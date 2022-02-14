Авіакомпанія SkyUp відновлює продаж квитків на всі рейси та продовжує роботу в штатному режимі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Продаж квитків знову відкритий на всі дати, а SkyUp у повному обсязі залишається в українському небі. Перемовини зі страховиками були складними, й наші закордонні партнери продовжують регулярно оцінювати власні ризики й вести моніторинг ситуації. Однак зараз спільними зусиллями з Міністерством інфраструктури України та Урядом ми зуміли досягти результатів - польоти в Україну залишаються безпечними й захищеними", - цитує компанія слова свого гендиректора Дмитра Сєроухова.

Читайте: МАУ отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю ухвалив рішення про виділення Міністерству інфраструктури 16,6 млрд грн із резервного фонду Державного бюджету України для забезпечення безпеки польотів повітряних суден у повітряному просторі країни.

Раніше найбільші світові страхові компанії у зв'язку з підвищеними ризиками початку бойових дій повідомили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України.

Також читайте: Столичні аеропорти працюють у штатному режимі, всі рейси відбуваються за розкладом

Авіакомпанія SkyUp припинила продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого у зв'язку з вимогою лізингодавців якнайшвидше повернути літаки на територію ЄС.