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Путін і Байден проведуть телефонну розмову 12 лютого (оновлено)

Путін і Байден проведуть телефонну розмову 12 лютого (оновлено)

Ініціатором бесіди є президент США.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські державні ЗМІ.

"Справді, американська сторона попросила про розмову з президентом Путіним, і завтра увечері за московським часом планується розмова двох президентів", - сказав представник Кремля.

Пєсков наголосив, що "запиту передувало письмове звернення американської сторони".

Раніше у п'ятницю про можливу телефонну розмову Байдена та Путіна повідомив на брифінгу в Білому домі помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Читайте: Байден попередив союзників, що Путін вирішив здійснити вторгнення в Україну найближчими днями, - The Guardian

Путін та Байден перед цим говорили телефоном наприкінці минулого року. До цього, 7 грудня, вони провели переговори в режимі відеоконференції. Перша очна зустріч Путіна і Байдена як лідери держав відбулася в Женеві в червні 2021 року.

Автор: 

Байден (2883) Пєсков (1606) путін (23750)


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Топ коментарі
+13
В ізраїлі вважають що россія не нападе. Тому першими почали евакуацію дипломатів.
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11.02.2022 23:14
+11
про що з горвном розмовляти Джо? пошли його на...Й! МИ 100% відмадохаем ту свору! крємль НАШ!
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11.02.2022 23:14
+8
Байден скаже що ми подумали та вирішили провести військові навчання з закриттям повітряного простору над Україною. Для паритетності.
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11.02.2022 23:14
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Джо, пошли кабаева на х... й!!!
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11.02.2022 23:10 Відповісти
про що з горвном розмовляти Джо? пошли його на...Й! МИ 100% відмадохаем ту свору! крємль НАШ!
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11.02.2022 23:14 Відповісти
Джо даст пуйлу отбой.
- Зеленский отказывается исполнять Минск, не сдаётся , украинцы н боятся твоего вторжения, все бестолку, отбой....уходи, отводи войска, я больше в цирке не участвуют...
- А как же наша сделка? Как же углеродные квоты?
- Но я не могу заставить Зеленского, всё испробовал. Твоих танков никто не боится, хотят и жечь... Уходи, позже что нибудь другое придумаем.
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12.02.2022 01:46 Відповісти
якого біса нам здався той кремль??
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12.02.2022 13:29 Відповісти
авжеж, заради оцього "пагаварі со мною,Байдєн!.." касабські вояки гниють усю зиму в полях під українським кордоном

Президент США Байден планує поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним у суботу, повідомив обізнаний інформатор.
Радник з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що ці двоє розмовлятимуть по телефону, але не сказав, коли саме, https://www.cnn.com/2022/02/11/politics/ukraine-russia-washington-white-house/index.html під час попереднього брифінгу.
Востаннє Байден спілкувався з Путіним наприкінці грудня. Він проводить вихідні в президентському будинку Кемп-Девіда.
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11.02.2022 23:35 Відповісти
Так интересно. Войска собирает россия, а накручивает атмосферу Америка
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11.02.2022 23:12 Відповісти
Любишь своего фюрерка, русский?
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11.02.2022 23:56 Відповісти


...А потім буде битва російських бліх з американськими, і вони один одного в полон візьмуть.

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11.02.2022 23:42 Відповісти
стара кгбістська методичка, я таке в дитинстві бачив обмотані марлею ручки магазину і чув про картонні ящики з якимись охеренними комахами, які "шпійони" викинули коло села.
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12.02.2022 00:21 Відповісти
Ти з якого села, рагуль, що вам такі страшилки розповідали?
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12.02.2022 00:50 Відповісти
кацап,, ти знов вискочив, як Пилип з конотель. пардон, з бояришника?
Навчись користуватись гугл-перекладачем
Пароль для спілкування: Путін *****?
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12.02.2022 00:55 Відповісти
🙃🙃🙃ох, не полінуйтеся прочитати ту сторінку, ось її уривок! ""заместитель главы администрации Нехаевского района Николай Фролов, - это так называемая «снежная блоха», или ногохвостка. Да, они прыгают, но не нападают ни на людей, ни на животных. Не вредят они и растениям. Иногда они начинают массово плодиться, в том числе и посреди зимы. Сейчас в той же Тамбовской области они массово вышли на поверхность. А что касается самолета, то целенаправленно над станицей никто не летал, и уж тем более никто с воздуха этих блох не разбрасывал. ""

