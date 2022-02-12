Обговорили поточну безпекову ситуацію, - Кулеба провів розмову з Боррелем
Керівник українського МЗС Дмитро Кулеба провів переговори з очільником дипломаті ЄС Жосепом Боррелем.
Як інформує Цензор.НЕТ, по це він написав у твіттері.
Кулеба підкреслив: "У розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем обговорили поточну безпекову ситуацію. Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий. ЄС докладе додаткових зусиль для політичної і фінансової підтримки України. Вдячний ЄС за тверду позицію і готовність до рішучих дій".
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AlexBrentano
показати весь коментар12.02.2022 00:51 Відповісти Мені подобається 1
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