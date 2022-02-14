Сьогодні перемовини про Україну проводяться без України, - Клімкін

У російсько-американських переговорах та між окремими європейськими країнами і Путіним Україна є об'єктом, а не суб'єктом.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Так, нам розказують про їх результат, з нами радяться, але перемовини ведуться без нас. Однак так не може бути. Я б дуже жорстко сказав, само собою і Путіну (з ним інакше говорити не можна), і нашим партнерам: "Реальне обговорення пропозицій щодо нас можливе лише на спільному майданчику. Ніяких інших варіантів там бути не може", - наголосив він.

За словами Клімкіна, в новому форматі переговорів мають бути Європейський Союз, ключові європейські країни.

"Якщо ми говоримо про європейську безпеку, не можна обійти тих, кого це стосується. Це нечесно і неправильно. Тому я не виключаю, що можуть бути й інші гравці. Ми повинні розмірковувати над цим. Чи має тут бути Туреччина? Напевно, так. Думаю, найближчим часом ми побачимо нові цікаві формати. Уже відбувся старт однієї з ідей – Британія, Польща, Україна. Це не альянс, оскільки там немає гарантій безпеки. Тобто йдеться не про маленьке симпатичне "НАТО". Але ми багато разів проговорювали цю ідею. Я б хотів її розширення – із Румунією, Туреччиною, щоб це була реальна дуга, яка була б здатна протистояти Росії, щоб там були безпекові елементи, а також протидії гібридним загрозам. Ми разом, справді, можемо зробити дуже багато", - пояснив ексглава МЗС.

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