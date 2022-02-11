Американские истребители F-15 прибыли в Польшу. ФОТОрепортаж

В польскую авиабазу Ласк (центр Польши) в четверг прибыли американские истребители F-15 для усиления Восточного фланга НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Твиттере министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По словам министра, американские военные самолеты усилят восточный фланг НАТО в рамках миссии Альянса по воздушному патрулированию Air Policing.

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