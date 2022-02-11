Американские истребители F-15 прибыли в Польшу. ФОТОрепортаж
В польскую авиабазу Ласк (центр Польши) в четверг прибыли американские истребители F-15 для усиления Восточного фланга НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Твиттере министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
По словам министра, американские военные самолеты усилят восточный фланг НАТО в рамках миссии Альянса по воздушному патрулированию Air Policing.
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Фантастика!
F-18, как и F-14 - палубные.
F-15, всегда оставался самолётом ПВО и только потом из него сделали ударную модификацию.
и вот если бы такое случилось, через 1-2 года нас бы приняли в НАТО, даже со слабой армией! вон сколько стран с никакой армией, а в НАТО. Так как у них европейские ценности в приоритете! а у наших правителей в башке только воровство!!!
Гарні пташки прилетіли!
СУ гуртуються по двадцять.
Обдристали в Раші небо,
Десь сховалися ганебно.
Кораблі в Крим повтікали,
В Чорнім морі заблукали.
Корчать з себе там героїв,
Горя й тут кацап накоїв.
Все блокує нам порти,
Залякати все кортить.
Тож по нашому заказу,
США поставим базу!!!
11.02.2022
Анатолій Березенський
нам бы самолетов хороших и ракетных комплексов ((