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Американские истребители F-15 прибыли в Польшу. ФОТОрепортаж

В польскую авиабазу Ласк (центр Польши) в четверг прибыли американские истребители F-15 для усиления Восточного фланга НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Твиттере министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По словам министра, американские военные самолеты усилят восточный фланг НАТО в рамках миссии Альянса по воздушному патрулированию Air Policing.

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Американские истребители F-15 прибыли в Польшу 01
Американские истребители F-15 прибыли в Польшу 02
Американские истребители F-15 прибыли в Польшу 03

Автор: 

Польша (8409) США (26611) Блащак Мариуш (79)


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Топ комментарии
+98
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11.02.2022 10:44
+29
На хвосте у него портрет }{уйла:
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11.02.2022 10:44
+20
...джавеліни справляться)
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11.02.2022 10:55
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11.02.2022 10:44 Ответить
...джавеліни справляться)
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11.02.2022 10:55 Ответить
А буряты жаряца
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11.02.2022 11:17 Ответить
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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11.02.2022 21:18 Ответить
На хвосте у него портрет }{уйла:
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11.02.2022 10:44 Ответить
ага фото ***** после того как черви пообедали
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11.02.2022 11:02 Ответить
Бедный ********** .
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11.02.2022 11:06 Ответить
Ну почему же он бедный?))) Обычный патрет *****, лаптекопытным нравица
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11.02.2022 11:19 Ответить
*****, заздри беруть.
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11.02.2022 10:45 Ответить
Та толку нам что они в Польше
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11.02.2022 10:46 Ответить
Канада нам предлагала бесплатно палубные F15, но Украина отказалсь! Не знаю почему?
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11.02.2022 11:01 Ответить
а летать кто на них будет? карлсон? или студенты с ЭЛок 63 года перейдут на F-15 ?? для начала нужно обучить пилота, это минимум 10 лет.
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11.02.2022 11:10 Ответить
Где такое чудо существует - палубный F15 ?
Фантастика!
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11.02.2022 11:24 Ответить
Ф18е, палубные предлагали, было такое...но отказались, по техн. характеристикам не подошли...насчет летчиков на 10ток самолетов- не вопрос, очередь вмиг выстроится.... вот с обслуживанием, ремонтной базой, техниками, некоторые проблемы возможны, потребовали бы времени..
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11.02.2022 12:13 Ответить
то путают F15 с палубным F14
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11.02.2022 13:27 Ответить
Не путают, а не знают)))
F-18, как и F-14 - палубные.
F-15, всегда оставался самолётом ПВО и только потом из него сделали ударную модификацию.
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11.02.2022 13:40 Ответить
сегодня они в Польше, а завтра заблудятся под Харьковом или Херсоном, электроника очень не надёжна, радиолампы у американцев очень старые поржавевшие, такое бывает ***** не даст скиздеть, а выжившие псковские дисантики с поломанными компасами подтвердят мои слова.
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11.02.2022 11:06 Ответить
Батенька какие там радиолампы, у американцев вообще F-15 на паровой тяге А время они определяют по солнцу, пАэтому ночью, да под Харьковом лаптеногие могут сразу закапываться в землю, падаль набутылочная)))
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11.02.2022 11:22 Ответить
так и яж о том, если заблудятся я в Харькове буду флажками на аэродроме махать для мягкой посадки, накормим кирасину найдём, такие гости нам нужны.
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11.02.2022 11:30 Ответить
Літаки посилення ЗСУ
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11.02.2022 10:46 Ответить
Гарні пташки, шкода, що не наші(
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11.02.2022 10:48 Ответить
Може їх потім нам передадуть.
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11.02.2022 10:53 Ответить
F 15 не имеют ни одного поражения в боях. Проверены в Ираке, Югославии, Ливии американцамии в Сирии израильтяноми. В общем, грозная птичка с названием Eagle, орел.
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11.02.2022 10:53 Ответить
В каком то смысле это покруче чем распиаренные F35
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11.02.2022 10:54 Ответить
Розумні люди захищають себе ,свої родини,своє майно,державу і давно всупили в могутній блок НАТО Сам путін сказав,що " ми будемо воювати з НАТО ,яке набагато сильніше нас. Голову потрібно мати Це говорить про те що з НАТО ніхто не буде воювати А наші гниди лохи і дебіли неможуть це зрозуміти Ідіоти коли вас вже навчить життя думати
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11.02.2022 10:56 Ответить
Дурні повинні страждати. Поки не порозумнішають, але дурням недано.
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11.02.2022 12:15 Ответить
все верно! только был у нас шанс в 2014 победить коррупцию! пете поверило 55%! я - нет! и как оказалось, зря поверили... коррупционер никогда не будет бороться с коррупцией (

