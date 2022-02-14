УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10635 відвідувачів онлайн
Новини
6 887 14

SkyUp відновлює продаж квитків на всі рейси

SkyUp відновлює продаж квитків на всі рейси

Авіакомпанія SkyUp відновлює продаж квитків на всі рейси та продовжує роботу в штатному режимі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Продаж квитків знову відкритий на всі дати, а SkyUp у повному обсязі залишається в українському небі. Перемовини зі страховиками були складними, й наші закордонні партнери продовжують регулярно оцінювати власні ризики й вести моніторинг ситуації. Однак зараз спільними зусиллями з Міністерством інфраструктури України та Урядом ми зуміли досягти результатів - польоти в Україну залишаються безпечними й захищеними", - цитує компанія слова свого гендиректора Дмитра Сєроухова.

Читайте: МАУ отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю ухвалив рішення про виділення Міністерству інфраструктури 16,6 млрд грн із резервного фонду Державного бюджету України для забезпечення безпеки польотів повітряних суден у повітряному просторі країни.

Раніше найбільші світові страхові компанії у зв'язку з підвищеними ризиками початку бойових дій повідомили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України.

Також читайте: Столичні аеропорти працюють у штатному режимі, всі рейси відбуваються за розкладом

Авіакомпанія SkyUp припинила продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого у зв'язку з вимогою лізингодавців якнайшвидше повернути літаки на територію ЄС.

Автор: 

авіація (4116) авіасполучення (3065) SkyUp (349)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Пипець бардак, одні припиняють, інші починають.
показати весь коментар
14.02.2022 17:13
+3
І скільки це нам коштувало?
показати весь коментар
14.02.2022 17:13
+3
Шиза крепчает, весь мир - сборище истеричных ипанатов. Ну и поделом...
показати весь коментар
14.02.2022 17:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так самолеты ж не застрахованные, как летать теперь?
показати весь коментар
14.02.2022 17:09 Відповісти
Простой дороже
показати весь коментар
14.02.2022 17:10 Відповісти
Камень, ножницы, бумага.
показати весь коментар
14.02.2022 17:12 Відповісти
Застрахованние в том то идело. Государсво гарантирует на 16 лярдов. Такчто кацапчикиу ти в просак попал
показати весь коментар
14.02.2022 17:17 Відповісти
Всё. Опасность миновала!
показати весь коментар
14.02.2022 17:10 Відповісти
Пипець бардак, одні припиняють, інші починають.
показати весь коментар
14.02.2022 17:13 Відповісти
І скільки це нам коштувало?
показати весь коментар
14.02.2022 17:13 Відповісти
Уряд виділяє 16,6 млрд грн на гарантії безпеки польотів, велике страхівництво.
показати весь коментар
14.02.2022 17:45 Відповісти
Мова йде про страховий депозит заради зберігання діяльності державної інфраструктури, а не витрат на кшталт крадівництва. Це потрібний і правильний, а ще вимушений крок.
показати весь коментар
14.02.2022 18:46 Відповісти
"Гроші є, всі стають такі хороші"

показати весь коментар
14.02.2022 17:17 Відповісти
Шиза крепчает, весь мир - сборище истеричных ипанатов. Ну и поделом...
показати весь коментар
14.02.2022 17:41 Відповісти
нах....померла так померла...
показати весь коментар
14.02.2022 18:04 Відповісти
Похоже вторжение и война отменяется👏😆
показати весь коментар
14.02.2022 18:39 Відповісти
 
 