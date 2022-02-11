Американські винищувачі F-15 прибули до Польщі. ФОТОрепортаж

До польської авіабази Ласк (центр Польщі) у четвер прибули американські винищувачі F-15 для посилення Східного флангу НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Твіттері міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

За словами міністра, американські військові літаки посилять східний фланг НАТО у рамках місії Альянсу з повітряного патрулювання Air Policing.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США відправили до Польщі винищувачі F-15, щоб посилити східний фланг НАТО





