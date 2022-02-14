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Понад 20 нардепів перебувають сьогодні за межами України, - ЗМІ. СПИСОК

Понад 20 нардепів перебувають сьогодні за межами України, - ЗМІ. СПИСОК

Станом на 12 годину дня 14 лютого в Україні були відсутні 23 народних депутатів.

Про це УП повідомили співрозмовники в правоохоронних органах, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, йдеться про таких народних обранців:

Читайте на "Цензор.НЕТ": З України вже полетіли Ахметов, Пінчук, Новинський та інші депутати та бізнесмени, - ЗМІ. ФОТОрепортаж (доповнено)

  1. Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
  2. Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
  3. Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
  4. Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
  5. Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
  6. Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
  7. Устінова Олександра ("Голос"), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
  8. Железняк Ярослав ("Голос"), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
  9. Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
  10. Аліксейчук Олександр ("Слуга народу"), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
  11. Аллахвердієва Ірина ("Слуга народу"), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
  12. Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
  13. Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
  14. Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
  15. Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
  16. Кривошеєв Ігор ("Слуга народу"), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
  17. Нагорняк Сергій ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
  18. Пивоваров Євген ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
  19. Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
  20. Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
  21. Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
  22. Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
  23. Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.

За інформацією джерел "Української правди", керівництво фракції "Слуга народу" попросило усіх своїх депутатів повернутися в Україну.

Також читайте: Зеленський відповів, де знаходиться сьогодні його родина: "Завжди зі мною, завжди з Україною"

Нагадаємо, у Верховній Раді закінчився карантин і на поточному тижні парламент повертається до пленарних засідань.

ВР (14943) депутат (1771) польоти (206) літак (2899) чартер (30)


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Топ коментарі
+98
Очікувано - ОПЗЖ та "слуги". Жаби та гадюки...
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14.02.2022 17:02
+82
ЄС - всі тут. Оце справжня українська сила.
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14.02.2022 17:04
+73
12 з ОПЗЖ й жодного з них у коханнiй Раiсє.
Чуднi дива твої господи...
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14.02.2022 17:05
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И не одного от ПОРОХА....
Ну шо мудрый нарИд? ХАВАЙТЕ..
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14.02.2022 17:53 Відповісти
Так Порох сам не так давно майже місяць провідпочивав ...
ЕС просто партія одного олігарха : йому й усі привілеї . А та ж ЖОПа там третина олігарів й мульті - ось осі вони й поїхали .

З "Батьківщини" теж жодного . Але це тимчасово , бо в Евпропарламенті Сергій Соболєв інколи з"являється .
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14.02.2022 18:17 Відповісти
*******... яке ж позороття...
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14.02.2022 17:57 Відповісти
Таким чином за кордоном знаходиться:
-27,27% фракції ОПЗЖ
-16,67% позафракційних
-10% фракції Голос
-2,49% Слуг народу
-0% - ЄС
-0% - БЮТ
Це, що по цифрах. Єдине, про що можна сказати, так то те, що деякі позафракційні, як Іванісов - бувший Слуга, а Новінський, хоч і позафракційний, але зрозуміло із ким він
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14.02.2022 17:59 Відповісти
командировки.
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14.02.2022 18:03 Відповісти
Ну шо, нищеброды любители московии, ваши депУтаты уже в безопастности в гейропе, а не Мокше. А вы дебилы здесь в говне. Думай мудрый нарид на следующие выборы!
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14.02.2022 18:10 Відповісти
Було б чим думати…
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14.02.2022 18:17 Відповісти
Кавычек не хватает, вокруг слова "мудрый", про запятые не буду...
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14.02.2022 19:35 Відповісти
Половина ЖОПи за кордоном , як я колись й припустив .

Й що цікаво -- жодна падла не в ********** . Навіть Наталка Копанка й та у Ризі .

Ось я й питаю ********** . Так проти Євроінтеграції України , а самі чому свої дупи саме на Заході грієте ... любителі "ру$$каГа міра" ?!

