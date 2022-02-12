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Виконувач обов'язків Рівненської митниці Тарас Коваленко підозрюється у можливому зловживанні владою, - ДБР

Виконувач обов'язків Рівненської митниці Тарас Коваленко підозрюється у можливому зловживанні владою, - ДБР

Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому повідомило про підозру у можливому зловживанні владою виконувачу обов'язків начальника Рівненської митниці Тарасу Коваленку.

Про це інформує Ценозр.НЕТ.

Рівненська обласна прокуратура повідомила на своєму сайті, що, перебуваючи на той час на посаді головного інспектора митного поста "Рівне", чиновник начебто налагодив схему незаконного оформлення вантажівок на користь приватної фірми.

Імпортери в документах вказували неправдиві дані про дату виробництва та першу реєстрацію вантажних автомобілів, видаючи їх за старі. Таким чином, вдалося суттєво зменшити коефіцієнт акцизного збору та податок на додану вартість. Інспектор, на думку прокуратури, робив оформлення авто без додаткової перевірки. Своїми діями він начебто завдав державі збитків у 270 тис. грн.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу Тарасу Коваленку та усунення його з посади.

Досудове розслідування проводять слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією у Рівному) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, під час оперативного супроводу працівників управління СБУ в області.

Санкція ч. 2 ст. 364 Кримінального Кодексу України, що інкримінують митнику, передбачає позбавлення волі строком від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Автор: 

Рівне (572) митниця (1871) ДБР (3472)


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ТА ВІДКІЛЯ? Та неможе буть ТАКОГО!!!!
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12.02.2022 00:57 Відповісти
Що не хлібне місце, то криса !? Коли вже начнуть з ними реально боротися... ?
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12.02.2022 01:08 Відповісти
там все створюється для того щоб брати хабарі, колись на сайті можна було порахувати вартість розмитнення, а шмаркляві прибрали. розмитнення треба зробити простим, і прибрати коефіцієнти, саме ними і зловживають.
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12.02.2022 08:18 Відповісти
Якби він не зловживав владою, ото була б новина. А так, це єдиний спосіб вижити в тому гадючнику. Інших система викидає. А ниточки то тягнуться до офісу президента.
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12.02.2022 10:20 Відповісти
Це щось нове в законодавстві "можливе зловживання",
під цю фразу можна запхати усі злочини та звинуватити любого, можлива крадіжка, вбивство, зрада, *********** і так далі й видумувати нічого не треба. А по справедливості треба не його звинувачувати, а ******* дебілів з ДБР прокуратури за такі підозри.Тим біль що там зараз одні дебіли тупі но з амбіціями.
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12.02.2022 14:54 Відповісти
 
 