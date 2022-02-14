Починаємо спостерігати перші ознаки стабілізації ситуації з COVID-19, - Ляшко. ВIДЕО

Після 4 тижнів стрімкого зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні починають спостерігати перша ознаки стабілізації епідеміологічної ситуації.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом п'ятого тижня 2022 року ВОЗ повідомила, що у всьому світі число нових щотижневих випадків COVID-19 знизилось на 17%, якщо порівнювати з тижнем до цього. ... Після 4 тижнів стрімкого зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні починаємо спостерігати перші ознаки стабілізації. Вперше за останнім 4 тижні тижнева кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання і демонструє спад", - пояснив міністр.

За його словами, за минулий тиждень зареєстровано 235 256 випадків коронавірусної хвороби, що на 7 600 випадків менше в порівняння з попереднім тижнем.

"До лікарень за тиждень госпіталізовано 24575 хворих, що також на тисячу менше, ніж минулого тижня. Ознаки стабілізації епідемічного процесу спостерігаються на тиждень раніше ніж це показували наші прогнози", - додав Ляшко.

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