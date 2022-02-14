Рада має розглянути пропозиції щодо онлайн-голосування, - Корнієнко
Парламент має повернутися до питання дистанційного голосування.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді в понеділок сказав перший віцеспікер Олександр Корнієнко.
"Окрема вдячність нашим колегам-парламентарям, які вчора о 22-й годині провели комітет. Дякуючи тому, що у нас є механізм проведення онлайн, тому це швидко і оперативно. Хотілося б ще раз нагадати, що у нас є подібні пропозиції, щоб Верховна Рада теж могла у разі необхідності збиратися, голосувати або працювати в онлайн-режимі. Треба повернутися до цього непростого, але важливого діалогу щодо того, що таке питання нам потрібно теж пропрацювати", - зауважив він.
Корнієнко також наголосив, що виборці очікують продуктивної роботи від Верховної Ради.
"Вони точно не очікують від нас того, що ми перебуватимемо в залі офіційних делегацій в Борисполі, і там чекатимемо вильоту", - додав перший віцеспікер.
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Ось тіко хтіла такий самий комент написати, а ви вже встигли раніше.
ЕС - 1 голос =10-ти
ОПЗЖ - 1=1
Голос 1=2
и т.д.
Тогда всё будет по справедливости.
А насчёт образования, у вас, кстати, какое?
Так задовбали зепокидькы, летіть вже звідси - українці чекають цього (73 дупоголових не враховуються)
Слава Нації !!! Смерть макулатуризації !!!
Це сама велика зрада народу України яка лиш може бути зі сторони уряду.
"не важно как голосуют, важно как СЧИТАЮТ"..
он-лайн голосованій немає НІДЕ, бо всі розуміють що це шлях фальсіфікацій..
той самий "скритий сервер", про який так багато писали 10-20 років тому
Виртуальные депутаты решают виртуальные проблемы. Почему бы и не "виртуальное голосование"? Всё логично.
Ну что сказать? ... Твари и подонки!
А как же просранное время на два месяца отдыха Рады?
А как же выделяемые зелёными в едином порыве деньги не на оборону, а на дороги?
А как же заявка на личное крышевание коррупции в виде позорнейшего конкурса САП? Там Зе приглашал в страну Байдена - наверное на продолжение шоу совковых дегенератов на конкурсе САП.
Неадекватность зелёных какая сюрреалистическая. Они хотят в НАТО. и в цивилизованный мир, но хотят туда с чистым совковым выборочным правосудием. Театр абсурда зелёных дошёл до вершин когда их 100% прокуроры начали вовсю имитировать правомудие.
Кого эти имбецилы хотят развести?
А ведь они верят, что это у них получится. Наглядный пример как дуракам невозможно доказать, что они дураки.
Сегодня будет прлдолжение зелёного маразма. Глупыши довели и конкурс НАБУ до самой последней черты. Сегодня последний день когда конкурс можно искусственно снести зелеными потугами.
А завтра война. Наверное так совпало?