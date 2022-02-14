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Более 20 нардепов находятся сегодня за пределами Украины, - СМИ. ПОЛНЫЙ СПИСОК

По состоянию на 12 часов дня 14 февраля в Украине отсутствовали 23 народных депутата.

Об этом УП  сообщили собеседники в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, речь идет о таких народных избранниках:

  1. Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января отправился в Аликанте (Испания);
  2. Королевская Наталья (ОПЗЖ), 9 февраля, полетела в Ригу (Латвия);
  3. Левочкин Сергей (ОПЗЖ), 10 февраля улетел в Венецию (Италия);
  4. Львочкина Юлия (ОПЗЖ), 26 января отправилась в Ниццу (Франция);
  5. Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);
  6. Новинский Вадим (внефракционный), 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия);
  7. Устинова Александра ("Голос"), 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия);
  8. Железняк Ярослав ("Голос"), 12 февраля отправился в Париж (Франция);
  9. Абрамович Игорь (ОПЗЖ), 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);
  10. Аликсейчук Александр ("Слуга народа"), 5 февраля вылетел в Доху (Катар);
  11. Аллахвердиева Ирина ("Слуга народа"), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ);
  12. Плачкова Татьяна (ОПЗЖ), 13 февраля полетела в Вену (Австрия);
  13. Борт Виталий (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);
  14. Пузанов Александр (ОПЗЖ), 13 февраля вылетел в Доху (Катар);
  15. Иванисов Роман (внефракционный), 11 февраля вылетел в Париж (Франция);
  16. Кривошеев Игорь ("Слуга народа"), 4 февраля отправился в Мадрид (Испания);
  17. Нагорняк Сергей ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);
  18. Пивоваров Евгений ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);
  19. Солод Юрий (ОПЗЖ), 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);
  20. Шпенов Дмитрий (внефракционный), 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария);
  21. Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 февраля, отправился в Ниццу (Франция);
  22. Яковенко Евгений (внефракционный), 12 февраля улетел в Стамбул (Турция);
  23. Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 февраля покинул Украину на автомобиле через границу с Беларусью.

По информации источников "Украинской правды", руководство фракции "Слуга народа" попросило всех своих депутатов вернуться в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ответил, где находится сегодня его семья: "Всегда со мной, всегда с Украиной". ВИДЕО

Напомним, в Верховной Раде закончился карантин и на текущей неделе парламент возвращается в режим пленарных заседаний.

Автор: 

ВР (29229) депутат (3310) полеты (77) самолет (3589) чартер (35)


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Топ комментарии
+98
Очікувано - ОПЗЖ та "слуги". Жаби та гадюки...
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14.02.2022 17:02
+82
ЄС - всі тут. Оце справжня українська сила.
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14.02.2022 17:04
+73
12 з ОПЗЖ й жодного з них у коханнiй Раiсє.
Чуднi дива твої господи...
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14.02.2022 17:05
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Страница 2 из 2
И не одного от ПОРОХА....
Ну шо мудрый нарИд? ХАВАЙТЕ..
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14.02.2022 17:53 Ответить
Так Порох сам не так давно майже місяць провідпочивав ...
ЕС просто партія одного олігарха : йому й усі привілеї . А та ж ЖОПа там третина олігарів й мульті - ось осі вони й поїхали .

З "Батьківщини" теж жодного . Але це тимчасово , бо в Евпропарламенті Сергій Соболєв інколи з"являється .
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14.02.2022 18:17 Ответить
*******... яке ж позороття...
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14.02.2022 17:57 Ответить
Таким чином за кордоном знаходиться:
-27,27% фракції ОПЗЖ
-16,67% позафракційних
-10% фракції Голос
-2,49% Слуг народу
-0% - ЄС
-0% - БЮТ
Це, що по цифрах. Єдине, про що можна сказати, так то те, що деякі позафракційні, як Іванісов - бувший Слуга, а Новінський, хоч і позафракційний, але зрозуміло із ким він
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14.02.2022 17:59 Ответить
командировки.
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14.02.2022 18:03 Ответить
Ну шо, нищеброды любители московии, ваши депУтаты уже в безопастности в гейропе, а не Мокше. А вы дебилы здесь в говне. Думай мудрый нарид на следующие выборы!
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14.02.2022 18:10 Ответить
Було б чим думати…
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14.02.2022 18:17 Ответить
Кавычек не хватает, вокруг слова "мудрый", про запятые не буду...
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14.02.2022 19:35 Ответить
Половина ЖОПи за кордоном , як я колись й припустив .

