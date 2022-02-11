Путін і Байден проведуть телефонну розмову 12 лютого (оновлено)

Ініціатором бесіди є президент США.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські державні ЗМІ.

"Справді, американська сторона попросила про розмову з президентом Путіним, і завтра увечері за московським часом планується розмова двох президентів", - сказав представник Кремля.

Пєсков наголосив, що "запиту передувало письмове звернення американської сторони".

Раніше у п'ятницю про можливу телефонну розмову Байдена та Путіна повідомив на брифінгу в Білому домі помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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Путін та Байден перед цим говорили телефоном наприкінці минулого року. До цього, 7 грудня, вони провели переговори в режимі відеоконференції. Перша очна зустріч Путіна і Байдена як лідери держав відбулася в Женеві в червні 2021 року.