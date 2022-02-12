Путін і Макрон проведуть телефонні перемовини 12 лютого, - Пєсков
Президенти Росії та Франції Володимир Путін та Емманюель Макрон планують провести у суботу телефонну розмову.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков.
"Справді, на завтра (у Путіна) запланована розмова з Макроном", - сказав представник Кремля.
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С обоими будет.
Военный корреспондент телекомпании PBN Ник Шифрин сообщает, что, по мнению Белого дома, Путин принял решение о вторжении в Украину и отдал соответствующий приказ вооруженным силам.
Ось чому головна задача офісу ******** в Україні знищити лідерів оп озиції та носіїв національної ідеї. А патріотів вже пізніше будуть розвішувати на фонарях....