Lufthansa продовжує польоти до України

Німецька авіакомпанія Lufthansa і далі здійснює польоти в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

"Це відповідає оцінці національних та міжнародних регуляторів", - заявили в авіакомпанії у понеділок, 14 лютого.

Водночас в Lufthansa наголосили, що за ситуацією стежать і надалі прискіпливо.

"Безпека пасажирів та екіпажів має завжди найвищий пріоритет", - йдеться у заяві авіакомпанії.

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Натомість деякі авіакомпанії вже призупинили здійснення польотів в Україну. Про таке рішення 14 лютого повідомила норвезька авіакомпанія Norwegian у зв'язку з "ситуацією з безпекою". Раніше, 12 лютого, Нідерландська авіакомпанія KLM скасувала запланований рейс до Києва та повідомила про подальшу відмову від польотів в Україну. Крім того, 8 лютого ірландський лоукостер Ryanair зупинив продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсона.