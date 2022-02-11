Путін і Байден проведуть телефонну розмову 12 лютого (оновлено)
Ініціатором бесіди є президент США.
Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські державні ЗМІ.
"Справді, американська сторона попросила про розмову з президентом Путіним, і завтра увечері за московським часом планується розмова двох президентів", - сказав представник Кремля.
Пєсков наголосив, що "запиту передувало письмове звернення американської сторони".
Раніше у п'ятницю про можливу телефонну розмову Байдена та Путіна повідомив на брифінгу в Білому домі помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Путін та Байден перед цим говорили телефоном наприкінці минулого року. До цього, 7 грудня, вони провели переговори в режимі відеоконференції. Перша очна зустріч Путіна і Байдена як лідери держав відбулася в Женеві в червні 2021 року.
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- Зеленский отказывается исполнять Минск, не сдаётся , украинцы н боятся твоего вторжения, все бестолку, отбой....уходи, отводи войска, я больше в цирке не участвуют...
- А как же наша сделка? Как же углеродные квоты?
- Но я не могу заставить Зеленского, всё испробовал. Твоих танков никто не боится, хотят и жечь... Уходи, позже что нибудь другое придумаем.
Президент США Байден планує поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним у суботу, повідомив обізнаний інформатор.
Радник з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що ці двоє розмовлятимуть по телефону, але не сказав, коли саме, https://www.cnn.com/2022/02/11/politics/ukraine-russia-washington-white-house/index.html під час попереднього брифінгу.
Востаннє Байден спілкувався з Путіним наприкінці грудня. Він проводить вихідні в президентському будинку Кемп-Девіда.
...А потім буде битва російських бліх з американськими, і вони один одного в полон візьмуть.
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от є ж такі дУрні на планеті, як тільки їх світ носить...., mamma mia...
Путин часами переписывал историю с 1997 года и пытался топить Макрона в длинных монологах. А президент Франции продолжал возвращаться к сегодняшним проблемам, сообщает Reuters.
По словам источника издания, Макрон был поражен тем, насколько сегодняшний Путин отличается от того, которого он принимал в летней резиденции на Французской Ривьере 3 года назад.
«Путин дал ему пять часов исторического ревизионизма», - сказал один из двух источников, описывая, как Путин изложил свое видение того, что Запад нарушил обязательства перед Россией, взятые в 1997 году, по поводу нерасширения НАТО за счет государств бывшего СССР. Источники сообщили, что Путин назвал это соглашение предательством прежних обещаний Альянса не расширяться, хотя в НАТО отрицают, что когда-либо давали подобные обещания. https://t.me/charter97_org/61655 https://t.me/charter97_org/61655
"Путин 12 февраля поговорит по телефону с Макроном, сообщил Песков", - відзначаться у повдомленні.
Джерело:
Возможно неправда, но по инфе моих знакомых, буквально вчера/позавчера запасников начали мобилизировать в московии. Может это и ряд других признаков еще сильнее подстегнули американцев и они начали со всеми созваниваться.
Невже ще хтось вірить та сподівання має врозуміти хворого брехливого та мерзотного *****?!
1) Згуртувала європу, взагалі всі дружні собі країни світу проти росії.
2) Насичує разом із союзниками Україну різноманітною зброєю, офіційно поки лише протитанковою та протиавіаційною.
3) Знищила Зеленського, можливо це особиста помста Байдена але майбутнього в Українській політиці у зе-з-командою немає.
4) Нагнала жаху й паніки не тільки на Україну, а на Поляків, Словаків й взагалі всіх хто був в совку.
5) Значно підняв кількість прихильників Україна-НАТО як в Україні так і серед членів самого НАТО (особливо серед минулих членів ссср)
Фактически, 12 февраля, будет самый последний телефонный флешмоб НАТО... перед - боевыми действиями !!!! Но в окружении пуйла тоже такие же больные как и он.. Там чувство страха по ходу отсутствует напрочь !?
Кроме постройки газопровода.
Или хочешь мира готовься к войне..
Штаты и Британия играют в открытую, явно..показывая гопнику что "мы подарили нашему другу новый кольт..лучше не лезь"...
В то же время нужно ответить за базар перед своим налогоплательщиком на вопрос "какого хера за мои деньги?"
Ну ситуацию надо понимать где то так...
и оценивать вероятность "рискнет ли *****"