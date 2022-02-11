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Американські винищувачі F-15 прибули до Польщі. ФОТОрепортаж

До польської авіабази Ласк (центр Польщі) у четвер прибули американські винищувачі F-15 для посилення Східного флангу НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Твіттері міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

За словами міністра, американські військові літаки посилять східний фланг НАТО у рамках місії Альянсу з повітряного патрулювання Air Policing.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США відправили до Польщі винищувачі F-15, щоб посилити східний фланг НАТО

Американські винищувачі F-15 прибули до Польщі 01
Американські винищувачі F-15 прибули до Польщі 02
Американські винищувачі F-15 прибули до Польщі 03

Польща (8496) США (22769) Блащак Маріуш (111)


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Топ коментарі
+98
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11.02.2022 10:44
+29
На хвосте у него портрет }{уйла:
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11.02.2022 10:44
+20
...джавеліни справляться)
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11.02.2022 10:55
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11.02.2022 10:44 Відповісти
...джавеліни справляться)
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11.02.2022 10:55 Відповісти
А буряты жаряца
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11.02.2022 11:17 Відповісти
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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11.02.2022 21:18 Відповісти
На хвосте у него портрет }{уйла:
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11.02.2022 10:44 Відповісти
ага фото ***** после того как черви пообедали
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11.02.2022 11:02 Відповісти
Бедный ********** .
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11.02.2022 11:06 Відповісти
Ну почему же он бедный?))) Обычный патрет *****, лаптекопытным нравица
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11.02.2022 11:19 Відповісти
*****, заздри беруть.
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11.02.2022 10:45 Відповісти
Та толку нам что они в Польше
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11.02.2022 10:46 Відповісти
Канада нам предлагала бесплатно палубные F15, но Украина отказалсь! Не знаю почему?
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11.02.2022 11:01 Відповісти
а летать кто на них будет? карлсон? или студенты с ЭЛок 63 года перейдут на F-15 ?? для начала нужно обучить пилота, это минимум 10 лет.
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11.02.2022 11:10 Відповісти
Где такое чудо существует - палубный F15 ?
Фантастика!
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11.02.2022 11:24 Відповісти
Ф18е, палубные предлагали, было такое...но отказались, по техн. характеристикам не подошли...насчет летчиков на 10ток самолетов- не вопрос, очередь вмиг выстроится.... вот с обслуживанием, ремонтной базой, техниками, некоторые проблемы возможны, потребовали бы времени..
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11.02.2022 12:13 Відповісти
то путают F15 с палубным F14
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11.02.2022 13:27 Відповісти
Не путают, а не знают)))
F-18, как и F-14 - палубные.
F-15, всегда оставался самолётом ПВО и только потом из него сделали ударную модификацию.
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11.02.2022 13:40 Відповісти
сегодня они в Польше, а завтра заблудятся под Харьковом или Херсоном, электроника очень не надёжна, радиолампы у американцев очень старые поржавевшие, такое бывает ***** не даст скиздеть, а выжившие псковские дисантики с поломанными компасами подтвердят мои слова.
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11.02.2022 11:06 Відповісти
Батенька какие там радиолампы, у американцев вообще F-15 на паровой тяге А время они определяют по солнцу, пАэтому ночью, да под Харьковом лаптеногие могут сразу закапываться в землю, падаль набутылочная)))
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11.02.2022 11:22 Відповісти
так и яж о том, если заблудятся я в Харькове буду флажками на аэродроме махать для мягкой посадки, накормим кирасину найдём, такие гости нам нужны.
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11.02.2022 11:30 Відповісти
Літаки посилення ЗСУ
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11.02.2022 10:46 Відповісти
Гарні пташки, шкода, що не наші(
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11.02.2022 10:48 Відповісти
Може їх потім нам передадуть.
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11.02.2022 10:53 Відповісти
F 15 не имеют ни одного поражения в боях. Проверены в Ираке, Югославии, Ливии американцамии в Сирии израильтяноми. В общем, грозная птичка с названием Eagle, орел.
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11.02.2022 10:53 Відповісти
В каком то смысле это покруче чем распиаренные F35
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11.02.2022 10:54 Відповісти
Розумні люди захищають себе ,свої родини,своє майно,державу і давно всупили в могутній блок НАТО Сам путін сказав,що " ми будемо воювати з НАТО ,яке набагато сильніше нас. Голову потрібно мати Це говорить про те що з НАТО ніхто не буде воювати А наші гниди лохи і дебіли неможуть це зрозуміти Ідіоти коли вас вже навчить життя думати
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11.02.2022 10:56 Відповісти
Дурні повинні страждати. Поки не порозумнішають, але дурням недано.
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11.02.2022 12:15 Відповісти
все верно! только был у нас шанс в 2014 победить коррупцию! пете поверило 55%! я - нет! и как оказалось, зря поверили... коррупционер никогда не будет бороться с коррупцией (

