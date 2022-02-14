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Починаємо спостерігати перші ознаки стабілізації ситуації з COVID-19, - Ляшко. ВIДЕО

Після 4 тижнів стрімкого зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні починають спостерігати перша ознаки стабілізації епідеміологічної ситуації.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом п'ятого тижня 2022 року ВОЗ повідомила, що у всьому світі число нових щотижневих випадків COVID-19 знизилось на 17%, якщо порівнювати з тижнем до цього. ... Після 4 тижнів стрімкого зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні починаємо спостерігати перші ознаки стабілізації. Вперше за останнім 4 тижні тижнева кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання і демонструє спад", - пояснив міністр.

За його словами, за минулий тиждень зареєстровано 235 256 випадків коронавірусної хвороби, що на 7 600 випадків менше в порівняння з попереднім тижнем.

"До лікарень за тиждень госпіталізовано 24575 хворих, що також на тисячу менше, ніж минулого тижня. Ознаки стабілізації епідемічного процесу спостерігаються на тиждень раніше ніж це показували наші прогнози", - додав Ляшко.

Читайте: Локдауну не буде, працюємо в адаптивному карантині, - Ляшко

Автор: 

Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Да ладно; не надоело ? Не бывает таких болезней от которых нужно ширяться каждые три месяца.
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14.02.2022 10:33
+5
шлюшковец, хватит нести бред!
та "вакцинация" никакого отношения к медицине не имеет, это афера и преступление фарм корпораций, где они наварили триллионы долл. навязывая экспериментальный препарат здоровому населению..
а шлюшко - у них на подмахе и дотациях..
шлюшко ещё будет отвечать за преступление в котором оно второй год - гробит здоровое население Украины, навязывая сомнительные уколы..
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14.02.2022 10:56
+4
Коллапсирует афёра. Аминь.
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14.02.2022 10:32
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При второй мировой,практически,вообще не болели
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14.02.2022 10:26 Відповісти
Це логічно . Хоч багато антиваксерів загинули в нерівній битві з ковідом , але на щастя значно більша їх кількість включили мозок і вакцинувались . Тож поширювачів зарази - різко зменшилося , як і невакцинованих груп ризику що постійно збільшували цю жахливу статистику летальних випадків .
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14.02.2022 10:26 Відповісти
Да ладно; не надоело ? Не бывает таких болезней от которых нужно ширяться каждые три месяца.
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14.02.2022 10:33 Відповісти
Вакцинированные точно так же разносят вирус
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14.02.2022 10:33 Відповісти
это ложь, вероятность ниже и продолжительность такого возможного "разноса" ниже.
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14.02.2022 10:39 Відповісти
Ще скажи що вакциновані не хворіють на КОВІД.
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14.02.2022 10:41 Відповісти
зависит от вирусной нагрузки, со статистикой можешь ознакомиться в медицинских исследованиях
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14.02.2022 10:43 Відповісти
Так від вірусного навантаження залежить чи захворіє будь яка людина. Що вакцинована, що не вакцинована. А досліди зроблені на замовлення та коштами виробників вакцин мені не цікаві.
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14.02.2022 10:50 Відповісти
ну а мне ещё менее интересны полностью беспочвенные заявления "про распятого мальчика" без подкрепления цифрами
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14.02.2022 12:11 Відповісти
Лише два питання: який, на твою думку, відсоток населення України вакцинований?
Та скільки твоїх вакцинованих знайомих перехворіло, або зараз хворіє КОВІДом?
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14.02.2022 10:40 Відповісти
шлюшковец, хватит нести бред!
та "вакцинация" никакого отношения к медицине не имеет, это афера и преступление фарм корпораций, где они наварили триллионы долл. навязывая экспериментальный препарат здоровому населению..
а шлюшко - у них на подмахе и дотациях..
шлюшко ещё будет отвечать за преступление в котором оно второй год - гробит здоровое население Украины, навязывая сомнительные уколы..
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14.02.2022 10:56 Відповісти
Не дайте этим МОЗовским подонкам уйти.
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14.02.2022 11:44 Відповісти
Коллапсирует афёра. Аминь.
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14.02.2022 10:32 Відповісти
Десять подготовительных шагов с 2010 г
https://is3.livejournal.com/297207.html

SPARS Pandemic 2025-2028
Учения по планированию пандемии, в ходе которого были даны советы, как справиться с "коммуникационными проблемами" кампании вакцинации после того, как общественность осознала, что она наносит больший ущерб, чем сама болезнь. Проводились в октябре 2017 года.
https://web.archive.org/web/20200519071031/https://www.centerforhealthsecurity.org/news/center-news/2017/2017-10-23_spars-scenario.html
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14.02.2022 10:48 Відповісти
В Нюрнберге пора протирать скамеечку, запасать верёвки и мыло.
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14.02.2022 11:53 Відповісти
Ви, не поважний Ляшко, тільки спостерігати і вмієте, а ще барижити закордонними медичними засобами. Щоб організувати розробку власних медичних засобів тями нема.
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14.02.2022 12:02 Відповісти
В Їталіі у п'ятницю відмінили масочний режим на вулиці. Але італійці як ходили у масках так і ходят. Нічні клуби та дискотеки теж повідчиняли. Життя продовжується.
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14.02.2022 12:57 Відповісти
 
 