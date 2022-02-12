Байден доручив розмістити ще 3000 американських військовослужбовців у Польщі

Президент Джо Байден дав доручення скерувати додатково 3000 військових США до союзної по НАТО Польщі на тлі побоювань щодо військового вторгнення Росії в Україну.

У заяві Пентагону від 11 лютого йдеться, що війська мають бути на місці "на початку наступного тижня", приєднавшись до приблизно 1700 солдатів, які прибули до Польщі на початку місяця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Загалом, ці 5000 додаткових військовослужбовців є високомобільними та гнучкими силами, здатними виконувати кілька завдань. Їх розгортають, щоб заспокоїти наших союзників по НАТО, стримати будь-яку потенційну агресію проти східного флангу НАТО, тренуватися з силами приймаючої країни і сприяти широкому спектру непередбачених обставин", – йдеться у заяві Пентагону.

Раніше 11 лютого радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що зараз Росія має достатньо сил на кордоні з Україною для проведення великої військової операції, додавши, що, якщо російська атака на Україну відбудеться, то "вона, швидше за все, почнеться з повітряних бомбардувань і ракетних ударів".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Американські винищувачі F-15 прибули до Польщі. ФОТОрепортаж