У лікарнях сьогодні перебувають 30 тисяч хворих на COVID-19, - Ляшко
Наразі в закладах охорони здоров’я перебувають 30 тисяч хворих на COVID-19. Пацієнтами, яким призначена киснева терапія, зайнято 30% "ковідних" ліжок з киснем.
Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на зараз виділено 72 539 "ковідних" ліжок, 96% з них – забезпечені киснем, зазначив міністр.
Ситуація щодо завантаженості дитячих ліжок, за його словами, залишається контрольованою. Так, у закладах охорони здоров’я зайнято 2 293 дитячих ліжка, що на 8% менше, ніж попереднього тижня.
"Усе вище сказане ще раз доводить дієвість вакцинації проти коронавірусної хвороби, саме завдяки їй ми можемо проходити чергові пікові хвилі без надмірного навантаження на систему охорони здоров’я. Тому вакцинуйтеся – це дійсно врятує ваше життя та дозволить жити звичним життям: у спокої та без обмежень", – зауважив Ляшко.
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