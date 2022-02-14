У Києві розпочалась комплексна перевірка системи цивільного захисту, - ДСНС

У Києві розпочалась комплексна перевірка територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"У Києві розпочалася комплексна перевірка виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб, яка триватиме з 14 по 25 лютого.

Тож, 14 лютого відбулася установча нарада під головуванням заступника Голови ДСНС України Романа Примуша, Заступника голови КМДА Петра Пантелеєва та начальника управління техногенної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям апарату ДСНС України Тараса Поліщука. Під час наради обговорювалось планування діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та організація роботи з виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході перевірки, комісією ДСНС України, буде перевірено організацію оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та організацію збору, обробки та інформування керівного складу, населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, дії в умовах надзвичайних ситуацій, стан засобів зв’язку та організацію заходів з евакуації. Буде оглянуто стан інженерного захисту територій, укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту. Також, буде перевірено стан організації забезпечення радіаційного і хімічного захисту населення і територій; організацію медичного, біологічного та психологічного захисту, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення; матеріально-технічне та фінансове забезпечення заходів цивільного захисту. Звернуть увагу на створення, збереження і раціональне використання матеріальних резервів, необхідних для ліквідації надзвичайних ситуацій. Ну і найголовніше – перевірять організацію робіт з попередження та реагування на надзвичайні ситуації, підвищення сталого функціонування об'єктів в умовах надзвичайних ситуацій.

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