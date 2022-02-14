Заклади освіти продовжують свою роботу у звичному режимі, - Шкарлет

У зв'язку з поширенням в інформаційному просторі повідомлень дезінформаційного змісту міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що освітній процес у навчальних закладах триває у звичному режимі, жодних рішень щодо його призупинення немає.

Про це він написав у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"У соціальних мережах та ЗМІ останнім часом шириться значна кількість повідомлень дезінформаційного змісту, що призводить до панічних настроїв у суспільстві. З цього приводу хочу закликати кожного зберігати спокій та тверезо аналізувати все, що лунає сьогодні в інформаційному просторі нашої країни та за її межами.



Наголошую, що заклади освіти, як і раніше, продовжують свою роботу у звичному режимі, освітній процес триває і ніяких рішень про його призупинення немає!", - зазначив Шкарлет.

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Він уточнив, що формат навчання в різних регіонах залежить винятково від рівня епіднебезпеки.



"Передусім прошу довіряти інформації тільки з офіційних джерел, зокрема, каналам комунікації Генштабу ЗСУ, Міноборони, Уряду та Офісу президента України", - резюмував міністр освіти.