от є ж такі дУрні на планеті, як тільки їх світ носить...., mamma mia...
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12.02.2022 13:53 Відповісти
https://v1.ru/text/animals/2022/02/11/70438325/
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12.02.2022 14:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FhHn_RA92sg Голлум (Смеагол) - наглядный пример того, как может в человеке находиться две сущности, которые постоянно ведут противоборство. Мешая друг другу "Ангел" и "Бес" постоянно устраивают скачки на чашах весов спокойствия человека. Моя прелесть - образный символ, в который было вложено всё то, что искушает человека по жизни, что ему мешает.
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11.02.2022 23:12 Відповісти
Для координации дальнейших шагов?
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11.02.2022 23:12 Відповісти
після вторгнення чи до?
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11.02.2022 23:12 Відповісти
Казус белли для начала должен быть. Так что точно до
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11.02.2022 23:13 Відповісти
Байден скаже що ми подумали та вирішили провести військові навчання з закриттям повітряного простору над Україною. Для паритетності.
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11.02.2022 23:14 Відповісти
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11.02.2022 23:22 Відповісти
В ізраїлі вважають що россія не нападе. Тому першими почали евакуацію дипломатів.
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11.02.2022 23:14 Відповісти
и потому не дали нам оружие.
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11.02.2022 23:22 Відповісти
Так с Макроном или Байденом? Статья написана по бестолковому.
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11.02.2022 23:14 Відповісти
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11.02.2022 23:18 Відповісти
З Макрона користі мікрон.
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11.02.2022 23:17 Відповісти
На встрече с Макроном Путин часами говорил о прошлом и выражал недовольство.

Путин часами переписывал историю с 1997 года и пытался топить Макрона в длинных монологах. А президент Франции продолжал возвращаться к сегодняшним проблемам, сообщает Reuters.

По словам источника издания, Макрон был поражен тем, насколько сегодняшний Путин отличается от того, которого он принимал в летней резиденции на Французской Ривьере 3 года назад.

«Путин дал ему пять часов исторического ревизионизма», - сказал один из двух источников, описывая, как Путин изложил свое видение того, что Запад нарушил обязательства перед Россией, взятые в 1997 году, по поводу нерасширения НАТО за счет государств бывшего СССР. Источники сообщили, что Путин назвал это соглашение предательством прежних обещаний Альянса не расширяться, хотя в НАТО отрицают, что когда-либо давали подобные обещания. https://t.me/charter97_org/61655 https://t.me/charter97_org/61655

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11.02.2022 23:52 Відповісти
(CNN)President Joe Biden plans to speak with Russian President Vladimir Putin on Saturday
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11.02.2022 23:42 Відповісти
Я шо-то правильно не понял?

"Путин 12 февраля поговорит по телефону с Макроном, сообщил Песков", - відзначаться у повдомленні.
Джерело:
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11.02.2022 23:14 Відповісти
що ******* думаєш українців налякати))) кумедний ботоксний фюрер))) кріпацтво у нас не дуже приживається ...
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11.02.2022 23:15 Відповісти
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11.02.2022 23:18 Відповісти
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11.02.2022 23:19 Відповісти
Цензор не спи. Меняй заголовок. РИА в телеграмме о Макроне пишет.
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11.02.2022 23:21 Відповісти
Я так понял, он с обоими будет ...
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11.02.2022 23:44 Відповісти
Ага, оба его будут
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12.02.2022 11:33 Відповісти
Ну ось і відкрилось в чийому інформаційному просторі ти сидиш.
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12.02.2022 00:53 Відповісти
*шо---опять?*
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11.02.2022 23:25 Відповісти
Видимо появились данные, что х**ло принял решение атаковать в той или иной мере. Поэтому срочный созвон одновременный созвон с рядом стран, ряд стран именно сегодня очень настойчиво посоветовало своим гражданам свалить и вот завтра созвон с бункерным карликом.