и вот если бы такое случилось, через 1-2 года нас бы приняли в НАТО, даже со слабой армией! вон сколько стран с никакой армией, а в НАТО. Так как у них европейские ценности в приоритете! а у наших правителей в башке только воровство!!!
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12.02.2022 10:15 Ответить
Хйло и за Крым много чего говорил. и после Грузии и во время оккупации. так что ... да и воевать же не ему лично, пока конечно бункер бомбить не станут.
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13.02.2022 14:45 Ответить
Лучше бы в Васильков!
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11.02.2022 10:56 Ответить
Теоретически там такой фарш и вооружение, что они с Польши могут контролировать как минимум две трети воздушного пространства Украины. Эх, мечты...
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11.02.2022 11:00 Ответить
Нужно 10 самолётов сделать без познавательных знаков, как это есть у донецких шахтёров на военной технике и разместить их под Киевом
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11.02.2022 11:04 Ответить
Эта мы у супермаркете купили, а шо
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11.02.2022 11:23 Ответить
Цікава думка. У нас в Західній Україні також є шахтарі-пілоти в Нововолинську і Кристинополі. Та й військові аеродроми пристойні є в наявності. На крайній випадок можна запропонувати"аренду" для потреб NATO.
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11.02.2022 11:28 Ответить
Лучше бы они прибыли на аэропорт Харькова, Днепра...
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11.02.2022 11:14 Ответить
та к этому всё идёт..
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12.02.2022 00:56 Ответить
Слава Держдепу!!!
Гарні пташки прилетіли!
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11.02.2022 11:26 Ответить
Вже у Польщі F-15
СУ гуртуються по двадцять.
Обдристали в Раші небо,
Десь сховалися ганебно.

Кораблі в Крим повтікали,
В Чорнім морі заблукали.
Корчать з себе там героїв,
Горя й тут кацап накоїв.

Все блокує нам порти,
Залякати все кортить.
Тож по нашому заказу,
США поставим базу!!!
11.02.2022
Анатолій Березенський
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11.02.2022 11:29 Ответить
ого, аж 4 штуки 50-летнего самолета
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11.02.2022 11:56 Ответить
Було достатньо і двох, щоб вся авіація московщини обдристалася. Слава США і їх повітряному флоту. Смерть московії - вбивцю і терористу світу!
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11.02.2022 12:08 Ответить
good job!🇺🇸
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11.02.2022 11:58 Ответить
Да шо им там лететь до то того Донбасу? А вот россеянские вояки должны знать, кто их будет бомбить.
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11.02.2022 13:42 Ответить
а ЧОМУ б нашому міністру оборони не розпочати зараз якісь спільні навчання з американцями чи скажемо канадцями чи хоть латишами ???????????????????????? В Резнікова на це що мозгів не вистачає !?
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11.02.2022 15:57 Ответить
навчання почнемо як ***** сунеться бо на це треба згода Ради
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11.02.2022 16:21 Ответить
Поляки не обирають собі головнокомандуючими гнусавих чотиричідезертирів, наркоманів і членограїв, а дбають про захист своєї країни.
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11.02.2022 20:16 Ответить
красивые птички! НАТО укрепляют восточный фланг!
нам бы самолетов хороших и ракетных комплексов ((
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12.02.2022 10:10 Ответить
 
 