Кулеба і Блінкен обговорили спільну протидію загрозам з боку Росії
Керівник українського МЗС Дмитро Кулеба провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Він підкреслив: "Провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили спільну протидію загрозам з боку РФ. Крім безпекової допомоги, США нададуть Україні посилену економічну підтримку. РФ не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави".
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alexandr shamov
показати весь коментар12.02.2022 01:37 Відповісти Мені подобається 0
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