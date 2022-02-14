Україна та Німеччина мають деякі розбіжності щодо "Північного потоку - 2", - Зеленський
В України та Німеччини різні підходи до "Північного потоку - 2".
Про це Зеленський заявив під час пресконференції з Шольцем, передає Цензор.НЕТ.
"Детально обговорили безпекові ризики, пов'язані з "Північним потоком - 2", і тут ми маємо деякі розбіжності в оцінці. Я наголосив, наша позиція незмінна. Ми розглядаємо "Північний потік - 2" через призму енергетичних та безпекових загроз для нас та для регіону. Ми чітко розуміємо, що це геополітична зброя", - наголосив глава держави.
За словами президента, Україна потребує енергетичних безпекових гарантій.
"Я запропонував започаткувати конкретний стратегічний діалог в енергетичній сфері. ... Важливо, щоб Німеччина стала гарантом продовження транзиту газу територією України", - підсумував він.
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Раньше Украина получала за транзит, теперь будет Германия.
И Германии это не нравится?
Про це Шольц заявив під час спільного брифінгу з українським лідером, коментуючи переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки".
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/osobliviy-status-donbasu-ukrajina-pidgotuye-zakonoproyekt-zayaviv-olaf-sholc-novini-ukrajini-50216552.html
Украина наиболее пострадала, более либо кого, а наш посолжует сопли