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МАУ отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України

МАУ отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ", Київ) отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"У зв’язку з зовнішньополітичною ситуацією авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. У зв’язку з цим МАУ за вимогою лізінгодавців відправляє 5 літаків Boeing 737-800 до Іспанії за умови збереження інших повітряних суден у флоті компанії. Окрім цього 2 літаки авіакомпанії відправляються на планове технічне обслуговування двигунів до Белграда", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд виділяє 16,6 млрд грн на гарантії безпеки польотів, - Шмигаль

У "МАУ" також повідомили, що тривають переговори зі страховими компаніями, Міністерством інфраструктури України та Державною авіаційною службою. Авіаперевізник сподівається на взаєморозуміння.

У компанії наголосили, що пасажири мають змогу безкоштовно змінити дату вильоту у разі наявності оригінального тарифу, скориставшись онлайн сервісом "Керування бронюванням".

Раніше повідомлялося, що столичні аеропорти працюють у штатному режимі, всі рейси відбуваються за розкладом.

Нагадаємо, міжнародні страхові компанії, які займаються страхуванням авіаперевезень, з понеділка, 14 лютого, припиняють страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій – відтак авіакомпанії вимушені припинити польоти.

Крім того, "Украерорух" попередив авіакомпанії про потенційно небезпечну зону у повітряному просторі над Чорним морем.

Низка авіакомпаній вже або припинила продаж квитків, або скасувала рейси. Серед них – KLM, SkyUp, Ryanair.

Пізно увечері 13 лютого Кабінет міністрів на позачерговому засіданні перерозподілив 16,6 млрд грн на гарантування безпеки польотів в умовах військових навчань РФ у Чорному морі.

польоти (206) літак (2899) МАУ (822) авіасполучення (3065)


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Топ коментарі
+12
Коломойський - єдиний олігарх, що не тікає. І не тому, що патріот, а тому що вже просто нікуди.
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14.02.2022 16:09
+6
Как и обещали -- 14 числа после 16.00. Понеслось....
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14.02.2022 16:12
+6
Он уже приготовился дружить с ******. "Патриот" хренов.

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14.02.2022 16:14
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Коломойський - єдиний олігарх, що не тікає. І не тому, що патріот, а тому що вже просто нікуди.
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14.02.2022 16:09 Відповісти
Он уже приготовился дружить с ******. "Патриот" хренов.

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14.02.2022 16:14 Відповісти
https://patrioty.org.ua/blogs/kolomoiskyi-uzhe-prodal-ukraynu-putynu-y-100-myllyardov-kushaet-po-kusochkam--ekspert-305049.html https://patrioty.org.ua/blogs/kolomoiskyi-uzhe-prodal-ukraynu-putynu-y-100-myllyardov-kushaet-po-kusochkam--ekspert-305049.html

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14.02.2022 16:23 Відповісти
**** продажная. Он в 2014 выступил на стороне Украины только потому что на другой стороне были регионалы, которые его чморили, временное совпадение интересов, а не патриотизм. Он как
думал - сейчас выгоню регионалов и Украина вся моя! Но не тут то было, Петя по рукам надавал и красть не дал. Тогда он своего клоуна продвинул, а тот возьми и перестал слушаться, гетьманом себя возомнил понимаешь. Теперь он с ****** добазарился, смотрящим будет.
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14.02.2022 17:50 Відповісти
Как и обещали -- 14 числа после 16.00. Понеслось....
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14.02.2022 16:12 Відповісти
Вот незадача! 16 миллиардов на страховиков ведь уже распилили...
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14.02.2022 17:22 Відповісти
Во сколько часов по Киеву в среду будет наступ? кто знает?
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14.02.2022 16:13 Відповісти
Ровно в четыре часа
Киев бомбили,
нам объявили,
что началася война.
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14.02.2022 16:16 Відповісти
Пельку прикрий, щур козломордий.
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14.02.2022 16:26 Відповісти
Тебе?
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14.02.2022 16:48 Відповісти
Ага, мені, давно на тебе чекаю. Давай номер телефону адресу скину.
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14.02.2022 16:52 Відповісти
Скидывай здесь. Зачем усложнять?
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14.02.2022 16:55 Відповісти
Навпаки, спрощую, щоб ти бидло сцикливе, не заблукав.
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14.02.2022 16:56 Відповісти
Не заблукаю. Украина должна знать, где её "герои" живут.
Скидывай, не стесняйся.
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14.02.2022 16:59 Відповісти
Що козломорде, нема телефону з українською сімкою? Недопрацювали?
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14.02.2022 17:01 Відповісти
Стесняешься написать, что живёшь на ул. ленина?
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14.02.2022 17:05 Відповісти
Декомунізація, кацапура, не чув? Так що там з сімкою, досі не знайшли? Майор не допрацьовує?
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14.02.2022 17:08 Відповісти
Это у нас. А у вас они в каждой деревне.
Давай адрес, не сцы.
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14.02.2022 17:12 Відповісти
Куди давать, кацапєниш? Телефон де? Щож ви рускіє сцитязі всі такі сцикливі?
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14.02.2022 17:27 Відповісти
Сюда, сюда давай. Не ломайся.
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14.02.2022 17:30 Відповісти
Ти, кацап, вирішив здриснути? Як несподівано! А такий грозюка, був.
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14.02.2022 17:31 Відповісти
Ну вот и всё. Твой слив засчитан, сцыкливое чмо.
Давай, до свиданья.
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14.02.2022 17:34 Відповісти
Не мій, а твій. Телефон давай щур сцикливий.
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14.02.2022 17:40 Відповісти
Только ***** знает что у него в голове. Больше никто. Как говорил покойный Немцов "Он е@нутый".
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14.02.2022 16:16 Відповісти
Если и будет ,то точно не в среду 16 февраля .
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14.02.2022 16:31 Відповісти
"но сало нужно перепрятать" (с)
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14.02.2022 16:14 Відповісти
Вот такие вот друзяки парднеры......
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14.02.2022 16:27 Відповісти
Тваринка козломорда, ти в слові мордор зробила шість помилок.
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14.02.2022 16:35 Відповісти
а ти знай,дорогенька...аналізуй 2014 рік,Крим,що вкрали,Донбас-то зрозумієш
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14.02.2022 16:51 Відповісти
Не хотят страховать от:
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14.02.2022 16:30 Відповісти
а 16 лярдов мининфраструктуры уже выделили. вот такая простая схема... браво!
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14.02.2022 16:35 Відповісти
дядя Бєня, нє вєртітє задом
ето нє пропеллєр, а ві нє самольот...
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14.02.2022 16:44 Відповісти
Перестраховать то можно, а летать не стрёмно?
Кастрируют а потом бегай доказывай, что не осёл.
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14.02.2022 16:45 Відповісти
Так вот как выглядят западные санкции против ***** и лукашенко
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14.02.2022 18:17 Відповісти
 
 