Возможно неправда, но по инфе моих знакомых, буквально вчера/позавчера запасников начали мобилизировать в московии. Может это и ряд других признаков еще сильнее подстегнули американцев и они начали со всеми созваниваться.
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11.02.2022 23:27 Відповісти
А сенс?
Невже ще хтось вірить та сподівання має врозуміти хворого брехливого та мерзотного *****?!
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11.02.2022 23:29 Відповісти
Сегодня был в оружейном магазине, 7х62 патронов в продаже уже нет ...)))
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11.02.2022 23:33 Відповісти
кацапа краще жаканами годувати, типу 5 гайок М12
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12.02.2022 00:23 Відповісти
Конечно нет, таких патронов не существует в природе 🤣🤣🤣🤣🤣
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12.02.2022 08:53 Відповісти
лучше бы тебя свинособака не было в природе)))
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12.02.2022 12:40 Відповісти
Лучше бы для такого барана стоило изучить патрон 7.62, а не 7x62, и тренироваться больше, а не сидеть за диваном, смотри и кацапы передумали бы нападать
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12.02.2022 13:18 Відповісти
баран ... ты же говорил что нет такого патрона))) тебя роняли в роддоме часто ?)
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12.02.2022 13:21 Відповісти
Ты ещё и читать не умеешь, найди отличия называется 7.62 и 7х62, , есть только патрон 7.62, так кто из нас баран вопрос риторический
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12.02.2022 14:09 Відповісти
...пляя ну иди застрелись уже им... ))) где ты взялся такой упоротый ? выпал из @нала ?)))
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12.02.2022 16:24 Відповісти
Своим блеянием ты только ещё больше убеждаешь, что ты баран, и у меня, в отличии от тебя, патронов хватает, но другого калибра правда, всего хорошего
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12.02.2022 17:44 Відповісти
флобер ?) тогда тебе прийдется стрелять себе в тупую башку несколько раз что бы достать до маленького мозга, всего найхудшего ...3/14дарас.
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12.02.2022 18:59 Відповісти
Да нет, у меня копья и стрела)), давай по порядку, 12 кал, 22lr, 0.223, 0.308 думаю хватит, а у тебя видно один тупой нож в кармане, тупой ты валенок?)))
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12.02.2022 19:53 Відповісти
угу!...тебе хватит ...что бы ты чувствовал себя полноценным ? щенок ?) может лучше книгу прочтёшь для начала ... ?? или будешь тут разводить свою нелепую фантазию того что тебе мамка подарила ... в подгузнике при выпаде из калла ?))) ахахахахахха)))
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12.02.2022 23:53 Відповісти
Ну все, ты меня раскусил, мне нечем крыть, теперь можешь идти в жопу, у меня другие заботы, оружие почистить, гостинцев гостям наготовить, и советую не стоять на моей линии огня, клоун
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13.02.2022 17:15 Відповісти
угу...смотри себе ногу не прострели воздушкой)
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13.02.2022 17:45 Відповісти
4 золотых правила, если в курсе, если нет, то могу напомнить, часто приходится в жёсткой форме объяснять, любителям пострелять по мишеням, а оружием верят везде
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14.02.2022 05:35 Відповісти
Як би то не було, Америка з Байденом
1) Згуртувала європу, взагалі всі дружні собі країни світу проти росії.
2) Насичує разом із союзниками Україну різноманітною зброєю, офіційно поки лише протитанковою та протиавіаційною.
3) Знищила Зеленського, можливо це особиста помста Байдена але майбутнього в Українській політиці у зе-з-командою немає.
4) Нагнала жаху й паніки не тільки на Україну, а на Поляків, Словаків й взагалі всіх хто був в совку.
5) Значно підняв кількість прихильників Україна-НАТО як в Україні так і серед членів самого НАТО (особливо серед минулих членів ссср)
