Рада має розглянути пропозиції щодо онлайн-голосування, - Корнієнко

Парламент має повернутися до питання дистанційного голосування.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді в понеділок сказав перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

"Окрема вдячність нашим колегам-парламентарям, які вчора о 22-й годині провели комітет. Дякуючи тому, що у нас є механізм проведення онлайн, тому це швидко і оперативно. Хотілося б ще раз нагадати, що у нас є подібні пропозиції, щоб Верховна Рада теж могла у разі необхідності збиратися, голосувати або працювати в онлайн-режимі. Треба повернутися до цього непростого, але важливого діалогу щодо того, що таке питання нам потрібно теж пропрацювати", - зауважив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні о 16:00 в Раді відбудеться нарада щодо безпекової ситуації під головуванням Данілова, - речниця голови ВР Дейнеко

Корнієнко також наголосив, що виборці очікують продуктивної роботи від Верховної Ради.

"Вони точно не очікують від нас того, що ми перебуватимемо в залі офіційних делегацій в Борисполі, і там чекатимемо вильоту", - додав перший віцеспікер.