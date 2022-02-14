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Питання членства України в НАТО наразі неактуальне, - Шольц

Питання членства України в НАТО наразі неактуальне, - Шольц

Питання членства України в НАТО наразі неактуальне.

Про це заявив канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щодо членства в альянсі, наразі неактуально. Тому трохи дивно, що російський уряд зробив предметом великих політичних дискусій питання, яке не стоїть нині на порядку денному", - сказав Шольц.

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Він зазначив, що військова активність Росії біля кордонів України є необґрунтованою.

"Російські військові активності для нас необґрунтовані, немає логічних причин для цього нарощування військового потенціалу", - додав Шольц

Автор: 

НАТО (6426) росія (64969) членство в НАТО (1715) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+12
Благодаря, как раз, Германии этот вопрос - неактуальный. По сути, на совести меркель, саркози и компании десятки человеческих жизней. ***** - убийца, вы же, те кто вскормили и развязали руки этому убийце
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14.02.2022 17:01
+6
приехали.

нацисты и рашисты - это сила.
ну еще и кремлевская консерва Бубочка
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14.02.2022 16:58
+6
Судячи з поведінки таких членів НАТО як німеція , угряндія та їм подібних невдовзі неактуальним може стати сам блок (( Створений для захисту від совєтів - він став для гниленького заходу неактуальним після розпаду "могучого" , бо між ними та рашкою з"явилася перепона у вигляді країн Східної Європи (( Пора цим державам утворювати власний оборонний союз - прикладом його ефективності є те як нам допомагають Литва , Естонія ,Латвія , Польща , Чехія і як паскудять різні шольци , штанмайери та ************ ((
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14.02.2022 17:07
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Шольц, пачіму ми єщьо нє в НАТА?
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14.02.2022 16:58 Відповісти
Шольц :

- "Ну вот что,ребята - пулемёт я вам не дам.."

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14.02.2022 17:03 Відповісти
країни НАТО тратять на оборону до 2% ВВП, а позаблокові країни до 5% ВВП - якщо нам на ту різницю у відсотках і надалі будуть безплатно давати зброю, то можна залишатися і позаблоковою країною
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14.02.2022 19:39 Відповісти
приехали.

нацисты и рашисты - это сила.
ну еще и кремлевская консерва Бубочка
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14.02.2022 16:58 Відповісти
Принимают. Не ведись на пропаганду. В статуте НАТО всё чётко по этому поводу написано...
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14.02.2022 18:33 Відповісти
Західна Німеччина стала членом НАТО, коли Східна Німеччина була окупована Радянський союзом. Це також територіальний конфлікт.
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14.02.2022 19:20 Відповісти
Ну ок, згоден. Про всяк випадок видалю свій комент.
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14.02.2022 20:02 Відповісти
Для чого видаляти. Це ж дискусія. Але я радий, що ви почули мій аргумент.
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14.02.2022 20:09 Відповісти
Щоб дійсно не дезинформувати та не "розганяти зраду", тому що нарід ******** брати падходащіє комєнтарії та використовувати їх як аргумент. Власне, я, скоріш за все, теж десь про нату краєм вуха почув та не перевірив сам. Приклад з Німеччиною це спростовує, дякую.
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14.02.2022 20:19 Відповісти
ну шо клоун. поставили тебе раком усі хто хотів?:
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14.02.2022 16:58 Відповісти
А в мене зовсім інша протилежна думка. Цікаво, а чому?
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14.02.2022 16:58 Відповісти
З в и з Д ю к немецкий, не тебе решать
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14.02.2022 16:58 Відповісти
Для Шольца не актуальне

Зеленський запевнив канцлера Німеччини https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/olaf-sholc-v-ukrajini-cherez-zagrozu-vtorgnennya-rf-16-lyutogo-onlayn-novini-ukrajini-50215987.html Олафа Шольца , що Україна надасть законопроєкти про особливий статус Донбасу та місцеві вибори на сході України для дискусії.

Про це Шольц заявив під час спільного брифінгу з українським лідером, коментуючи переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки".

