Сьогодні перемовини про Україну проводяться без України, - Клімкін
У російсько-американських переговорах та між окремими європейськими країнами і Путіним Україна є об'єктом, а не суб'єктом.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.
"Так, нам розказують про їх результат, з нами радяться, але перемовини ведуться без нас. Однак так не може бути. Я б дуже жорстко сказав, само собою і Путіну (з ним інакше говорити не можна), і нашим партнерам: "Реальне обговорення пропозицій щодо нас можливе лише на спільному майданчику. Ніяких інших варіантів там бути не може", - наголосив він.
За словами Клімкіна, в новому форматі переговорів мають бути Європейський Союз, ключові європейські країни.
"Якщо ми говоримо про європейську безпеку, не можна обійти тих, кого це стосується. Це нечесно і неправильно. Тому я не виключаю, що можуть бути й інші гравці. Ми повинні розмірковувати над цим. Чи має тут бути Туреччина? Напевно, так. Думаю, найближчим часом ми побачимо нові цікаві формати. Уже відбувся старт однієї з ідей – Британія, Польща, Україна. Це не альянс, оскільки там немає гарантій безпеки. Тобто йдеться не про маленьке симпатичне "НАТО". Але ми багато разів проговорювали цю ідею. Я б хотів її розширення – із Румунією, Туреччиною, щоб це була реальна дуга, яка була б здатна протистояти Росії, щоб там були безпекові елементи, а також протидії гібридним загрозам. Ми разом, справді, можемо зробити дуже багато", - пояснив ексглава МЗС.
Докладніше читайте в інтерв'ю Павла Клімкіна Цензор.НЕТ тут.
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-говорится в статье. «Die Welt»
Термін може мати такі значення:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F дипломатичний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 документ , в якому викладений фактичний, документальний чи юридичний бік якогось питання. Як правило, додається до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F) ноти або вручається особисто представнику іншої країни.
лист з нагадуванням про що-небудь (у торгівлі);
доповідна записка, службова довідка, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0 довідка ;
перерахування в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81 страхових полісах (особливо морських) небезпек, страхування від яких не проводиться.
Так і був підписаний туалетний папір. Україні ніхто нічого не обіцяв. Хто там його пісав? Порошенко?
И вас не удивляет что все официальные лица заявляют что они выполняют этот договор и только всякие комментаторы пишут ту чушь что и вы?
- заявив Владімір Путін, 4 березня 2014 року.