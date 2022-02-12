УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10915 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 121 10

Путін і Макрон проведуть телефонні перемовини 12 лютого, - Пєсков

Путін і Макрон проведуть телефонні перемовини 12 лютого, - Пєсков

Президенти Росії та Франції Володимир Путін та Емманюель Макрон планують провести у суботу телефонну розмову.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це  повідомив журналістам прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков.

"Справді, на завтра (у Путіна) запланована розмова з Макроном", - сказав представник Кремля.

Також читайте: Путін і Байден проведуть телефонну розмову 12 лютого (оновлено)

Автор: 

Пєсков (1606) путін (23750) Макрон Емманюель (1448)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Макрон хочет решить свои электоральные вопросы за счет пиара на Украине !
показати весь коментар
12.02.2022 00:48
+2
«Бомбардування почнеться через п'ять хвилин» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. We begin bombing in five minutes) - фрагмент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D1%82 жартівливої заяви, зробленої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 президентом США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD Рональдом Рейганом 11 серпня 1984 у своєму радіозверненні до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%A1%D0%A8%D0%90 американців під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 холодної війни .
показати весь коментар
12.02.2022 00:52
+2
та хай вже защеку бере! у них там, у хранцьюзів, то нормально..........
показати весь коментар
12.02.2022 00:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну вот, я ж говорил...
С обоими будет.
показати весь коментар
12.02.2022 00:47 Відповісти
Макрон хочет решить свои электоральные вопросы за счет пиара на Украине !
показати весь коментар
12.02.2022 00:48 Відповісти
Да уж, чтобы потом Макрон перед всеми хвастался как он остановил войну так сказать в последний момент.
показати весь коментар
12.02.2022 00:48 Відповісти
хай би тільки зупинив...
показати весь коментар
12.02.2022 00:51 Відповісти
та хай вже защеку бере! у них там, у хранцьюзів, то нормально..........
показати весь коментар
12.02.2022 00:55 Відповісти
і тут хло Рейгана косплеїть...

Военный корреспондент телекомпании PBN Ник Шифрин сообщает, что, по мнению Белого дома, Путин принял решение о вторжении в Украину и отдал соответствующий приказ вооруженным силам.
показати весь коментар
12.02.2022 00:51 Відповісти
«Бомбардування почнеться через п'ять хвилин» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. We begin bombing in five minutes) - фрагмент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D1%82 жартівливої заяви, зробленої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 президентом США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD Рональдом Рейганом 11 серпня 1984 у своєму радіозверненні до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%A1%D0%A8%D0%90 американців під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 холодної війни .
показати весь коментар
12.02.2022 00:52 Відповісти
хазява слова: как дал - так і назад отиграл

показати весь коментар
12.02.2022 01:13 Відповісти
может свадебку сыграем, па весне? як то кажуть весілля буде!!!! то потім і похорон не хіло би було по рабу Божому ***** забацать...........
показати весь коментар
12.02.2022 00:53 Відповісти
Макрон хоче відзвітувати ********** про результати розмови з резидентом у офісі президента - от це абсурд.І усе було б чікі пікі Але заважає опозмція, яка виставила червоні лінії, і заявила що глотки буде гризти москалям і їх посіпакам.
Ось чому головна задача офісу ******** в Україні знищити лідерів оп озиції та носіїв національної ідеї. А патріотів вже пізніше будуть розвішувати на фонарях....
показати весь коментар
12.02.2022 11:03 Відповісти
 
 