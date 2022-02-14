У лікарнях сьогодні перебувають 30 тисяч хворих на COVID-19, - Ляшко

Наразі в закладах охорони здоров’я перебувають 30 тисяч хворих на COVID-19. Пацієнтами, яким призначена киснева терапія, зайнято 30% "ковідних" ліжок з киснем.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на зараз виділено 72 539 "ковідних" ліжок, 96% з них – забезпечені киснем, зазначив міністр.

Ситуація щодо завантаженості дитячих ліжок, за його словами, залишається контрольованою. Так, у закладах охорони здоров’я зайнято 2 293 дитячих ліжка, що на 8% менше, ніж попереднього тижня.

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"Усе вище сказане ще раз доводить дієвість вакцинації проти коронавірусної хвороби, саме завдяки їй ми можемо проходити чергові пікові хвилі без надмірного навантаження на систему охорони здоров’я. Тому вакцинуйтеся – це дійсно врятує ваше життя та дозволить жити звичним життям: у спокої та без обмежень", – зауважив Ляшко.