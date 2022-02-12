Виконувач обов'язків Рівненської митниці Тарас Коваленко підозрюється у можливому зловживанні владою, - ДБР

Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому повідомило про підозру у можливому зловживанні владою виконувачу обов'язків начальника Рівненської митниці Тарасу Коваленку.

Про це інформує Ценозр.НЕТ.

Рівненська обласна прокуратура повідомила на своєму сайті, що, перебуваючи на той час на посаді головного інспектора митного поста "Рівне", чиновник начебто налагодив схему незаконного оформлення вантажівок на користь приватної фірми.

Імпортери в документах вказували неправдиві дані про дату виробництва та першу реєстрацію вантажних автомобілів, видаючи їх за старі. Таким чином, вдалося суттєво зменшити коефіцієнт акцизного збору та податок на додану вартість. Інспектор, на думку прокуратури, робив оформлення авто без додаткової перевірки. Своїми діями він начебто завдав державі збитків у 270 тис. грн.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу Тарасу Коваленку та усунення його з посади.

Досудове розслідування проводять слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією у Рівному) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, під час оперативного супроводу працівників управління СБУ в області.

Санкція ч. 2 ст. 364 Кримінального Кодексу України, що інкримінують митнику, передбачає позбавлення волі строком від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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