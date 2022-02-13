Уряд виділяє 16,6 млрд грн на гарантії безпеки польотів, - Шмигаль

Кабінет Міністрів виділяє 16,6 млрд грн з резервного фонду, "аби гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України".

Про це повідомив у телеграмі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на позачерговому засіданні ухвалили зміни до використання коштів Резервного фонду Державного бюджету, а також виділили кошти для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній.

Це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян, що зараз перебувають за кордоном", - переконаний посадовець.

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Нагадаємо, 13 лютого народний депутат України Олексій Гончаренко заявив про можливе припинення повітряного руху в Україні з 16:00 наступного дня.

Згодом виконувач обов'язків голови Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) Андрій Ярмак спростував цю інформацію.

"На сьогодні немає жодних підстав щодо припинення авіаруху, ми повністю контролюємо безпекову ситуацію в повітряному просторі України. Відповідно до цього всі авіакомпанії мають змогу планувати та виконувати свої рейси, фінально рішення приймає, звичайно ж, авіакомпанія", - сказав Ярмак.

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Також він зауважив, що немає передумов і для закриття українських аеропортів, тому що безпекова ситуація дозволяє без обмежень виконувати польоти в повітряному просторі України.

Однак деякі компанії вже заявили про припинення польотів в Україну.