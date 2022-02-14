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Новини Коронавірус і карантин
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У лікарнях сьогодні перебувають 30 тисяч хворих на COVID-19, - Ляшко

У лікарнях сьогодні перебувають 30 тисяч хворих на COVID-19, - Ляшко

Наразі в закладах охорони здоров’я перебувають 30 тисяч хворих на COVID-19. Пацієнтами, яким призначена киснева терапія, зайнято 30% "ковідних" ліжок з киснем.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на зараз виділено 72 539 "ковідних" ліжок, 96% з них – забезпечені киснем, зазначив міністр.

Ситуація щодо завантаженості дитячих ліжок, за його словами, залишається контрольованою. Так, у закладах охорони здоров’я зайнято 2 293 дитячих ліжка, що на 8% менше, ніж попереднього тижня.

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"Усе вище сказане ще раз доводить дієвість вакцинації проти коронавірусної хвороби, саме завдяки їй ми можемо проходити чергові пікові хвилі без надмірного навантаження на систему охорони здоров’я. Тому вакцинуйтеся – це дійсно врятує ваше життя та дозволить жити звичним життям: у спокої та без обмежень", – зауважив Ляшко.

МОЗ (5390) госпіталізація (187) Ляшко Віктор (1512) коронавірус (19923)


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Пора вже в психіатричні відділення ляжків пакувати.
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14.02.2022 10:24 Відповісти
Там 98% - не вакциновані . Тож я не бачу проблеми взагалі , оскільки вакцини є вдосталь . Вакциновані хворіють легко , часто навіть не змінюючи звичного ритму життя , а невакциновані лише поширюють заразу і тижнями лежать в скафандрах . Часто й це не допомагає . Жах.
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14.02.2022 10:36 Відповісти
Не брешіть, я невакцинована і ні разу не хворіла і всі невакциновані колеги ходять на роботу, а вакциновані в січні перехворіли в легкому стані , і знов хворіють, але вже дуже тяжкий перебіг.
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14.02.2022 10:53 Відповісти
Ви добродію циферку сплутали. Там усі 146% вакциновані лежать по лікарнях. Скільки вже можна поширувати цю маячню. Пандемія вже давно стала пандемією вакцинованих. За останні два місяці практично всі мої друзі і знайомі перехворіли. Тільки от з невеличкою різницею, усі вакциновані хворіли трішки довше і тяжче, ніж невакциновані. а стосовно смертей від ковіду, то Ляшко вже обмовився, що серед померлих більше 80% то люди 60+. І тут особливо "інтелектуальним" особинам треба пояснення Капітана Очевидності, що з пенсією 1700-2500грн.. яку отримують більшість пенсіонерів, вони погано харчуються і не можуть дозволити собі навіть звичайні ліки. Але для вас то мабудь секрет, що люди з поганим харчуванням хворіють і помирають від будь-чого, туберкульозу, ковіду, щи ще якоїсь хвороби.
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14.02.2022 10:58 Відповісти
https://www.forbes.com/sites/williamhaseltine/2022/02/08/good-news-full-vaccination-protects-against-omicron-hospitalization-and-death/?sh=15c41f807bb2 Initial data from the United Kingdom confirms some fears regarding the new strain. A "fully vaccinated" individual with two doses of mRNA vaccine is only protected from Omicron infection roughly 25% of the time. That percentage jumps to 50% in triple-vaccinated individuals. Protection from hospitalization and death in those with two and three doses is much greater than protection from infection. Two-dose prevention of hospitalization is roughly 57%, whereas three-dose prevention jumps to approximately 90%. This rise is mirrored in protection from death, as two doses prevent death 59% of the time, while the rate for three doses skyrockets to 95%. If anything, this data is an advertisement to immediately get a third dose of vaccine.
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14.02.2022 13:55 Відповісти
Ти, - брехло.
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14.02.2022 12:33 Відповісти
 
 