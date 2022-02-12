Кулеба і Блінкен обговорили спільну протидію загрозам з боку Росії

Керівник українського МЗС Дмитро Кулеба провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Він підкреслив: "Провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили спільну протидію загрозам з боку РФ. Крім безпекової допомоги, США нададуть Україні посилену економічну підтримку. РФ не повинна мати сумнівів: Україна та її партнери готові до рішучих дій із захисту нашої держави".

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