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Кулеба і Блінкен обговорили спільну протидію загрозам з боку Росії

Кулеба і Блінкен обговорили спільну протидію загрозам з боку Росії

Керівник українського МЗС Дмитро Кулеба провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Він підкреслив: "Провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили спільну протидію загрозам з боку РФ. Крім безпекової допомоги, США нададуть Україні посилену економічну підтримку. РФ не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави".

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Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Блінкен (1156)


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Шо-та , после беседы у Кулебы лицо розчервонiлося.
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12.02.2022 01:37 Відповісти
 
 