Питання членства України в НАТО наразі неактуальне, - Шольц
Питання членства України в НАТО наразі неактуальне.
Про це заявив канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Щодо членства в альянсі, наразі неактуально. Тому трохи дивно, що російський уряд зробив предметом великих політичних дискусій питання, яке не стоїть нині на порядку денному", - сказав Шольц.
Він зазначив, що військова активність Росії біля кордонів України є необґрунтованою.
"Російські військові активності для нас необґрунтовані, немає логічних причин для цього нарощування військового потенціалу", - додав Шольц
Топ коментарі
+12 Алексей Рябов #486332
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ну еще и кремлевская консерва Бубочка
Зеленський запевнив канцлера Німеччини https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/olaf-sholc-v-ukrajini-cherez-zagrozu-vtorgnennya-rf-16-lyutogo-onlayn-novini-ukrajini-50215987.html Олафа Шольца , що Україна надасть законопроєкти про особливий статус Донбасу та місцеві вибори на сході України для дискусії.
Про це Шольц заявив під час спільного брифінгу з українським лідером, коментуючи переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки".
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/osobliviy-status-donbasu-ukrajina-pidgotuye-zakonoproyekt-zayaviv-olaf-sholc-novini-ukrajini-50216552.html