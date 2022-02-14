Начинаем наблюдать первые признаки стабилизации ситуации с COVID-19, - Ляшко. ВИДЕО

После 4 недель стремительного роста количества новых случаев COVID-19 в Украине начинают наблюдать первые признаки стабилизации эпидемиологической ситуации.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"В течение пятой недели 2022 года ВОЗ сообщила, что во всем мире число новых еженедельных случаев COVID-19 снизилось на 17%, если сравнивать с неделей до... После 4 недель стремительного роста количества новых случаев COVID-19 в Украине начинаем наблюдать первые признаки стабилизации. Впервые за последнюю 4 недели недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и демонстрирует спад", - пояснил министр.

По его словам, за прошедшую неделю зарегистрировано 235 256 случаев коронавирусной болезни, что на 7 600 случаев меньше по сравнению с предыдущей неделей.

"В больницы за неделю госпитализированы 24575 больных, что также на тысячу меньше, чем на прошлой неделе. Признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдаются на неделю раньше, чем это показывали наши прогнозы", - добавил Ляшко.

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