Обговорили поточну безпекову ситуацію, - Кулеба провів розмову з Боррелем

Керівник українського МЗС Дмитро Кулеба провів переговори з очільником дипломаті ЄС Жосепом Боррелем.

Як інформує Цензор.НЕТ, по це він написав у твіттері.

Кулеба підкреслив: "У розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем обговорили поточну безпекову ситуацію. Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий. ЄС докладе додаткових зусиль для політичної і фінансової підтримки України. Вдячний ЄС за тверду позицію і готовність до рішучих дій".

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