МАУ отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ", Київ) отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.
"У зв’язку з зовнішньополітичною ситуацією авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. У зв’язку з цим МАУ за вимогою лізінгодавців відправляє 5 літаків Boeing 737-800 до Іспанії за умови збереження інших повітряних суден у флоті компанії. Окрім цього 2 літаки авіакомпанії відправляються на планове технічне обслуговування двигунів до Белграда", - йдеться у повідомленні.
У "МАУ" також повідомили, що тривають переговори зі страховими компаніями, Міністерством інфраструктури України та Державною авіаційною службою. Авіаперевізник сподівається на взаєморозуміння.
У компанії наголосили, що пасажири мають змогу безкоштовно змінити дату вильоту у разі наявності оригінального тарифу, скориставшись онлайн сервісом "Керування бронюванням".
Раніше повідомлялося, що столичні аеропорти працюють у штатному режимі, всі рейси відбуваються за розкладом.
Нагадаємо, міжнародні страхові компанії, які займаються страхуванням авіаперевезень, з понеділка, 14 лютого, припиняють страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій – відтак авіакомпанії вимушені припинити польоти.
Крім того, "Украерорух" попередив авіакомпанії про потенційно небезпечну зону у повітряному просторі над Чорним морем.
Низка авіакомпаній вже або припинила продаж квитків, або скасувала рейси. Серед них – KLM, SkyUp, Ryanair.
Пізно увечері 13 лютого Кабінет міністрів на позачерговому засіданні перерозподілив 16,6 млрд грн на гарантування безпеки польотів в умовах військових навчань РФ у Чорному морі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
думал - сейчас выгоню регионалов и Украина вся моя! Но не тут то было, Петя по рукам надавал и красть не дал. Тогда он своего клоуна продвинул, а тот возьми и перестал слушаться, гетьманом себя возомнил понимаешь. Теперь он с ****** добазарился, смотрящим будет.
Киев бомбили,
нам объявили,
что началася война.
Скидывай, не стесняйся.
Давай адрес, не сцы.
Давай, до свиданья.
ето нє пропеллєр, а ві нє самольот...
Кастрируют а потом бегай доказывай, что не осёл.