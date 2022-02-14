Через пандемію COVID-19 на дистанційному навчанні у Києві перебувають 19 шкіл, 4 тис. класів та 6 дитсадочків, - Кличко

У столиці через пандемію коронавірусу на дистанційному навчанні перебувають 19 шкіл та понад 4000 класів. Зачинені через карантин 6 дитячих садочків.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу щодо ситуації в столиці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"У столиці, як і загалом в Україні, хвиля захворюваності на коронавірус не спала. Через спалахи хвороби в Києві на дистанційному навчанні сьогодні 19 шкіл та понад 4000 класів у навчальних закладах. Зачинені через карантин 6 дитячих садочків. Рішення про закриття класів чи повністю школи або садочка ухвалюють керівники закладів", – зазначив Кличко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Починаємо спостерігати перші ознаки стабілізації ситуації з COVID-19, - Ляшко. ВIДЕО

"Я закликаю всіх: бережіться, дотримуйтеся правил! Вакцинуйтеся, хто ще цього не зробив! Щоб легше і без ускладнень перенести хворобу, якщо захворієте", – наголосив мер.