Шольц оголосив про виділення 150 млн євро кредиту для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про надання Берліном кредиту для України обсягом 150 млн євро.

Про це він повідомив на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

"Я радий, що можу сьогодні оголосити про швидку виплату 150 млн євро з поточного непов'язаного фінансового кредиту та можу оголосити новий непов'язаний фінансовий кредит", - сказав Шольц.

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