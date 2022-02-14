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Новини Війна
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Польща не планує евакуації дипломатів з України, - речник уряду Мюллер

Польща не планує евакуації дипломатів з України, - речник уряду Мюллер

Польський уряд поки не планує евакуації дипломатів з України, такі рішення прийматимуться тільки у разі крайньої необхідності.

Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.

Відповідаючи на питання про відкликання дипломатів з України, він відповів, що "такого рішення наразі немає". Наразі такі рекомендації видали декілька західних країн.

"Коли ми були (з прем’єр-міністром. - Ред.) у Києві, ми дали чіткий сигнал, що такі рішення будуть прийматися у разі крайньої на те потреби", - пояснив Мюллер.

"На даний момент ми оприлюднили комюніке, в якому сказано, що якщо це не конче необхідно, то від поїздок до України слід утриматися", - зазначив він.

Мюллер наголосив, що якщо хтось зараз хоче виїхати з України, то це особисте рішення. Мюллер також нагадав, що в Україні проживає багато поляків, і це не люди, які перебувають там тимчасово, наприклад, з метою бізнесу чи туризму.

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Автор: 

Польща (8486) дипломати (565)


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14.02.2022 13:27 Відповісти
Респектабельный, ты наш.
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14.02.2022 13:29 Відповісти
СУПЕР !!! МОЛОДЦІ !!! ТРИЧІ - СЛАВА !!!
Першою жертвою у будь-якій війні завжди є ПРАВДА , тому :
Орієнтуюсь лише на дії та заяви лише ПОЛЬСЬКОГО консульства в Україні . Наразі це єдині адекватні люди , які зберігають холодний розум і мислять логічно . Прислухатися до панікерів , біржових мародерів і мисливців за сенсаціями (так званих "журналістів" - собі дорожче 🇺🇦🤓👍
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14.02.2022 13:29 Відповісти
Хоч одна притомна країна...
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14.02.2022 13:54 Відповісти
 
 