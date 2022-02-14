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Шольц оголосив про виділення 150 млн євро кредиту для України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про надання Берліном кредиту для України обсягом 150 млн євро.
Про це він повідомив на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.
"Я радий, що можу сьогодні оголосити про швидку виплату 150 млн євро з поточного непов'язаного фінансового кредиту та можу оголосити новий непов'язаний фінансовий кредит", - сказав Шольц.
Топ коментарі
+3 Стівен Стрибай
показати весь коментар14.02.2022 16:39
+2 Valentyna N
показати весь коментар14.02.2022 16:46
+1 Nick Valentine
показати весь коментар14.02.2022 16:39
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Andrii UA@Andrii64667164A·13 мин
Прям якесь завдання Зеленому Непорозумінню дав та поїхав проінформувати свого "спонсора" у маскву.
Ну просто немає слів, які нікчеми зараз серед лідерів колись великих країн...
Ви б давали кредита країні на яку вже завтра нападе втричі більший супротивник?!
Неньку..
Покинули, наклавши в штанці, від лютої ненависті до загарбників-ворогів!
😂
Просто так європейці грошей не дають....
Хоча, за масштаби розтрат зе-влади, 150 млн євро - це ніщо.
Он, на ******* щонайменше 10 млрд гривень. Тобто, за нинішнім курсом - 350 млн євро
Що спочатку, що в середині..
😂
Посоромилися б про ті копійки згадувати.
А скільки касок привіз?
Другой - листвы зелёной вязь, весну и небо голубое.
В одно окно смотрели двое.
Омар Хайам
Все буде Україна!
😂
Чи ми ще продамо Україну перед загрозою навали, чи просто бабла на ній зрубаємо?