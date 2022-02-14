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Lufthansa продовжує польоти до України

Lufthansa продовжує польоти до України

Німецька авіакомпанія Lufthansa і далі здійснює польоти в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

"Це відповідає оцінці національних та міжнародних регуляторів", - заявили в авіакомпанії у понеділок, 14 лютого.

Водночас в Lufthansa наголосили, що за ситуацією стежать і надалі прискіпливо.

"Безпека пасажирів та екіпажів має завжди найвищий пріоритет", - йдеться у заяві авіакомпанії.

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Натомість деякі авіакомпанії вже призупинили здійснення польотів в Україну. Про таке рішення 14 лютого повідомила норвезька авіакомпанія Norwegian у зв'язку з "ситуацією з безпекою". Раніше, 12 лютого, Нідерландська авіакомпанія KLM скасувала запланований рейс до Києва та повідомила про подальшу відмову від польотів в Україну. Крім того, 8 лютого ірландський лоукостер Ryanair зупинив продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсона.

Автор: 

авіація (4116) авіасполучення (3065) Lufthansa (109)


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Компанії що навмисно сіють паніку та тероризують пасажирів - повинні бути викинутими з українського ринку мінімум на 10 років .
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14.02.2022 18:52 Відповісти
А жизнь то налажується.
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14.02.2022 18:55 Відповісти
І правильно роблять... Не треба нагнітати паніку!
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14.02.2022 18:56 Відповісти
Ва в Нігерії не байдуже?
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14.02.2022 22:10 Відповісти
Фашисти все таки шось знають про інших фашистів.
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14.02.2022 18:59 Відповісти
ТАК, нацисти знають, що фашисти НЕ нападуть...
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14.02.2022 21:20 Відповісти
Після візиту канцлера Німеччини Шольцп - це вже не новина
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14.02.2022 22:09 Відповісти
 
 