Литва передасть Україні вакцини від коронавірусу Johnson&Johnson, - Ляшко

Литва передає вакцини від коронавірусу Johnson&Johnson для щеплення українців на контрольних пунктах в’їзду та виїзду (КПВВ) на Донбасі.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 12 лютого на території КПВВ "Станиця Луганська", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"Сьогодні Україна має потужну підтримку від Литви, яка передає нам вакцину Johnson&Johnson для щеплення українців, зокрема з тимчасово окупованих територій на пунктах пропуску. Це дозволить нам захистити ще більше наших громадян від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби", - сказав міністр.

За словами Ляшка, наразі на КПВВ є вибір вакцин та достатня кількість безоплатних швидких тестів для всіх, хто звертається. Також триває модернізація сервісної зони на території контрольного пункту, де планують розмістити пункт щеплення, відділення банку, співробітників пенсійного фонду, органів соцзахисту.

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