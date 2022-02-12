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Байден доручив розмістити ще 3000 американських військовослужбовців у Польщі

Байден доручив розмістити ще 3000 американських військовослужбовців у Польщі

Президент Джо Байден дав доручення скерувати додатково 3000 військових США до союзної по НАТО Польщі на тлі побоювань щодо військового вторгнення Росії в Україну.

У заяві Пентагону від 11 лютого йдеться, що війська мають бути на місці "на початку наступного тижня", приєднавшись до приблизно 1700 солдатів, які прибули до Польщі на початку місяця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. 

"Загалом, ці 5000 додаткових військовослужбовців є високомобільними та гнучкими силами, здатними виконувати кілька завдань. Їх розгортають, щоб заспокоїти наших союзників по НАТО, стримати будь-яку потенційну агресію проти східного флангу НАТО, тренуватися з силами приймаючої країни і сприяти широкому спектру непередбачених обставин", – йдеться у заяві Пентагону.

Раніше 11 лютого радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що зараз Росія має достатньо сил на кордоні з Україною для проведення великої військової операції, додавши, що, якщо російська атака на Україну відбудеться, то "вона, швидше за все, почнеться з повітряних бомбардувань і ракетних ударів".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Американські винищувачі F-15 прибули до Польщі. ФОТОрепортаж

Автор: 

Байден (2883) Польща (8474) США (22473)


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Топ коментарі
+4
У знакомого сын поехал в Польшу, 82nd Airborne , infantry.
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12.02.2022 02:45
+2
краще б він був льотчиком. нам би небо від ординських крил закрити. і тоді витримаємо!
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12.02.2022 03:42
+2
Піхота теж потрібна - ці хлопці будуть прикривать аеродроми і позиції ракет а також забезпечувать охорону і захист шляхів сполучення по яких будуть доставлять ********** пальне і везти війська
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12.02.2022 06:29
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У знакомого сын поехал в Польшу, 82nd Airborne , infantry.
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12.02.2022 02:45 Відповісти
краще б він був льотчиком. нам би небо від ординських крил закрити. і тоді витримаємо!
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12.02.2022 03:42 Відповісти
в сенсі ми і так витримаємо, але якщо у орди не буде авіації то ми наб'ємо орді пику значно ефективніше і безкровніше для на
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12.02.2022 03:43 Відповісти
Піхота теж потрібна - ці хлопці будуть прикривать аеродроми і позиції ракет а також забезпечувать охорону і захист шляхів сполучення по яких будуть доставлять ********** пальне і везти війська
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12.02.2022 06:29 Відповісти
болтун...
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12.02.2022 05:13 Відповісти
И 3000 РАКЕТ МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ УКРАИНЕ НАДО ДАТЬ !)
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12.02.2022 04:31 Відповісти
Скільки Україна винна МВФ, скільки американських тракторів і техніки збирають майже американське зерно? Мабуть сотні мільярдів американського майна. І що скажуть американці за таку втрату? Що пошкодував ракети Пентагон? Будуть з козломордими розбиратися по крупному.
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12.02.2022 08:44 Відповісти
Ресторатори, бармени, пивовари та місцеві курви з сутенерами задоволені.
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12.02.2022 10:00 Відповісти
Ати там мамкою працюєш?
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12.02.2022 12:05 Відповісти
как бы не за уралом
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12.02.2022 22:53 Відповісти
 
 