Офіцер 58-ї ОМПБр Руслан Макогон після підриву на вибуховому пристрої втратив обидві ноги, відновився та знову командує ротою

Руслан Макогон після важкого поранення повернувся на свою посаду - командира інженерно-саперної роти 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського - і отримав звання "капітан".

Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform нагадує, що реабілітацію офіцер проходив в Ірпінському шпиталі.

Після підриву на вибуховому пристрої він втратив обидві ноги, ампутацію довелось зробити нижче колін. Реабілітація та відновлення тривали майже 8 місяців.

Як розповідає Руслан Макогон, рішення про повернення на службу було твердим: "Не пригадую, щоб я зневірився. Неприємними були моменти саме щодо болючих відчуттів, а розпачу чи відчаю не було. Просто чекав, коли знову стану на ноги. Для початку, у перші дні, треба було звикати до протезів. Сидіти в них, надягати хоча б на пару годин на день. Протези добрі, їх виготовило Київське протезне підприємство "Без обмежень". Коли я до них звик, потихеньку почав підніматися за допомогою інструктора. Потім на милицях, пізніше - з однією милицею, і так потроху розходився - більші відстані, бігові доріжки. Тепер можу спокійно пройти три кілометри, а от пробігти - небагато. Підлеглі мене зустріли радісно. Було відчуття, що нікуди не їхав. Командувач дозволив залишитись на своїй посаді".

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Боєць радить побратимам, які потрапили в подібну ситуацію, не падати духом і багато тренуватись.

"Чим більше тренуєшся, тим легше потім буде жити, пересуватись. Нині я спокійно керую машиною. Звичайно, є ті, хто замикається в собі, зазвичай, це старші люди. А ті, які молодші, якось простіше переносять. У палаті, коли я лежав у Київському госпіталі, були поранені хлопці - троє з ампутаціями. Один поламаний весь, в іншого п’ятки роздроблені - на КАМАЗі підірвався на протитанковій міні. В Ірпінському госпіталі у відділенні всі ампутанти були. Я й досі спілкуюся з ними. Один, у якого були поламані ноги, вже у строю, нині в район ООС виїжджати повинен. Інший, з високою проблемною ампутацією, у Німеччину виїжджатиме, йому робитимуть нанопротез. Ще один наразі вдома, проходив комісію. Теж думає повернутися", - розповів Макогон.