УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13052 відвідувача онлайн
Новини
2 352 50

Рада має розглянути пропозиції щодо онлайн-голосування, - Корнієнко

Рада має розглянути пропозиції щодо онлайн-голосування, - Корнієнко

Парламент має повернутися до питання дистанційного голосування.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді в понеділок сказав перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

"Окрема вдячність нашим колегам-парламентарям, які вчора о 22-й годині провели комітет. Дякуючи тому, що у нас є механізм проведення онлайн, тому це швидко і оперативно. Хотілося б ще раз нагадати, що у нас є подібні пропозиції, щоб Верховна Рада теж могла у разі необхідності збиратися, голосувати або працювати в онлайн-режимі. Треба повернутися до цього непростого, але важливого діалогу щодо того, що таке питання нам потрібно теж пропрацювати", - зауважив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні о 16:00 в Раді відбудеться нарада щодо безпекової ситуації під головуванням Данілова, - речниця голови ВР Дейнеко

Корнієнко також наголосив, що виборці очікують продуктивної роботи від Верховної Ради.

"Вони точно не очікують від нас того, що ми перебуватимемо в залі офіційних делегацій в Борисполі, і там чекатимемо вильоту", - додав перший віцеспікер.

Автор: 

ВР (14943) голосування (484) Корнієнко Олександр (666)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
Слуги бажають голосувати з тапчанів на Сейшелах, з Оману, з Москви, і т.д.
показати весь коментар
14.02.2022 11:41
+11
ооо..сейчас онлайн и Конституцию изменят ..
показати весь коментар
14.02.2022 11:40
+11
а чому це раптом дистанційного ? Де депутати ? втекли і не хочуть відповідати за дії та наслідки свої попередніх дій?
показати весь коментар
14.02.2022 11:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ооо..сейчас онлайн и Конституцию изменят ..
показати весь коментар
14.02.2022 11:40 Відповісти
е-Бубочка
показати весь коментар
14.02.2022 11:42 Відповісти
Як говорив колись Іван Плющ : "Зрадники у В. Раді можуть все".
показати весь коментар
14.02.2022 11:43 Відповісти
так для того й хочуть он-лайн.. щоб по команде дати зеЛоху 73% на ЛЮБІ голосования - від змін в Конституції до виборів 2024..
показати весь коментар
14.02.2022 12:35 Відповісти
Именно там вы и будете. очень скоро.
показати весь коментар
14.02.2022 11:40 Відповісти
Слуги бажають голосувати з тапчанів на Сейшелах, з Оману, з Москви, і т.д.
показати весь коментар
14.02.2022 11:41 Відповісти
І функцію в ДІЮ для онлайн голосування введуть - Є-сеншейли )
показати весь коментар
14.02.2022 12:13 Відповісти
Яки тут всї комментатори метикуваті.
Ось тіко хтіла такий самий комент написати, а ви вже встигли раніше.
показати весь коментар
14.02.2022 12:34 Відповісти
Цивільним тре відчторонити від усіх посад, повязаних з організацією оборони та позбавити права не тільки відкривати рота, а і рухатись. Про голосування онлайн і роздачу допусків до ДТ взагалі мовчу.
показати весь коментар
14.02.2022 13:36 Відповісти
Половина вже там. Зібрати нікого не можуть.
показати весь коментар
14.02.2022 11:43 Відповісти
Так тогда нахрен они нужны, пусть армия берет управление в свои руки, а их всех под требунал. Собственно так и Крым ушел.
показати весь коментар
14.02.2022 11:45 Відповісти
Весь світ за Україну! Тому депутати можуть голосувати онлайн і з Монте Карло, і із Лас Вегаса. Не говорячи про Мальдіви,Сейшели та Кайманові острови.
показати весь коментар
14.02.2022 11:41 Відповісти
а чому це раптом дистанційного ? Де депутати ? втекли і не хочуть відповідати за дії та наслідки свої попередніх дій?
показати весь коментар
14.02.2022 11:42 Відповісти
Тоді навіщо взагалі Рада? Зробіть Національну раду, і ми всі будемо голосувати !
