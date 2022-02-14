Починаємо спостерігати перші ознаки стабілізації ситуації з COVID-19, - Ляшко. ВIДЕО
Після 4 тижнів стрімкого зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні починають спостерігати перша ознаки стабілізації епідеміологічної ситуації.
Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом п'ятого тижня 2022 року ВОЗ повідомила, що у всьому світі число нових щотижневих випадків COVID-19 знизилось на 17%, якщо порівнювати з тижнем до цього. ... Після 4 тижнів стрімкого зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні починаємо спостерігати перші ознаки стабілізації. Вперше за останнім 4 тижні тижнева кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання і демонструє спад", - пояснив міністр.
За його словами, за минулий тиждень зареєстровано 235 256 випадків коронавірусної хвороби, що на 7 600 випадків менше в порівняння з попереднім тижнем.
"До лікарень за тиждень госпіталізовано 24575 хворих, що також на тисячу менше, ніж минулого тижня. Ознаки стабілізації епідемічного процесу спостерігаються на тиждень раніше ніж це показували наші прогнози", - додав Ляшко.
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Та скільки твоїх вакцинованих знайомих перехворіло, або зараз хворіє КОВІДом?
та "вакцинация" никакого отношения к медицине не имеет, это афера и преступление фарм корпораций, где они наварили триллионы долл. навязывая экспериментальный препарат здоровому населению..
а шлюшко - у них на подмахе и дотациях..
шлюшко ещё будет отвечать за преступление в котором оно второй год - гробит здоровое население Украины, навязывая сомнительные уколы..
https://is3.livejournal.com/297207.html
SPARS Pandemic 2025-2028
Учения по планированию пандемии, в ходе которого были даны советы, как справиться с "коммуникационными проблемами" кампании вакцинации после того, как общественность осознала, что она наносит больший ущерб, чем сама болезнь. Проводились в октябре 2017 года.
https://web.archive.org/web/20200519071031/https://www.centerforhealthsecurity.org/news/center-news/2017/2017-10-23_spars-scenario.html