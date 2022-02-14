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Сьогодні перемовини про Україну проводяться без України, - Клімкін

Сьогодні перемовини про Україну проводяться без України, - Клімкін

У російсько-американських переговорах та між окремими європейськими країнами і Путіним Україна є об'єктом, а не суб'єктом.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Так, нам розказують про їх результат, з нами радяться, але перемовини ведуться без нас. Однак так не може бути. Я б дуже жорстко сказав, само собою і Путіну (з ним інакше говорити не можна), і нашим партнерам: "Реальне обговорення пропозицій щодо нас можливе лише на спільному майданчику. Ніяких інших варіантів там бути не може", - наголосив він.

За словами Клімкіна, в новому форматі переговорів мають бути Європейський Союз, ключові європейські країни.

"Якщо ми говоримо про європейську безпеку, не можна обійти тих, кого це стосується. Це нечесно і неправильно. Тому я не виключаю, що можуть бути й інші гравці. Ми повинні розмірковувати над цим. Чи має тут бути Туреччина? Напевно, так. Думаю, найближчим часом ми побачимо нові цікаві формати. Уже відбувся старт однієї з ідей – Британія, Польща, Україна. Це не альянс, оскільки там немає гарантій безпеки. Тобто йдеться не про маленьке симпатичне "НАТО". Але ми багато разів проговорювали цю ідею. Я б хотів її розширення – із Румунією, Туреччиною, щоб це була реальна дуга, яка була б здатна протистояти Росії, щоб там були безпекові елементи, а також протидії гібридним загрозам. Ми разом, справді, можемо зробити дуже багато", - пояснив ексглава МЗС.

Докладніше читайте в інтерв'ю Павла Клімкіна Цензор.НЕТ тут.

Також читайте: Час для дипломатії між Росією і Україною скорочується: розмова Байдена і Путіна не дала приводу для оптимізму, - спікер Пентагону Кірбі

Автор: 

Байден Джо (2883) росія (64958) США (22568) Клімкін Павло (1668)


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Топ коментарі
+7
Клімкіну - респект.
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14.02.2022 13:32
+3
Ну не с Зеленским же обсуждать серьезные вопросы...
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14.02.2022 13:34
+3
Вони не вирішують за нас, а борються за нас. Тому треба дякувати їм за це.
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14.02.2022 13:39
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Клімкіну - респект.
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14.02.2022 13:32 Відповісти
Поки ви пан Клімкін з Пристайко вагаєтесь у позиціях не до вашої там присутності. Подякуйте США, Британії і Франції.
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14.02.2022 13:32 Відповісти
"Но как показал 2014 год, когда произошла российская аннексия Крыма и оккупация части востока Украины, Будапештский меморандум не стоит бумаги, на которой он был написан. Москва не выполнила свои обязательства по нерушимости границ Украины. Ни США, ни Великобритания не признали гарантии, предоставленные Киеву, юридически обязательными",

-говорится в статье. «Die Welt»
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14.02.2022 13:38 Відповісти
Мемора́ндум (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. memorandum) - буквально те, про що слід пам'ятати, нагадування.

Термін може мати такі значення:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F дипломатичний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 документ , в якому викладений фактичний, документальний чи юридичний бік якогось питання. Як правило, додається до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F) ноти або вручається особисто представнику іншої країни.
лист з нагадуванням про що-небудь (у торгівлі);
доповідна записка, службова довідка, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0 довідка ;
перерахування в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81 страхових полісах (особливо морських) небезпек, страхування від яких не проводиться.

Так і був підписаний туалетний папір. Україні ніхто нічого не обіцяв. Хто там його пісав? Порошенко?
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14.02.2022 13:41 Відповісти
Не пишите всякой чепухи из вики или желтой прессы. Договора международные регулируются венской конвенцией https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml конвенция где четко написано: a) «Договор» означает международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования;
И вас не удивляет что все официальные лица заявляют что они выполняют этот договор и только всякие комментаторы пишут ту чушь что и вы?
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14.02.2022 14:06 Відповісти
ПТУшник, меморандум і договір відрізняються так, як Сісі Кейч і Сісі Кембел. Це дві різних Сісі. Не треба підміняти поняття і бити себе у груди. Це не працює.
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14.02.2022 14:17 Відповісти
То что у вас международные договора умещаются где то между чьими то сисями о многом говорит лично о вас, а не о вашем пту. Против венской конвенции подписанной всеми странами оон будете возражать только надписями на заборе пту?
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14.02.2022 15:23 Відповісти
Ну не с Зеленским же обсуждать серьезные вопросы...
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14.02.2022 13:34 Відповісти
Дипломати, працюйте. Вишукуйте гарантії миру. Дуже не хочеться бути приманкою в великій грі.
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14.02.2022 13:35 Відповісти
Гарантії миру вишукують не дипломати, а науковці, інженери, конструктори і робітники які створюють ******* зброю. Важко дипломатам тієї країни, яка випрошує зброю одночасно утримуючи і науку
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14.02.2022 13:46 Відповісти
А с этим государством и в отношении этого государства мы никаких обязывающих документов не подписывали" ,
- заявив Владімір Путін, 4 березня 2014 року.
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14.02.2022 13:36 Відповісти
Клим Чугункин скоро засветится на ток-шоу Соловьева или Скабеевой , имхо .
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14.02.2022 13:37 Відповісти
Вони не вирішують за нас, а борються за нас. Тому треба дякувати їм за це.
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14.02.2022 13:39 Відповісти
Вони так за нас борються що не заважають нашій еліті виводити гігантські суми, а в час Х приютять цю еліту у себе, залишивши захист країни простим громадянам
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14.02.2022 13:48 Відповісти
Климкин или еще не понял, или имел что то другое ввиду. Вот реально с кем должны Штаты должны говорить с условного ОП? Ермаком? Татаровым? Или может полумужем Никифоровым? С Зеленским, у которого с очка рука коломойши торчит? С МЗС, которое в Лондоне херню вырыгивает? Или может с Трухиным))))? С кем реально говорить то? По этому Бриты и Штаты взяли на себя ответственность и выступают от нашего имени. А нашим клоуном ради приличия по факту доносят результаты и намекают что б те просто сидели тихо и не извергали дерьмо с ротовых отверстий, пока взрослые дяди вопросы решают. Хотя наши дебилоиды и с командой "сидеть" хреновато справляются.И в то время когда нам помогают всеми возможными способами на данный момент, что же делают наши слуги? Правильно... с...ябуются чартерами со страны на перегонки друг с другом. И вот опять же вопрос, а с кем с украинской стороны говорить???
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14.02.2022 13:56 Відповісти
Це і є найвищі досягнення 73% і їх лідера Гундоса Термосовича.
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14.02.2022 13:58 Відповісти
Картавый идиот
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14.02.2022 13:59 Відповісти
Добре, що Клімкін вже ексдіпломант, та ексдипломат. Може себе екпердом називати.
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14.02.2022 14:17 Відповісти
Бути "об'єктом" нам не звикати, добре, що хоч Захід нам так добре допомагає.
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14.02.2022 15:08 Відповісти
Где осел еще не обосрался.
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14.02.2022 15:19 Відповісти
 
 