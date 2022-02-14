Через пандемію COVID-19 на дистанційному навчанні у Києві перебувають 19 шкіл, 4 тис. класів та 6 дитсадочків, - Кличко
У столиці через пандемію коронавірусу на дистанційному навчанні перебувають 19 шкіл та понад 4000 класів. Зачинені через карантин 6 дитячих садочків.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу щодо ситуації в столиці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"У столиці, як і загалом в Україні, хвиля захворюваності на коронавірус не спала. Через спалахи хвороби в Києві на дистанційному навчанні сьогодні 19 шкіл та понад 4000 класів у навчальних закладах. Зачинені через карантин 6 дитячих садочків. Рішення про закриття класів чи повністю школи або садочка ухвалюють керівники закладів", – зазначив Кличко.
"Я закликаю всіх: бережіться, дотримуйтеся правил! Вакцинуйтеся, хто ще цього не зробив! Щоб легше і без ускладнень перенести хворобу, якщо захворієте", – наголосив мер.
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