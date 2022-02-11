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Американські винищувачі F-15 прибули до Польщі. ФОТОрепортаж
До польської авіабази Ласк (центр Польщі) у четвер прибули американські винищувачі F-15 для посилення Східного флангу НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Твіттері міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.
За словами міністра, американські військові літаки посилять східний фланг НАТО у рамках місії Альянсу з повітряного патрулювання Air Policing.
Топ коментарі
+98 Шрек Баблокат
показати весь коментар11.02.2022 10:44
+29 Zelya Vsyo
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+20 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар11.02.2022 10:55
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Фантастика!
F-18, как и F-14 - палубные.
F-15, всегда оставался самолётом ПВО и только потом из него сделали ударную модификацию.
и вот если бы такое случилось, через 1-2 года нас бы приняли в НАТО, даже со слабой армией! вон сколько стран с никакой армией, а в НАТО. Так как у них европейские ценности в приоритете! а у наших правителей в башке только воровство!!!
Гарні пташки прилетіли!
СУ гуртуються по двадцять.
Обдристали в Раші небо,
Десь сховалися ганебно.
Кораблі в Крим повтікали,
В Чорнім морі заблукали.
Корчать з себе там героїв,
Горя й тут кацап накоїв.
Все блокує нам порти,
Залякати все кортить.
Тож по нашому заказу,
США поставим базу!!!
11.02.2022
Анатолій Березенський
нам бы самолетов хороших и ракетных комплексов ((