Понад 20 нардепів перебувають сьогодні за межами України, - ЗМІ. СПИСОК
Станом на 12 годину дня 14 лютого в Україні були відсутні 23 народних депутатів.
Про це УП повідомили співрозмовники в правоохоронних органах, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, йдеться про таких народних обранців:
- Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
- Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
- Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
- Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
- Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
- Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
- Устінова Олександра ("Голос"), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
- Железняк Ярослав ("Голос"), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
- Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
- Аліксейчук Олександр ("Слуга народу"), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
- Аллахвердієва Ірина ("Слуга народу"), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
- Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
- Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
- Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
- Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
- Кривошеєв Ігор ("Слуга народу"), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
- Нагорняк Сергій ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
- Пивоваров Євген ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
- Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
- Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
- Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
- Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
- Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.
За інформацією джерел "Української правди", керівництво фракції "Слуга народу" попросило усіх своїх депутатів повернутися в Україну.
Нагадаємо, у Верховній Раді закінчився карантин і на поточному тижні парламент повертається до пленарних засідань.
Топ коментарі
+98 Simeon Kukushkin #445513
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+82 Ksenia VB
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Ну шо мудрый нарИд? ХАВАЙТЕ..
ЕС просто партія одного олігарха : йому й усі привілеї . А та ж ЖОПа там третина олігарів й мульті - ось осі вони й поїхали .
З "Батьківщини" теж жодного . Але це тимчасово , бо в Евпропарламенті Сергій Соболєв інколи з"являється .
-27,27% фракції ОПЗЖ
-16,67% позафракційних
-10% фракції Голос
-2,49% Слуг народу
-0% - ЄС
-0% - БЮТ
Це, що по цифрах. Єдине, про що можна сказати, так то те, що деякі позафракційні, як Іванісов - бувший Слуга, а Новінський, хоч і позафракційний, але зрозуміло із ким він
Й що цікаво -- жодна падла не в ********** . Навіть Наталка Копанка й та у Ризі .
Ось я й питаю ********** . Так проти Євроінтеграції України , а самі чому свої дупи саме на Заході грієте ... любителі "ру$$каГа міра" ?!
Навіть Ківі в Іспанії чомусь в "Аль-гаучо" місцевою кухнею не подавиться . А жаль !
Особенно порадовал проФФесор кива, который радовался возможному вторжению орков и называл это "освобождением")))
Что тут можно сказать? Попутного ветра в горбатую спину! Главное, назад не возвращайтесь!)))
А Беня вабще в безвихідній жопі