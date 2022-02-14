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Шольц оголосив про виділення 150 млн євро кредиту для України

Шольц оголосив про виділення 150 млн євро кредиту для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про надання Берліном кредиту для України обсягом 150 млн євро.

Про це він повідомив на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

"Я радий, що можу сьогодні оголосити про швидку виплату 150 млн євро з поточного непов'язаного фінансового кредиту та можу оголосити новий непов'язаний фінансовий кредит", - сказав Шольц.

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Автор: 

Німеччина (7327) кредит (3817) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+3
Хорошо, но мало. Трухину єто работы на пару дней раздать депутатам из монобишости
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14.02.2022 16:39
+2
А чим Україна має поступитися заради такої фінансової допомоги?
Просто так європейці грошей не дають....
Хоча, за масштаби розтрат зе-влади, 150 млн євро - це ніщо.
Он, на ******* щонайменше 10 млрд гривень. Тобто, за нинішнім курсом - 350 млн євро
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14.02.2022 16:46
+1
Франція і Германія платять за відмову від НАТО, а зеля з дєрьмаком тільки й раді. На будівництві та єлохах можна попилити!! 73% ТУПИХ ІДІОТІВ!!!!
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14.02.2022 16:39
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Хорошо, но мало. Трухину єто работы на пару дней раздать депутатам из монобишости
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14.02.2022 16:39 Відповісти
тобто це хабар за визнання "Л/ДНР"..?

Andrii UA@Andrii64667164A·13 мин

Прям якесь завдання Зеленому Непорозумінню дав та поїхав проінформувати свого "спонсора" у маскву.
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14.02.2022 16:54 Відповісти
Франція і Германія платять за відмову від НАТО, а зеля з дєрьмаком тільки й раді. На будівництві та єлохах можна попилити!! 73% ТУПИХ ІДІОТІВ!!!!
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14.02.2022 16:39 Відповісти
Мужики в интеренете советую как не платить микрокредиты от всяких манивео и то что сердючка с поляковой рекламируют. Можно пойти по той же схеме !!!
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14.02.2022 16:43 Відповісти
А ми за цей кредит, мабуть, повинні у вас мерседесів накупити?

Ну просто немає слів, які нікчеми зараз серед лідерів колись великих країн...
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14.02.2022 16:41 Відповісти
Того навіть ******** не вистачить.
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14.02.2022 16:41 Відповісти
дали кредит в такий час. За це їм потрібно лише дякувати.
Ви б давали кредита країні на яку вже завтра нападе втричі більший супротивник?!
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14.02.2022 16:42 Відповісти
це сміхотворна сума насправді. Просто подачка для відчіпного, цукерка щоб підсолодити, пілюлю капітуляції. Та ж Німеччина фінансує РФ на трильйони євро, купуючи в них втридорога газ і нафту.
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14.02.2022 17:13 Відповісти
Набралися "кредитів" для кравасісі, які зараз покинули (патріотично, звісно)
Неньку..
Покинули, наклавши в штанці, від лютої ненависті до загарбників-ворогів!
😂
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14.02.2022 16:45 Відповісти
А чим Україна має поступитися заради такої фінансової допомоги?
Просто так європейці грошей не дають....
Хоча, за масштаби розтрат зе-влади, 150 млн євро - це ніщо.
Он, на ******* щонайменше 10 млрд гривень. Тобто, за нинішнім курсом - 350 млн євро
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14.02.2022 16:46 Відповісти
слово "є_Б_а_б_у_с_я" вже вважають нецензурним на цьому сайті...
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14.02.2022 16:47 Відповісти
А до слова НАБУ літеру "Є" добавити...
Що спочатку, що в середині..
😂
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14.02.2022 17:13 Відповісти
Приблизно стільки як заплановані капітальні витрати у нашому колишньому шкільному окрузі з двох шкіл (9-12 класи,) але трохи більше ніж той самий округ витратив на кап. ремонт шкіл сім років тому.
Посоромилися б про ті копійки згадувати.
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14.02.2022 16:49 Відповісти
Це принизлива подачка... Відмова від НАТО коштує рівно стільки, стільки Україні потрібно зброї, включаючи ядерну, щоб вона могла себе ЗАВЖДИ сама захистити від ************ або кого іншого. От і порахуйте... То може бути якраз 150, але МІЛЬЯРДІВ. І справедливо було б дати не в кредиит, а в якості ГАРАНТІЙ безпеки, ан яку Украіїна має таке ж само право як і кацапія.
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14.02.2022 16:52 Відповісти
Война, патриотические чувства, консолидация нации - только укрепляют правящий режим. Во время войны можно больше запрещать, больше следить, больше сажать, больше забирать. Военная индустрия феодального государства исправно платит ренту феодалам. Опасных пассионариев пожирает фронт. Ежедневные кровавые жертвы формируют в массовом сознании образ страшного, непобедимого врага, единственной защитой от которого является мудрость высших руководителей. Если бы не они - было бы ещё хуже, если бы не они - мы бы все уже умерли. Постоянная бессмысленная война становится смыслом существования режима. Победа не нужна. Победа бессмысленна. Потому что Океания всегда воевала с Остазией. Потому что война - это мир, свобода - рабство, незнание - сила…
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14.02.2022 17:00 Відповісти
А під який процент шольц кредит надав?
А скільки касок привіз?
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14.02.2022 17:01 Відповісти
Не позорьтесь, не чего не берите у этих тварей, фрицы мрази продажные, мало им кацапы мигрантов нагнали, надо ещё, что бы не то что с подъезда выйти, страшно в окно смотреть было.
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14.02.2022 17:06 Відповісти
В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь.
Другой - листвы зелёной вязь, весну и небо голубое.
В одно окно смотрели двое.
Омар Хайам
Все буде Україна!
😂
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14.02.2022 17:18 Відповісти
Я перепрошую, кредит під який відсоток?
Чи ми ще продамо Україну перед загрозою навали, чи просто бабла на ній зрубаємо?
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14.02.2022 17:15 Відповісти
серйозно? Мабуть на закупівлю німецьких касок?
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14.02.2022 17:20 Відповісти
купують капітулянтів
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14.02.2022 17:47 Відповісти
Серйозна підтримка,заробить на чужій біді!
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14.02.2022 18:15 Відповісти
Тут багато не розуміє, що це не фін. допомога, а КРЕДИТ !!! Нормальний президент побрезгував би такою подачкою з двох причин -- а) мізерність суми, б)те, що це кредит ще й від такої багатої країни. Запхніть ці гроші німаки собі у дупу !!!
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14.02.2022 19:12 Відповісти
Бене на мороженое.
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14.02.2022 19:46 Відповісти
опередил
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14.02.2022 20:06 Відповісти
ого! бене на семочки...
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14.02.2022 20:05 Відповісти
Фашисты проклятые!! и Жадные !!Пуйлй -***** в окупированый Крым поставили газовые турбины и другое оборудование на 700 млн евро, а нам дают подачку в 150 млн ,,Сволочи!!
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14.02.2022 20:45 Відповісти
 
 