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Новини Санкції проти Росії
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Військова агресія проти України призведе до жорстких санкцій, - Шольц

Військова агресія проти України призведе до жорстких санкцій, - Шольц

Канцер ФРН Олаф Шольц перед візитами до Києва та Москви вкотре попередив Володимира Путіна про неминучі та негайні санкції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Військова агресія проти України, яка ставить під загрозу її територіальну цілісність і суверенітет, призведе до жорстких реакцій і санкцій, які ми ретельно підготували і які ми можемо запровадити негайно разом з нашими союзниками в Європі та НАТО", - наголосив Шольц.

Водночас він підкреслив, що обидва його візити мають на меті забезпечити мир перед лицем дуже серйозної загрози.

Також читайте: Канцлер ФРН Шольц розпочинає турне, під час якого проведе перемовини з Зеленським, а потім з Путіним

Автор: 

росія (64946) санкції (11771) Шольц Олаф (1135)


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https://telegra.ph/file/a4480899fe40c29f2c4ef.jpg ​ «Война для России начнётся с двухсот рублей за доллар, очередей за продуктами и пропавшей туалетной бумагой. А закончится костлявыми ножками Байдена. Если пришлют»
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14.02.2022 09:18 Відповісти
Туалетним папером не закінчиться. Мухосранці вийдуть на вулиці з плакатами "Памперси, памперси великих розмірів шліть в гуманітарку!"
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14.02.2022 09:26 Відповісти
Хватит ныть! «Санкции, санкции, санкции!» - от повторения тысячи раз санкции сами собой не появятся! Санкции надо вводить, а не болтать о них
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14.02.2022 09:21 Відповісти
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14.02.2022 09:25 Відповісти
Головна вимога раші, щоб на чужих курятниках які по кордонах з рашею не було решіток і туди був цілодобовий безкордонний доступ. Отакі болотні фантазії обкурених.
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14.02.2022 09:25 Відповісти
Шольце, досить молоти язиком! Краще розблокуйте постачання оборонної зброї Україні! На свої очі ж бачите, скільки рашиського залізяччя нам доведеться утилізувати разом з тушками.
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14.02.2022 10:10 Відповісти
Німота, ви лицемірні тварюки. Хочете далі барижити кацапським газом і виявляти стурбованість?
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14.02.2022 10:14 Відповісти
 
 