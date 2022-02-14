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Військова агресія проти України призведе до жорстких санкцій, - Шольц
Канцер ФРН Олаф Шольц перед візитами до Києва та Москви вкотре попередив Володимира Путіна про неминучі та негайні санкції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Військова агресія проти України, яка ставить під загрозу її територіальну цілісність і суверенітет, призведе до жорстких реакцій і санкцій, які ми ретельно підготували і які ми можемо запровадити негайно разом з нашими союзниками в Європі та НАТО", - наголосив Шольц.
Водночас він підкреслив, що обидва його візити мають на меті забезпечити мир перед лицем дуже серйозної загрози.
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Серж Рача
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