Питання членства України в НАТО наразі неактуальне, - Шольц

Питання членства України в НАТО наразі неактуальне.

Про це заявив канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щодо членства в альянсі, наразі неактуально. Тому трохи дивно, що російський уряд зробив предметом великих політичних дискусій питання, яке не стоїть нині на порядку денному", - сказав Шольц.

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Він зазначив, що військова активність Росії біля кордонів України є необґрунтованою.

"Російські військові активності для нас необґрунтовані, немає логічних причин для цього нарощування військового потенціалу", - додав Шольц