Навіть Ківі в Іспанії чомусь в "Аль-гаучо" місцевою кухнею не подавиться . А жаль !
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14.02.2022 18:12 Відповісти
Українськи гниди злякалися і повтікали від російських вошів. Я Аби ще б своїх виборців прихватили.
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14.02.2022 18:12 Відповісти
У меня с географией как - то не сложилось, просветите кто может - Аликанте, Ницца, Венеция, Мюнхен и т.д. это где то за Тверью или возле Чебоксар?
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14.02.2022 18:17 Відповісти
Гдето за мкадом, так говорят знакомие руссссские
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14.02.2022 18:23 Відповісти
Прикро і сумно, путінососи здриснули, і кого ***** визволя тиме ( будет асвабаждать) ?
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14.02.2022 18:21 Відповісти
прийдеться йому пхатися до самого Аліканте, науковця Ківу рятувати від геів.
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14.02.2022 19:03 Відповісти
И ни один ******** не соскучился по так любимой России....
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14.02.2022 18:23 Відповісти
Чому? √23 якийсь ОПЗЖ Волошин з'***** до Бацька
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14.02.2022 19:06 Відповісти
Лишить мандата и открыть уголовку за держзраду
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14.02.2022 18:29 Відповісти
ОПЗЖОПОВЦЫ все слиняли кроме ихнего шефа и медведчука...
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14.02.2022 18:32 Відповісти
Я за рабіновіча спокійний. У нього в ізраіле є наган
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14.02.2022 18:58 Відповісти
самая смелая стекловата..
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14.02.2022 18:48 Відповісти
Ожидаемо впереди всех побежали крысы - опзжоповцы, которые рассказывали всем про "гражданскую войну" в Украине и про то, что "надо дружить" с роисей.
Особенно порадовал проФФесор кива, который радовался возможному вторжению орков и называл это "освобождением")))

Что тут можно сказать? Попутного ветра в горбатую спину! Главное, назад не возвращайтесь!)))
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14.02.2022 18:55 Відповісти
Главные "деятели" ОПЗЖопса рванули первыми, что бы следом " на танках" оккупантов принести в Украину " освобождение от бЕндеровцев".
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14.02.2022 18:56 Відповісти
цілими фракціями тікають))
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14.02.2022 19:03 Відповісти
Пережіваю за Медведчука. Как же он ******** когда під арештом.
А Беня вабще в безвихідній жопі
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14.02.2022 19:03 Відповісти
Виїхали... Туди їм і дорога...Тільки назад в Україну не пускайте.
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14.02.2022 19:07 Відповісти
а че бобики сняли посты в аэропортах, которые ставили против пороха, что столько слуг слиняли когда надо голосовать...
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14.02.2022 19:08 Відповісти
Не пускайте их назад. А тому кто в белораше вообще паспорт Украины на кордоне порвать и пусть назад в Минск будет радныком в фсб работать..
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14.02.2022 20:04 Відповісти
ОПЗЖ знает, что с ними будет в случае начала войны.
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14.02.2022 20:33 Відповісти
Волошин из ОПСЖ , так тот сразу к фсб подался.
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14.02.2022 20:34 Відповісти
Ківу не чіпайте,у нього в Іспанії родичі-Ківі(не пташки).
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14.02.2022 21:17 Відповісти
кива а шож так?ты же сукин сын за парашу топишь?
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14.02.2022 22:16 Відповісти
Усю перераховану шушеру нагородити орденом "За визволення України від ватного лайна"
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14.02.2022 23:55 Відповісти
Пахари обтвть
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15.02.2022 10:24 Відповісти
Вот сразу видно, кто и для чего избирался в Раду. Нахрена нам такие государственные деятели, которые сдрыстнули из страны в самое ответственное время. В любой порядочной стране их бы уже давно всем списком лишили депутатских мандатов без суда и следствия.
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15.02.2022 18:28 Відповісти
Кого вибрали?Дебіли і брехуни . Сором перед світом.
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16.02.2022 09:31 Відповісти
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