповісти
Будут поддерживать мир в Украине из безопасного места?
А мозгов не хватает понять, если нападут на Украину, безопасных мест в Европе не будет!
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12.02.2022 09:29 Відповісти
 
 