показати весь коментар
14.02.2022 11:42 Відповісти
А не пожалеете потом?
показати весь коментар
14.02.2022 11:44 Відповісти
Звісно ні... у демократії є тільки один мінус - неосвідченність населення. Тому можна зробити так: якщо є вища освіта - 1,5 балів, середня освіта - 1 бал, ну або щось таке... це краще ніж за хабарі голосують, на благо всякого гниючого (коррупційного) населення
показати весь коментар
14.02.2022 11:49 Відповісти
А я предлагаю ещё и по партийному принципу.
ЕС - 1 голос =10-ти
ОПЗЖ - 1=1
Голос 1=2
и т.д.
показати весь коментар
14.02.2022 11:52 Відповісти
Блин... Забыл СН... 1=0.
Тогда всё будет по справедливости.
А насчёт образования, у вас, кстати, какое?
показати весь коментар
14.02.2022 11:53 Відповісти
У нас майже 100 % вчителів голосували за обдовбаного клоуна!
показати весь коментар
14.02.2022 12:12 Відповісти
в исполнении корниенко для своих это звучит так : " ша, тихо, остаемся и далее в заграничных округах"
показати весь коментар
14.02.2022 11:43 Відповісти
"не очікують від нас того, що ми перебуватимемо в залі офіційних делегацій в Борисполі, і там чекатимемо вильоту"
Так задовбали зепокидькы, летіть вже звідси - українці чекають цього (73 дупоголових не враховуються)
показати весь коментар
14.02.2022 11:43 Відповісти
Это дезертирство, отозвать голоса и пусть катятся на все четыре стороны. Позор.
показати весь коментар
14.02.2022 11:44 Відповісти
Ну, просто найнагальніше питання, бл&дь
показати весь коментар
14.02.2022 11:44 Відповісти
Йдіть у дупу ,з своїм онлайн голосуванням.Ми добре розуміємо ,що це єдиний шанс ЗЕ,щоб лишитись при владі , через фальсифікації.
показати весь коментар
14.02.2022 11:45 Відповісти
Ты не понял, они сейчас хотят свалить со страны и оттуда командовать танчиками, а зелю они и так потом через дию накрутят.
показати весь коментар
14.02.2022 11:47 Відповісти
Якраз я все добре зрозумів .Якщо щось почнеться ,вони і так свалять і чхати вони на все хотіли ,а ось те,що для ЗЕ,це єдиний шанс залишитись президентом ,через фальсифікацію виборів,то це аксіома.Тому цього не можна допустити в будь якому випадку.
показати весь коментар
14.02.2022 11:56 Відповісти
Бо дупатати-поцрєоти вже так обісрались,та далеко повтікали з України-шо хрєн повернуться до верховної зради найближчим часом...
показати весь коментар
14.02.2022 11:46 Відповісти
Им это уже и никчему - преуспели.
показати весь коментар
14.02.2022 11:51 Відповісти
Якщо депутат не хворий і не з'явився, на цьому ж засіданні позбавляти депутатського мандату, подавати списком заяви про відкриття кримінальної справи за злочинну бездіяльність і саботаж.
показати весь коментар
14.02.2022 11:48 Відповісти
Депутат має голосувати особисто, а дистанційно не видно, хто відео з ним підставляє.
показати весь коментар
14.02.2022 11:50 Відповісти
... і хто кнопку голосування за нього натискає з під столу.
показати весь коментар
14.02.2022 11:51 Відповісти
Дивлячись на наших депутатів, міністрів та президента виникає думка, що якби створили програмне, віртуальне керівництво країни (штучний інтелект, нейромережі, тощо), то воно працювало б набагато краще. Шкоди меньше точно було...
показати весь коментар
14.02.2022 11:48 Відповісти
Через ДіЯ 💪😎🇺🇦 . А там і всенародні вибори через ДіЯ 💪😎🇺🇦
Слава Нації !!! Смерть макулатуризації !!!
показати весь коментар
14.02.2022 11:48 Відповісти
ЙОЛОПЕ....Рассєя армію на кордоні стягнула, а ти. недоумку, про он-лайн голосування?!
показати весь коментар
14.02.2022 11:48 Відповісти
Вчора в аеропорту була черга з чартерів, слуги давали драла з України, тому в залі клоунів не буде. Це лише підтверджує, що більшості не має, тому розпуск Верховної ради і дострокові вибори. Але на цей раз клоуни якщо наберуть 5%, то це буде їх грандіозний успіх, тому щоб закамуфлювати відсутність більшості і голосів для прийняття законів, придумують дистанційне голосування. В ОПі клоун з дєрмаком будуть дистанційно тиснути на кнопки.