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11.02.2022 23:40 Відповісти
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12.02.2022 00:25 Відповісти
Министр обороны Британии Уоллес во время встречи с Шойгу: "Нападение на Украину приведет к такой долговременной изоляции и экономическим последствиям, что трудно понять, как правительство, совершившее это, сможет выдержать долгосрочное сотрудничество со своим народом".
Фактически, 12 февраля, будет самый последний телефонный флешмоб НАТО... перед - боевыми действиями !!!! Но в окружении пуйла тоже такие же больные как и он.. Там чувство страха по ходу отсутствует напрочь !?
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12.02.2022 01:20 Відповісти
ДА ЧТО С ЭТИМ ХЙЛОМ ГОВОРИТЬ !!!???
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12.02.2022 04:49 Відповісти
БеднаяРабссия
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12.02.2022 07:41 Відповісти
По требованию стран ЕС, США согласилась убрать из предполагаемых "драконовских" санкций против РФ в случае ее вторжения в Украину, отключение РФ от международной платежной системы.. А как "пугали" Кремль этим.. как "пугали". Даже до вторжения собирались отключить. Но сдулись.. не хотят терпеть убытки..( побочные) Деньги как известно не пахнут, даже если они в крови.... Га-доны одним словом. ( волки позорные) Очередная " особенная, повышенная обеспокоенность" и подобие "крымских" санкций, больше для сохранения собственного лица, перед демократической общественностью, чем реальная угроза для агрессора....Повторение " истории" 1935-1939 годов
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12.02.2022 08:50 Відповісти
Да уж дибили, но я думаю как Пуйло начнет так и все будет. Все отключат нах
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12.02.2022 12:16 Відповісти
Знать бы о чем договорилось ***** с китайцами.
Кроме постройки газопровода.
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12.02.2022 09:27 Відповісти
Китай нападает на Тайвань, а Раша на Украину. Одновременно.
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12.02.2022 11:07 Відповісти
Война єто прежде всего подготовка к войне...
Или хочешь мира готовься к войне..
Штаты и Британия играют в открытую, явно..показывая гопнику что "мы подарили нашему другу новый кольт..лучше не лезь"...
В то же время нужно ответить за базар перед своим налогоплательщиком на вопрос "какого хера за мои деньги?"
Ну ситуацию надо понимать где то так...
и оценивать вероятность "рискнет ли *****"
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12.02.2022 11:33 Відповісти
Этому узкоглазому ***** давно пора намазать лысый череп Байденовской зеленкой
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12.02.2022 12:18 Відповісти
10/02 Путин дал распоряжение Патрушеву, Шойгу и Герасимову провести финальную стадию подготовки к началу конфликта. 10/02 во время закрытой части совещания Совбеза в узком составе Путин спросил, все ли готово по вчерашнему распоряжению, ему ответили, что всё готово, Путин сказал: "Хорошо. Ждите приказ." Эти сведения есть у разведок нескольких стран и именно эта информация вызвала решение нескольких стран рекомендовать гражданам своих стран и работникам посольств срочно покинуть территорию Украины. Также лидеры нескольких стран срочно запросили видеопереговоры с Путиным и сейчас идёт согласование возможностей для этого. Никто не знает, будет ли отдан решающий приказ президентом Путиным, но то, что такой ситуации ещё не было, заставляет лидеров ведущих стран НАТО предпринимать активные действия, чтобы предупредить возможное начало конфликта.
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12.02.2022 12:46 Відповісти
Кацапа, а ти погодив плани ***************?
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12.02.2022 13:24 Відповісти
Най кабаєв проведе з Джо сеанс "секс"- по-телефону. Може американському діду сподобається, але навряд Погидує ленінградським підарком
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12.02.2022 13:22 Відповісти
 
 