Путин и Байден проведут телефонный разговор 12 февраля (обновлено)

Инициатором беседы является президент США.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские государственные СМИ.

"Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что "запросу предшествовало письменное обращение американской стороны".

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Ранее в пятницу о возможном телефонном разговоре Байдена и Путина сообщил на брифинге в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Путин и Байден перед этим говорили по телефону в конце прошлого года. До этого они провели переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств состоялась в Женеве в июне 2021 года.