и вот если бы такое случилось, через 1-2 года нас бы приняли в НАТО, даже со слабой армией! вон сколько стран с никакой армией, а в НАТО. Так как у них европейские ценности в приоритете! а у наших правителей в башке только воровство!!!
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12.02.2022 10:15 Відповісти
Хйло и за Крым много чего говорил. и после Грузии и во время оккупации. так что ... да и воевать же не ему лично, пока конечно бункер бомбить не станут.
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13.02.2022 14:45 Відповісти
Лучше бы в Васильков!
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11.02.2022 10:56 Відповісти
Теоретически там такой фарш и вооружение, что они с Польши могут контролировать как минимум две трети воздушного пространства Украины. Эх, мечты...
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11.02.2022 11:00 Відповісти
Нужно 10 самолётов сделать без познавательных знаков, как это есть у донецких шахтёров на военной технике и разместить их под Киевом
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11.02.2022 11:04 Відповісти
Эта мы у супермаркете купили, а шо
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11.02.2022 11:23 Відповісти
Цікава думка. У нас в Західній Україні також є шахтарі-пілоти в Нововолинську і Кристинополі. Та й військові аеродроми пристойні є в наявності. На крайній випадок можна запропонувати"аренду" для потреб NATO.
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11.02.2022 11:28 Відповісти
Лучше бы они прибыли на аэропорт Харькова, Днепра...
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11.02.2022 11:14 Відповісти
та к этому всё идёт..
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12.02.2022 00:56 Відповісти
Слава Держдепу!!!
Гарні пташки прилетіли!
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11.02.2022 11:26 Відповісти
Вже у Польщі F-15
СУ гуртуються по двадцять.
Обдристали в Раші небо,
Десь сховалися ганебно.

Кораблі в Крим повтікали,
В Чорнім морі заблукали.
Корчать з себе там героїв,
Горя й тут кацап накоїв.

Все блокує нам порти,
Залякати все кортить.
Тож по нашому заказу,
США поставим базу!!!
11.02.2022
Анатолій Березенський
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11.02.2022 11:29 Відповісти
ого, аж 4 штуки 50-летнего самолета
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11.02.2022 11:56 Відповісти
Було достатньо і двох, щоб вся авіація московщини обдристалася. Слава США і їх повітряному флоту. Смерть московії - вбивцю і терористу світу!
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11.02.2022 12:08 Відповісти
good job!🇺🇸
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11.02.2022 11:58 Відповісти
Да шо им там лететь до то того Донбасу? А вот россеянские вояки должны знать, кто их будет бомбить.
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11.02.2022 13:42 Відповісти
а ЧОМУ б нашому міністру оборони не розпочати зараз якісь спільні навчання з американцями чи скажемо канадцями чи хоть латишами ???????????????????????? В Резнікова на це що мозгів не вистачає !?
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11.02.2022 15:57 Відповісти
навчання почнемо як ***** сунеться бо на це треба згода Ради
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11.02.2022 16:21 Відповісти
Поляки не обирають собі головнокомандуючими гнусавих чотиричідезертирів, наркоманів і членограїв, а дбають про захист своєї країни.
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11.02.2022 20:16 Відповісти
красивые птички! НАТО укрепляют восточный фланг!
нам бы самолетов хороших и ракетных комплексов ((
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12.02.2022 10:10 Відповісти
 
 