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/osobliviy-status-donbasu-ukrajina-pidgotuye-zakonoproyekt-zayaviv-olaf-sholc-novini-ukrajini-50216552.html
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14.02.2022 16:58 Відповісти
ага, за 150 млн кредитного відступного...
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14.02.2022 17:01 Відповісти
Нехай фріц прийме закон про особливий статус Баварії (Мюнхен). Баварці вважають себе не німцями, а баварцями. І нехай дасть особливий статус туркам, яких в Німеччині офіційно 900 тисяч, а неофіційно осіб з турецьким корінням від 2,8 до 4,2 мільйони.
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14.02.2022 19:28 Відповісти
Благодаря, как раз, Германии этот вопрос - неактуальный. По сути, на совести меркель, саркози и компании десятки человеческих жизней. ***** - убийца, вы же, те кто вскормили и развязали руки этому убийце
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14.02.2022 17:01 Відповісти
Они там шо, сговорились?!
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14.02.2022 17:02 Відповісти
Чого ти сюди приперся, твої друзі за поребриком.
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14.02.2022 17:03 Відповісти
Ще й Меркель переплюне, дуже "переживають" за українців.
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14.02.2022 17:06 Відповісти
Та пішов ти на путіна, гітлеровський випердок!
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14.02.2022 17:06 Відповісти
Судячи з поведінки таких членів НАТО як німеція , угряндія та їм подібних невдовзі неактуальним може стати сам блок (( Створений для захисту від совєтів - він став для гниленького заходу неактуальним після розпаду "могучого" , бо між ними та рашкою з"явилася перепона у вигляді країн Східної Європи (( Пора цим державам утворювати власний оборонний союз - прикладом його ефективності є те як нам допомагають Литва , Естонія ,Латвія , Польща , Чехія і як паскудять різні шольци , штанмайери та ************ ((
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14.02.2022 17:07 Відповісти
Нічого нового. Нацисти знову ділять Європу ! Мразота !!!
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14.02.2022 17:09 Відповісти
Вопрос НАТО для Украины и Грузии был актуален ещё в 2008 году. Но немецкая "папередница" пошла на поводу у пуйла. В итоге в Грузии война и смерти и в Украине война и смерти. Если нас не станет, то новые ФРГ и ГДР уже не за горами.
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14.02.2022 17:11 Відповісти
Вот фото 2008-го года. Это, я так понимаю, немецкий Бундестаг и Меркель на фото? Что-то плохо видно, не могу разобрать.
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14.02.2022 17:19 Відповісти
Люди, котрим це подобається



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14.02.2022 17:24 Відповісти
Германія, Італія, Угорщина, Сербія - проти членства України в НАТО. Досить мріяти, шукаймо кращих союзників.Тормошіть Раду Безпеки ООН. Один у полі не воїн.
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14.02.2022 17:12 Відповісти
сербія не член нато
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14.02.2022 17:29 Відповісти
брешеш, німецька свине. Саме зараз це питання найактуальніше.
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14.02.2022 17:23 Відповісти
Та тому що кацапам пофіг на це, це ніяк не змінює їх планів, аби відволікти всіх на дискусію поки ******** свої рухають
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14.02.2022 17:26 Відповісти
Гоните этого Шольц с Украины.
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14.02.2022 17:39 Відповісти
Байден будет пересматривать состав НАТО, сегодняшние мировые события показывают, что часть ее членов продались кремлевскому убийце, а может пора очистить НАТО от фашистов и ставку делать на Украину и Польшу, сейчас не до шуток.
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14.02.2022 18:11 Відповісти
Ну то в такому разі лонічна відповідь пристайка. Якщо Захід так,то нам теж неактуально і пофіг!!! Озброїти країну, знищити корупцію, не просувати гейідеологію та всіляку толерастію і буде нам щастя. Західні політики давно пустили від москви івно по ляшкам а ми мусім -а якесь нато та гейсоюз в могили лягати?
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14.02.2022 19:14 Відповісти
А нафіга він взагалі сюди прилітав ? Щоб почути від зеленого ,як він буде капітулювати ?
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14.02.2022 19:41 Відповісти
Это все что надо знать о современнной германии.
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14.02.2022 21:29 Відповісти
 
 