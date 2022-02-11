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Глава делегації ЄС в Україні Маасікас залишив Київ, - ЗМІ
Глава делегації Європейського союзу в Україні Матті Маасікас терміново залишає Київ і повертається до Брюсселя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на джерела
Разом з ним повертаються до десяти його підлеглих. Також цю інформацію виданню підтвердив представник Європейської служби зовнішньополітичних зв'язків Пітер Стано.
Стано підкреслив, що ситуацію продовжують оцінювати в міру її розвитку і від'їзд Маасікаса це не евакуація.
Персонал же, за його словами, має можливість працювати віддалено з-за меж країни.
Топ коментарі
+22 Ольга Жмудовська
показати весь коментар11.02.2022 23:07
+19 Myroslav Hrabovsky
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+19 iMedvedeff
показати весь коментар11.02.2022 23:15
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взрастили исчадие ада у себя на груди. Скоты.
- Matti Maasikas (@MattiMaasikas) https://twitter.com/MattiMaasikas/status/1492228714763010056?ref_src=twsrc%5Etfw February 11, 2022
"Мы за ценой не постоим"
Matti Maasikas@MattiMaasikas·4 минSince the fake news which started from http://ukr.net is still spreading, I repeat:
I am in Kyiv and am staying here.
Я є і залишаюсья у Київі.
А мозгов не хватает понять, если нападут на Украину, безопасных мест в Европе не будет!