Й що цікаво -- жодна падла не в ********** . Навіть Наталка Копанка й та у Ризі .

Ось я й питаю ********** . Так проти Євроінтеграції України , а самі чому свої дупи саме на Заході грієте ... любителі "ру$$каГа міра" ?!

Навіть Ківі в Іспанії чомусь в "Аль-гаучо" місцевою кухнею не подавиться . А жаль !
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14.02.2022 18:12 Ответить
Українськи гниди злякалися і повтікали від російських вошів. Я Аби ще б своїх виборців прихватили.
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14.02.2022 18:12 Ответить
У меня с географией как - то не сложилось, просветите кто может - Аликанте, Ницца, Венеция, Мюнхен и т.д. это где то за Тверью или возле Чебоксар?
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14.02.2022 18:17 Ответить
Гдето за мкадом, так говорят знакомие руссссские
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14.02.2022 18:23 Ответить
Прикро і сумно, путінососи здриснули, і кого ***** визволя тиме ( будет асвабаждать) ?
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14.02.2022 18:21 Ответить
прийдеться йому пхатися до самого Аліканте, науковця Ківу рятувати від геів.
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14.02.2022 19:03 Ответить
И ни один ******** не соскучился по так любимой России....
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14.02.2022 18:23 Ответить
Чому? √23 якийсь ОПЗЖ Волошин з'***** до Бацька
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14.02.2022 19:06 Ответить
Лишить мандата и открыть уголовку за держзраду
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14.02.2022 18:29 Ответить
ОПЗЖОПОВЦЫ все слиняли кроме ихнего шефа и медведчука...
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14.02.2022 18:32 Ответить
Я за рабіновіча спокійний. У нього в ізраіле є наган
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14.02.2022 18:58 Ответить
самая смелая стекловата..
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14.02.2022 18:48 Ответить
Ожидаемо впереди всех побежали крысы - опзжоповцы, которые рассказывали всем про "гражданскую войну" в Украине и про то, что "надо дружить" с роисей.
Особенно порадовал проФФесор кива, который радовался возможному вторжению орков и называл это "освобождением")))

Что тут можно сказать? Попутного ветра в горбатую спину! Главное, назад не возвращайтесь!)))
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14.02.2022 18:55 Ответить
Главные "деятели" ОПЗЖопса рванули первыми, что бы следом " на танках" оккупантов принести в Украину " освобождение от бЕндеровцев".
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14.02.2022 18:56 Ответить
цілими фракціями тікають))
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14.02.2022 19:03 Ответить
Пережіваю за Медведчука. Как же он ******** когда під арештом.
А Беня вабще в безвихідній жопі
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14.02.2022 19:03 Ответить
Виїхали... Туди їм і дорога...Тільки назад в Україну не пускайте.
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14.02.2022 19:07 Ответить
а че бобики сняли посты в аэропортах, которые ставили против пороха, что столько слуг слиняли когда надо голосовать...
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14.02.2022 19:08 Ответить
Не пускайте их назад. А тому кто в белораше вообще паспорт Украины на кордоне порвать и пусть назад в Минск будет радныком в фсб работать..
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14.02.2022 20:04 Ответить
ОПЗЖ знает, что с ними будет в случае начала войны.
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14.02.2022 20:33 Ответить
Волошин из ОПСЖ , так тот сразу к фсб подался.
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14.02.2022 20:34 Ответить
Ківу не чіпайте,у нього в Іспанії родичі-Ківі(не пташки).
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14.02.2022 21:17 Ответить
кива а шож так?ты же сукин сын за парашу топишь?
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14.02.2022 22:16 Ответить
Усю перераховану шушеру нагородити орденом "За визволення України від ватного лайна"
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14.02.2022 23:55 Ответить
Пахари обтвть
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15.02.2022 10:24 Ответить
Вот сразу видно, кто и для чего избирался в Раду. Нахрена нам такие государственные деятели, которые сдрыстнули из страны в самое ответственное время. В любой порядочной стране их бы уже давно всем списком лишили депутатских мандатов без суда и следствия.
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15.02.2022 18:28 Ответить
Кого вибрали?Дебіли і брехуни . Сором перед світом.
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16.02.2022 09:31 Ответить
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