Польща не планує евакуації дипломатів з України, - речник уряду Мюллер
Польський уряд поки не планує евакуації дипломатів з України, такі рішення прийматимуться тільки у разі крайньої необхідності.
Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.
Відповідаючи на питання про відкликання дипломатів з України, він відповів, що "такого рішення наразі немає". Наразі такі рекомендації видали декілька західних країн.
"Коли ми були (з прем’єр-міністром. - Ред.) у Києві, ми дали чіткий сигнал, що такі рішення будуть прийматися у разі крайньої на те потреби", - пояснив Мюллер.
"На даний момент ми оприлюднили комюніке, в якому сказано, що якщо це не конче необхідно, то від поїздок до України слід утриматися", - зазначив він.
Мюллер наголосив, що якщо хтось зараз хоче виїхати з України, то це особисте рішення. Мюллер також нагадав, що в Україні проживає багато поляків, і це не люди, які перебувають там тимчасово, наприклад, з метою бізнесу чи туризму.
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Орієнтуюсь лише на дії та заяви лише ПОЛЬСЬКОГО консульства в Україні . Наразі це єдині адекватні люди , які зберігають холодний розум і мислять логічно . Прислухатися до панікерів , біржових мародерів і мисливців за сенсаціями (так званих "журналістів" - собі дорожче 🇺🇦🤓👍