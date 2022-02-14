Охорону стратегічних об'єктів посилюють на Львівщині

У Львівській області посилюють охорону стратегічних об'єктів та посилюється забезпечення медустанов медикаментами.

Про це заявив під час брифінгу після засідання штабу територіальної оборони Львівської області голова Львівської ОДА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі охорона стратегічних об'єктів в області посилюється", - сказав він.

Також, за словами Козицького, проводяться заходи для того, щоб забезпечити медустановам області тримісячний запас медикаментів та крові.

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Натомість голова Львівської обласної ради Ірина Гримак повідомила, що у вівторок відбудеться засідання президії обласної ради, на якому буде визначено дату сесії облради. Під час сесії депутати планують виділити кошти на функціонування тероборони області.

Також на президії заслухають звіти про готовність до роботи в умовах надзвичайних ситуацій установ, організацій та стратегічних об'єктів, які забезпечують життєдіяльність регіону.

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