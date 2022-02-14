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Україна та Німеччина мають деякі розбіжності щодо "Північного потоку - 2", - Зеленський

Україна та Німеччина мають деякі розбіжності щодо

В України та Німеччини різні підходи до "Північного потоку - 2".

Про це Зеленський заявив під час пресконференції з Шольцем, передає Цензор.НЕТ.

"Детально обговорили безпекові ризики, пов'язані з "Північним потоком - 2", і тут ми маємо деякі розбіжності в оцінці. Я наголосив, наша позиція незмінна. Ми розглядаємо "Північний потік - 2" через призму енергетичних та безпекових загроз для нас та для регіону. Ми чітко розуміємо, що це геополітична зброя", - наголосив глава держави.

За словами президента, Україна потребує енергетичних безпекових гарантій.

"Я запропонував започаткувати конкретний стратегічний діалог в енергетичній сфері. ... Важливо, щоб Німеччина стала гарантом продовження транзиту газу територією України", - підсумував він.

Також дивіться: Пресконференція Зеленського та Шольца після перемовин. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Німеччина (7327) Зеленський Володимир (23715) Північний потік (2461) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+12
"деякі розбіжності" - мы говорим нет, они говорят да. Небольшое несовпадение мнений примерно на 179.9 градусов
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14.02.2022 16:30
+9
Краще б ти онімів навіки, тварюко зелена! Виходь, падло, до людей і розказуй, що ти там нагородив про "особий статус".
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14.02.2022 17:18
+6
"Важливо, щоб Німеччина стала гарантом продовження транзиту газу територією України", - підсумував він. " Было бы даже смешно, если бы не было так грустно.
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14.02.2022 16:23
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"Важливо, щоб Німеччина стала гарантом продовження транзиту газу територією України", - підсумував він. " Было бы даже смешно, если бы не было так грустно.
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14.02.2022 16:23 Відповісти
"деякі розбіжності" - мы говорим нет, они говорят да. Небольшое несовпадение мнений примерно на 179.9 градусов
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14.02.2022 16:30 Відповісти
Да нихера себе, "некоторые ", гундосый под приходом дичь снова понес
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14.02.2022 16:39 Відповісти
перевожу козсноязычного зЕбла - Бубочку канцлер послал нах и дал 150млн. взятки.
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14.02.2022 16:44 Відповісти
Что, есть разногласия?
Раньше Украина получала за транзит, теперь будет Германия.
И Германии это не нравится?
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14.02.2022 16:47 Відповісти
Зеленський запевнив канцлера Німеччини https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/olaf-sholc-v-ukrajini-cherez-zagrozu-vtorgnennya-rf-16-lyutogo-onlayn-novini-ukrajini-50215987.html Олафа Шольца , що Україна надасть законопроєкти про особливий статус Донбасу та місцеві вибори на сході України для дискусії.

Про це Шольц заявив під час спільного брифінгу з українським лідером, коментуючи переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки".

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/osobliviy-status-donbasu-ukrajina-pidgotuye-zakonoproyekt-zayaviv-olaf-sholc-novini-ukrajini-50216552.html
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14.02.2022 16:54 Відповісти
Краще б ти онімів навіки, тварюко зелена! Виходь, падло, до людей і розказуй, що ти там нагородив про "особий статус".
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14.02.2022 17:18 Відповісти
За державну політику можуть розмовляти президент,миністр закордонних справ,та спікер ради. Це що за пристайка така там гавкає?
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15.02.2022 07:12 Відповісти
НАДО выставить нацыстам счёт за 2 мировую.

Украина наиболее пострадала, более либо кого, а наш посолжует сопли
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15.02.2022 08:48 Відповісти
Ви пан Президент **;;сь! Слабо перекрити трубу якщо ворог качає газ через неї? Чи тільки картинку вмієте с Борєй знімати в пустому Києві з акторами і півниками? однією ср;;;ю на двох стільцях не висидіти!
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10.07.2022 02:23 Відповісти
 
 