показати весь коментар
14.02.2022 11:49 Відповісти
Ну голосувати з Лондона, Кіпру та Мальдівських островів звісно більш безпечно ніж з Києва. А дачки та квартирки у них по всьому світу а не лиш в Конча-заспі під Києвом.
Це сама велика зрада народу України яка лиш може бути зі сторони уряду.
показати весь коментар
14.02.2022 11:49 Відповісти
Типові бандюки, які отримали владу через тупість пересічного виборця.
показати весь коментар
14.02.2022 11:49 Відповісти
Кстати они могут онлайн голосовать, а мы чего не можем? Сегодня каждый лично может свой голос отдать за закон, техническая возможность есть, депутаты уже и не нужны как таковые.
показати весь коментар
14.02.2022 11:50 Відповісти
А хто буде контролювати систему?
показати весь коментар
14.02.2022 11:53 Відповісти
Блокчейн
показати весь коментар
14.02.2022 12:00 Відповісти
голос ти віддати можешь, але не знаєш як його підрахують
"не важно как голосуют, важно как СЧИТАЮТ"..
он-лайн голосованій немає НІДЕ, бо всі розуміють що це шлях фальсіфікацій..
той самий "скритий сервер", про який так багато писали 10-20 років тому
показати весь коментар
14.02.2022 12:37 Відповісти
Авжеж, треба підтримати онлайн голосування, бо як же інакше ПОВИЇХАВШИЄ на чартерах деПУТАНИ будуть приймати рішення на захист України від агресора?!! ПАДЛИ!!! НЕ ЗГОРІТЬ ТАМ ВІД "РОБОТИ" НА ПЛЯЖАХ, подалі від воюючої країни!
показати весь коментар
14.02.2022 11:50 Відповісти
Слуги повтікали, навіть у регіоналів було більше сміливості в 2014, тому що не боялись ходити на засідання.
показати весь коментар
14.02.2022 11:52 Відповісти
Удобненько.
Виртуальные депутаты решают виртуальные проблемы. Почему бы и не "виртуальное голосование"? Всё логично.
Ну что сказать? ... Твари и подонки!
показати весь коментар
14.02.2022 11:52 Відповісти
Дати бабки на армію - нізащо, а як на пасажирські літаки та голосування в смартфоні - то без проблем.
показати весь коментар
14.02.2022 11:53 Відповісти
Стефанчук хоче голосувати з унітазу, з якого, мабуть вдома не злазить.
показати весь коментар
14.02.2022 11:53 Відповісти
Сидете в ВР и голосуйте, а если не можешь то вали из депутатов.
показати весь коментар
14.02.2022 11:59 Відповісти
А что такое? Страшно стало в кучку собираться? Ведь Путлер прямым текстом сказал, что ударам с воздуха подвергнутся правительственные здания и аэропорты?
А как же просранное время на два месяца отдыха Рады?
А как же выделяемые зелёными в едином порыве деньги не на оборону, а на дороги?
А как же заявка на личное крышевание коррупции в виде позорнейшего конкурса САП? Там Зе приглашал в страну Байдена - наверное на продолжение шоу совковых дегенератов на конкурсе САП.
Неадекватность зелёных какая сюрреалистическая. Они хотят в НАТО. и в цивилизованный мир, но хотят туда с чистым совковым выборочным правосудием. Театр абсурда зелёных дошёл до вершин когда их 100% прокуроры начали вовсю имитировать правомудие.
Кого эти имбецилы хотят развести?
А ведь они верят, что это у них получится. Наглядный пример как дуракам невозможно доказать, что они дураки.
Сегодня будет прлдолжение зелёного маразма. Глупыши довели и конкурс НАБУ до самой последней черты. Сегодня последний день когда конкурс можно искусственно снести зелеными потугами.
А завтра война. Наверное так совпало?
показати весь коментар
14.02.2022 12:04 Відповісти
Уроды зеленые , охренели ? Вы народные депутаты и должны быть в Украине , с народом ! Это ваши обязаности ! Вся остальная болтовня это предательство и расстрел !
показати весь коментар
14.02.2022 12:11 Відповісти
 
 