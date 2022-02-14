Более 20 нардепов находятся сегодня за пределами Украины, - СМИ. ПОЛНЫЙ СПИСОК
По состоянию на 12 часов дня 14 февраля в Украине отсутствовали 23 народных депутата.
Об этом УП сообщили собеседники в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, речь идет о таких народных избранниках:
- Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января отправился в Аликанте (Испания);
- Королевская Наталья (ОПЗЖ), 9 февраля, полетела в Ригу (Латвия);
- Левочкин Сергей (ОПЗЖ), 10 февраля улетел в Венецию (Италия);
- Львочкина Юлия (ОПЗЖ), 26 января отправилась в Ниццу (Франция);
- Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);
- Новинский Вадим (внефракционный), 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия);
- Устинова Александра ("Голос"), 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия);
- Железняк Ярослав ("Голос"), 12 февраля отправился в Париж (Франция);
- Абрамович Игорь (ОПЗЖ), 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);
- Аликсейчук Александр ("Слуга народа"), 5 февраля вылетел в Доху (Катар);
- Аллахвердиева Ирина ("Слуга народа"), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ);
- Плачкова Татьяна (ОПЗЖ), 13 февраля полетела в Вену (Австрия);
- Борт Виталий (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);
- Пузанов Александр (ОПЗЖ), 13 февраля вылетел в Доху (Катар);
- Иванисов Роман (внефракционный), 11 февраля вылетел в Париж (Франция);
- Кривошеев Игорь ("Слуга народа"), 4 февраля отправился в Мадрид (Испания);
- Нагорняк Сергей ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);
- Пивоваров Евгений ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);
- Солод Юрий (ОПЗЖ), 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);
- Шпенов Дмитрий (внефракционный), 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария);
- Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 февраля, отправился в Ниццу (Франция);
- Яковенко Евгений (внефракционный), 12 февраля улетел в Стамбул (Турция);
- Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 февраля покинул Украину на автомобиле через границу с Беларусью.
По информации источников "Украинской правды", руководство фракции "Слуга народа" попросило всех своих депутатов вернуться в Украину.
Напомним, в Верховной Раде закончился карантин и на текущей неделе парламент возвращается в режим пленарных заседаний.
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Ну шо мудрый нарИд? ХАВАЙТЕ..
ЕС просто партія одного олігарха : йому й усі привілеї . А та ж ЖОПа там третина олігарів й мульті - ось осі вони й поїхали .
З "Батьківщини" теж жодного . Але це тимчасово , бо в Евпропарламенті Сергій Соболєв інколи з"являється .
-27,27% фракції ОПЗЖ
-16,67% позафракційних
-10% фракції Голос
-2,49% Слуг народу
-0% - ЄС
-0% - БЮТ
Це, що по цифрах. Єдине, про що можна сказати, так то те, що деякі позафракційні, як Іванісов - бувший Слуга, а Новінський, хоч і позафракційний, але зрозуміло із ким він
Й що цікаво -- жодна падла не в ********** . Навіть Наталка Копанка й та у Ризі .
Ось я й питаю ********** . Так проти Євроінтеграції України , а самі чому свої дупи саме на Заході грієте ... любителі "ру$$каГа міра" ?!
Навіть Ківі в Іспанії чомусь в "Аль-гаучо" місцевою кухнею не подавиться . А жаль !
Особенно порадовал проФФесор кива, который радовался возможному вторжению орков и называл это "освобождением")))
Что тут можно сказать? Попутного ветра в горбатую спину! Главное, назад не возвращайтесь!)))
А Беня вабще в безвихідній жопі