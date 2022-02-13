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Новини Боротьба з коронавірусом
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Литва передасть Україні вакцини від коронавірусу Johnson&Johnson, - Ляшко

Литва передасть Україні вакцини від коронавірусу Johnson&Johnson, - Ляшко

Литва передає вакцини від коронавірусу Johnson&Johnson для щеплення українців на контрольних пунктах в’їзду та виїзду (КПВВ) на Донбасі.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 12 лютого на території КПВВ "Станиця Луганська", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"Сьогодні Україна має потужну підтримку від Литви, яка передає нам вакцину Johnson&Johnson для щеплення українців, зокрема з тимчасово окупованих територій на пунктах пропуску. Це дозволить нам захистити ще більше наших громадян від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби", - сказав міністр.

За словами Ляшка, наразі на КПВВ є вибір вакцин та достатня кількість безоплатних швидких тестів для всіх, хто звертається. Також триває модернізація сервісної зони на території контрольного пункту, де планують розмістити пункт щеплення, відділення банку, співробітників пенсійного фонду, органів соцзахисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинація проти COVID-19 залишатиметься безкоштовною, - Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) Литва (2379) Ляшко Віктор (1512)


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Топ коментарі
+3
В Литве конвой Свободы пройдет 14.02.2022 поэтому вакцины уже вроде и не нужны,но не терять же....
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13.02.2022 00:28
+3
В Україні в таких випадках кажуть так: На тобі боже, що мені негоже.
Як тільки в світі відкривається якась інформація про негативний вплив будь яких медих медичних препаратів, побічні ефекти, чи знімаються з виробництва, то будьте впевнені, вони обов'язково з'являться в Україні, де іх рекламуватимуть з кожної праски. Порода українських політичних свиней дуже унікальна. Вони ніколи не нажираються, і хоч на колінах, но до корита усе одно доповзуть.
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13.02.2022 08:10
+1
Джонсон бейби нежный и ласковый)
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13.02.2022 00:07
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Джонсон бейби нежный и ласковый)
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13.02.2022 00:07 Відповісти
...соціальна однотактна
для бомжистих саме те
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13.02.2022 00:16 Відповісти
Пуб-Ли-Цист@publeecist·1 ч

Марія Мірабела Маланка Подоляк разом із Міхайловой Аліной Арутюновной вивезли свої сім'ї в Німеччину, подалі від України, да

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13.02.2022 00:18 Відповісти
В Литве конвой Свободы пройдет 14.02.2022 поэтому вакцины уже вроде и не нужны,но не терять же....
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13.02.2022 00:28 Відповісти
странная помощь, т к эта вакцина, по данным СМИ, снята с производства или ее производство приостановлено...
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13.02.2022 05:38 Відповісти
Каких сми? Московских?
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13.02.2022 10:58 Відповісти
Уколол бустерную дозу пфайзером. Сейчас могу поехать в любую страну ЕС без особых проблем. А ты и дальше сиди на цепи
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13.02.2022 11:00 Відповісти
Що, *******, зібрався лижі милити, уколовся і з****ся. В армію с...ка - звідти усіх невакцинованих вигнали, таких як ти очікують в центрах комплектування, я так розумію... А то за кордон воно зібралося - в окопи! Потрібно ідею в МОУ підкинути, щою усім шакалам до 60-ти включно виїзд перекрили до закінчення особливого періоду...
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13.02.2022 11:47 Відповісти
Спасибо маленькой Литве за посильную помощь Украине!
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13.02.2022 07:39 Відповісти
В Україні в таких випадках кажуть так: На тобі боже, що мені негоже.
Як тільки в світі відкривається якась інформація про негативний вплив будь яких медих медичних препаратів, побічні ефекти, чи знімаються з виробництва, то будьте впевнені, вони обов'язково з'являться в Україні, де іх рекламуватимуть з кожної праски. Порода українських політичних свиней дуже унікальна. Вони ніколи не нажираються, і хоч на колінах, но до корита усе одно доповзуть.
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13.02.2022 08:10 Відповісти
В европе миллионы людей уколоты Джонсоном. Я что-то не вижу миллионы исков против джонсона за побочки.
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13.02.2022 11:01 Відповісти
Потому, что во многих европейских странах правительства находящиеся на содержании фармкоорпораций, как и в Украине, законадательно сняли ответственность с производителей технических шмурдяков, которые почему то называют вакцинами.
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13.02.2022 11:19 Відповісти
Кажуть що два тижні назад призупинили виробництво цієї вакцини. Утилізація?
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13.02.2022 08:12 Відповісти
К_о_н_в_о_й & сво боды ключевая фраза. Как только где то набирается, то автоматическом режиме все блокируется, а поисковики будут выдавать абсолютно искаженные результаты.
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13.02.2022 08:16 Відповісти
Так вони ж погані .
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13.02.2022 08:58 Відповісти
USA уже отказались от прививок этой вакциной. А компания Johnson&Johnson приостановила ее выпуск. Т.е. эта вакцина сейчас в USA не производится.
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13.02.2022 10:19 Відповісти
Вакцини Johnson&Johnson виготовлені з використанням клітин абортованих дітей. Хто хоче заплямувати себе їхньою кров'ю - може собі колоти. Тільки щоби потім убиті діти не снилися. (Щодо інших шкділивих і невідомих компонентів цієї вакцини - можн знайти в мережі).
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13.02.2022 11:56 Відповісти
Це називається на тобі небоже що мені негоже ця фірма джонсон і джонсон перестає випускати факцину від ковіду
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13.02.2022 12:27 Відповісти
 
 