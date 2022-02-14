МАУ отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ", Київ) отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"У зв’язку з зовнішньополітичною ситуацією авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. У зв’язку з цим МАУ за вимогою лізінгодавців відправляє 5 літаків Boeing 737-800 до Іспанії за умови збереження інших повітряних суден у флоті компанії. Окрім цього 2 літаки авіакомпанії відправляються на планове технічне обслуговування двигунів до Белграда", - йдеться у повідомленні.

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У "МАУ" також повідомили, що тривають переговори зі страховими компаніями, Міністерством інфраструктури України та Державною авіаційною службою. Авіаперевізник сподівається на взаєморозуміння.

У компанії наголосили, що пасажири мають змогу безкоштовно змінити дату вильоту у разі наявності оригінального тарифу, скориставшись онлайн сервісом "Керування бронюванням".

Раніше повідомлялося, що столичні аеропорти працюють у штатному режимі, всі рейси відбуваються за розкладом.

Нагадаємо, міжнародні страхові компанії, які займаються страхуванням авіаперевезень, з понеділка, 14 лютого, припиняють страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій – відтак авіакомпанії вимушені припинити польоти.

Крім того, "Украерорух" попередив авіакомпанії про потенційно небезпечну зону у повітряному просторі над Чорним морем.

Низка авіакомпаній вже або припинила продаж квитків, або скасувала рейси. Серед них – KLM, SkyUp, Ryanair.

Пізно увечері 13 лютого Кабінет міністрів на позачерговому засіданні перерозподілив 16,6 млрд грн на гарантування безпеки польотів в умовах військових навчань РФ у Чорному морі.