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Начинаем наблюдать первые признаки стабилизации ситуации с COVID-19, - Ляшко. ВИДЕО

После 4 недель стремительного роста количества новых случаев COVID-19 в Украине начинают наблюдать первые признаки стабилизации эпидемиологической ситуации.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"В течение пятой недели 2022 года ВОЗ сообщила, что во всем мире число новых еженедельных случаев COVID-19 снизилось на 17%, если сравнивать с неделей до... После 4 недель стремительного роста количества новых случаев COVID-19 в Украине начинаем наблюдать первые признаки стабилизации. Впервые за последнюю 4 недели недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и демонстрирует спад", - пояснил министр.

По его словам, за прошедшую неделю зарегистрировано 235 256 случаев коронавирусной болезни, что на 7 600 случаев меньше по сравнению с предыдущей неделей.

"В больницы за неделю госпитализированы 24575 больных, что также на тысячу меньше, чем на прошлой неделе. Признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдаются на неделю раньше, чем это показывали наши прогнозы", - добавил Ляшко.

Также читайте: Эпидзонирование Украины: уровень заболеваемости COVID-19 в стране превышен приблизительно в 17 раз, в Сумской области - почти в 27 раз, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

Автор: 

Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Да ладно; не надоело ? Не бывает таких болезней от которых нужно ширяться каждые три месяца.
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14.02.2022 10:33
+5
шлюшковец, хватит нести бред!
та "вакцинация" никакого отношения к медицине не имеет, это афера и преступление фарм корпораций, где они наварили триллионы долл. навязывая экспериментальный препарат здоровому населению..
а шлюшко - у них на подмахе и дотациях..
шлюшко ещё будет отвечать за преступление в котором оно второй год - гробит здоровое население Украины, навязывая сомнительные уколы..
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14.02.2022 10:56
+4
Коллапсирует афёра. Аминь.
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14.02.2022 10:32
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При второй мировой,практически,вообще не болели
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14.02.2022 10:26 Ответить
Це логічно . Хоч багато антиваксерів загинули в нерівній битві з ковідом , але на щастя значно більша їх кількість включили мозок і вакцинувались . Тож поширювачів зарази - різко зменшилося , як і невакцинованих груп ризику що постійно збільшували цю жахливу статистику летальних випадків .
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14.02.2022 10:26 Ответить
Да ладно; не надоело ? Не бывает таких болезней от которых нужно ширяться каждые три месяца.
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14.02.2022 10:33 Ответить
Вакцинированные точно так же разносят вирус
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14.02.2022 10:33 Ответить
это ложь, вероятность ниже и продолжительность такого возможного "разноса" ниже.
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14.02.2022 10:39 Ответить
Ще скажи що вакциновані не хворіють на КОВІД.
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14.02.2022 10:41 Ответить
зависит от вирусной нагрузки, со статистикой можешь ознакомиться в медицинских исследованиях
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14.02.2022 10:43 Ответить
Так від вірусного навантаження залежить чи захворіє будь яка людина. Що вакцинована, що не вакцинована. А досліди зроблені на замовлення та коштами виробників вакцин мені не цікаві.
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14.02.2022 10:50 Ответить
ну а мне ещё менее интересны полностью беспочвенные заявления "про распятого мальчика" без подкрепления цифрами
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14.02.2022 12:11 Ответить
Лише два питання: який, на твою думку, відсоток населення України вакцинований?
Та скільки твоїх вакцинованих знайомих перехворіло, або зараз хворіє КОВІДом?
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14.02.2022 10:40 Ответить
шлюшковец, хватит нести бред!
та "вакцинация" никакого отношения к медицине не имеет, это афера и преступление фарм корпораций, где они наварили триллионы долл. навязывая экспериментальный препарат здоровому населению..
а шлюшко - у них на подмахе и дотациях..
шлюшко ещё будет отвечать за преступление в котором оно второй год - гробит здоровое население Украины, навязывая сомнительные уколы..
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14.02.2022 10:56 Ответить
Не дайте этим МОЗовским подонкам уйти.
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14.02.2022 11:44 Ответить
Коллапсирует афёра. Аминь.
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14.02.2022 10:32 Ответить
Десять подготовительных шагов с 2010 г
https://is3.livejournal.com/297207.html

SPARS Pandemic 2025-2028
Учения по планированию пандемии, в ходе которого были даны советы, как справиться с "коммуникационными проблемами" кампании вакцинации после того, как общественность осознала, что она наносит больший ущерб, чем сама болезнь. Проводились в октябре 2017 года.
https://web.archive.org/web/20200519071031/https://www.centerforhealthsecurity.org/news/center-news/2017/2017-10-23_spars-scenario.html
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14.02.2022 10:48 Ответить
В Нюрнберге пора протирать скамеечку, запасать верёвки и мыло.
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14.02.2022 11:53 Ответить
Ви, не поважний Ляшко, тільки спостерігати і вмієте, а ще барижити закордонними медичними засобами. Щоб організувати розробку власних медичних засобів тями нема.
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14.02.2022 12:02 Ответить
В Їталіі у п'ятницю відмінили масочний режим на вулиці. Але італійці як ходили у масках так і ходят. Нічні клуби та дискотеки теж повідчиняли. Життя продовжується.
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14.02.2022 12:57 Ответить
 
 