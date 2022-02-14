Начинаем наблюдать первые признаки стабилизации ситуации с COVID-19, - Ляшко. ВИДЕО
После 4 недель стремительного роста количества новых случаев COVID-19 в Украине начинают наблюдать первые признаки стабилизации эпидемиологической ситуации.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"В течение пятой недели 2022 года ВОЗ сообщила, что во всем мире число новых еженедельных случаев COVID-19 снизилось на 17%, если сравнивать с неделей до... После 4 недель стремительного роста количества новых случаев COVID-19 в Украине начинаем наблюдать первые признаки стабилизации. Впервые за последнюю 4 недели недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и демонстрирует спад", - пояснил министр.
По его словам, за прошедшую неделю зарегистрировано 235 256 случаев коронавирусной болезни, что на 7 600 случаев меньше по сравнению с предыдущей неделей.
"В больницы за неделю госпитализированы 24575 больных, что также на тысячу меньше, чем на прошлой неделе. Признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдаются на неделю раньше, чем это показывали наши прогнозы", - добавил Ляшко.
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Та скільки твоїх вакцинованих знайомих перехворіло, або зараз хворіє КОВІДом?
та "вакцинация" никакого отношения к медицине не имеет, это афера и преступление фарм корпораций, где они наварили триллионы долл. навязывая экспериментальный препарат здоровому населению..
а шлюшко - у них на подмахе и дотациях..
шлюшко ещё будет отвечать за преступление в котором оно второй год - гробит здоровое население Украины, навязывая сомнительные уколы..
https://is3.livejournal.com/297207.html
SPARS Pandemic 2025-2028
Учения по планированию пандемии, в ходе которого были даны советы, как справиться с "коммуникационными проблемами" кампании вакцинации после того, как общественность осознала, что она наносит больший ущерб, чем сама болезнь. Проводились в октябре 2017 года.
https://web.archive.org/web/20200519071031/https://www.centerforhealthsecurity.org/news/center-news/2017/2017-10-23_spars-scenario.html