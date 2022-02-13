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Новини
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Офіцер 58-ї ОМПБр Руслан Макогон після підриву на вибуховому пристрої втратив обидві ноги, відновився та знову командує ротою

Офіцер 58-ї ОМПБр Руслан Макогон після підриву на вибуховому пристрої втратив обидві ноги, відновився та знову командує ротою

Руслан Макогон після важкого поранення повернувся на свою посаду - командира інженерно-саперної роти 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського - і отримав звання "капітан".

Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform нагадує, що реабілітацію офіцер проходив в Ірпінському шпиталі.

Після підриву на вибуховому пристрої він втратив обидві ноги, ампутацію довелось зробити нижче колін. Реабілітація та відновлення тривали майже 8 місяців.

Як розповідає Руслан Макогон, рішення про повернення на службу було твердим: "Не пригадую, щоб я зневірився. Неприємними були моменти саме щодо болючих відчуттів, а розпачу чи відчаю не було. Просто чекав, коли знову стану на ноги. Для початку, у перші дні, треба було звикати до протезів. Сидіти в них, надягати хоча б на пару годин на день. Протези добрі, їх виготовило Київське протезне підприємство "Без обмежень". Коли я до них звик, потихеньку почав підніматися за допомогою інструктора. Потім на милицях, пізніше - з однією милицею, і так потроху розходився - більші відстані, бігові доріжки. Тепер можу спокійно пройти три кілометри, а от пробігти - небагато. Підлеглі мене зустріли радісно. Було відчуття, що нікуди не їхав. Командувач дозволив залишитись на своїй посаді".

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Боєць радить побратимам, які потрапили в подібну ситуацію, не падати духом і багато тренуватись.

"Чим більше тренуєшся, тим легше потім буде жити, пересуватись. Нині я спокійно керую машиною. Звичайно, є ті, хто замикається в собі, зазвичай, це старші люди. А ті, які молодші, якось простіше переносять. У палаті, коли я лежав у Київському госпіталі, були поранені хлопці - троє з ампутаціями. Один поламаний весь, в іншого п’ятки роздроблені - на КАМАЗі підірвався на протитанковій міні. В Ірпінському госпіталі у відділенні всі ампутанти були. Я й досі спілкуюся з ними. Один, у якого були поламані ноги, вже у строю, нині в район ООС виїжджати повинен. Інший, з високою проблемною ампутацією, у Німеччину виїжджатиме, йому робитимуть нанопротез. Ще один наразі вдома, проходив комісію. Теж думає повернутися", - розповів Макогон.

Автор: 

реабілітація (324) 58 окрема мотопіхотна бригада (112)


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Топ коментарі
+72
Есть еще люди в нашей стране...
Без доли иронии.
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13.02.2022 19:29
+64
саме через таких хлопців, війська путіна вмиються власною кров,ю
дай Бог тобі брате здоров,я, та довголіття.
Слава ГЕРОЮ,
Слава Україні.
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13.02.2022 19:34
+38
58-ма конотопська. Там уся бригада - бійці! Москалям люлєй надають, якщо щось!
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13.02.2022 19:35
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Есть еще люди в нашей стране...
Без доли иронии.
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13.02.2022 19:29 Відповісти
Настоящий Герой ! Низкий поклон ! ❤️💙💛
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13.02.2022 20:38 Відповісти
саме через таких хлопців, війська путіна вмиються власною кров,ю
дай Бог тобі брате здоров,я, та довголіття.
Слава ГЕРОЮ,
Слава Україні.
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13.02.2022 19:34 Відповісти
58-ма конотопська. Там уся бригада - бійці! Москалям люлєй надають, якщо щось!
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13.02.2022 19:35 Відповісти
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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13.02.2022 19:35 Відповісти
Киев Москву построил, Киев её и спалит.
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13.02.2022 20:32 Відповісти
Слава і честь! Дяка, солдате!
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13.02.2022 19:36 Відповісти
Мужні воїни Сили вам і стійкого духу Ну і Бог нехай вам допомагає.
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13.02.2022 19:36 Відповісти
Дяка тобі, Воїне. Слава Україні. Слава Героям.
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13.02.2022 19:42 Відповісти
Слава Воїну!
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13.02.2022 19:46 Відповісти
Слава УКРАЇНСЬКОМУ Воїну!!
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13.02.2022 21:16 Відповісти
Моя пошана Герою !
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13.02.2022 19:48 Відповісти
Шана воiну незламному! Здоровья !
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13.02.2022 19:48 Відповісти
Таких не здолати та не перемогти.Справжньому воїну та офіцеру-респект...
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13.02.2022 19:49 Відповісти
Честь!
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13.02.2022 19:51 Відповісти
и Слава!
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13.02.2022 20:18 Відповісти
Благодаря таким Героям наша родная Украина одолеет рашистскую наволочь!
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13.02.2022 19:56 Відповісти
Слава Герою! Дякую! Бережи Вас Бог!
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13.02.2022 20:01 Відповісти
Честь і хвала, горджуся такими співвітчизниками!!!🇺🇦
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13.02.2022 20:07 Відповісти
God bless you!
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13.02.2022 20:18 Відповісти
ось такими Людьми, Героями, Чоловіками, Воїнами і повинна пишатися Україна...
(дай Боже Руслану довгого і щасливого Життя)
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13.02.2022 20:21 Відповісти
СПРАВЖНІЙ ВОЇН, КОЗАК!!!!!!
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13.02.2022 20:23 Відповісти
Велика подяка Герою-захиснику! Ви - наша гордість та сила!
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13.02.2022 20:24 Відповісти
Отаких на ключові посади в армії,а не квартальну вату !
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13.02.2022 20:27 Відповісти
Отакі люди повинні отримувати достойну винагороду за наш з Вами захист, лікарі, які врятували багато життів а не якісь футболісти, рєпери, та куета московська типу моргенштернів
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13.02.2022 20:30 Відповісти
Дай Бог здоов*я герою!
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13.02.2022 20:40 Відповісти
Respekt !
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13.02.2022 20:43 Відповісти
Ботоксный гомосек из бункера соображает с кем имеет дело
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13.02.2022 22:06 Відповісти
Повага Офіцеру і сильній духом людині.

Здоров'я, щастя і добра в житті !
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13.02.2022 23:19 Відповісти
 
 