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Заклади освіти продовжують свою роботу у звичному режимі, - Шкарлет

Заклади освіти продовжують свою роботу у звичному режимі, - Шкарлет

У зв'язку з поширенням в інформаційному просторі повідомлень дезінформаційного змісту міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що освітній процес у навчальних закладах триває у звичному режимі, жодних рішень щодо його призупинення немає.

Про це він написав у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"У соціальних мережах та ЗМІ останнім часом шириться значна кількість повідомлень дезінформаційного змісту, що призводить до панічних настроїв у суспільстві. З цього приводу хочу закликати кожного зберігати спокій та тверезо аналізувати все, що лунає сьогодні в інформаційному просторі нашої країни та за її межами.

Наголошую, що заклади освіти, як і раніше, продовжують свою роботу у звичному режимі, освітній процес триває і ніяких рішень про його призупинення немає!", - зазначив Шкарлет.

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Він уточнив, що формат навчання в різних регіонах залежить винятково від рівня епіднебезпеки.

"Передусім прошу довіряти інформації тільки з офіційних джерел, зокрема, каналам комунікації Генштабу ЗСУ, Міноборони, Уряду та Офісу президента України", - резюмував міністр освіти.

Міносвіти (1411) Шкарлет Сергій (353)


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То есть - студенты митингующие в центре города и требующие твоей отставки, это для тебя "звичайний режим"?
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14.02.2022 15:53 Відповісти
звичайно.. куди б він після зняття не прийде - всюди таке буде
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14.02.2022 15:59 Відповісти
сірожа, а ти тут яким боком?
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14.02.2022 18:08 Відповісти
Його вже звільнили, і це він як журналіст розповідає про заклади освіти.
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14.02.2022 20:00 Відповісти
 
 