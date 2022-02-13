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Уряд виділяє 16,6 млрд грн на гарантії безпеки польотів, - Шмигаль

Уряд виділяє 16,6 млрд грн на гарантії безпеки польотів, - Шмигаль

Кабінет Міністрів виділяє 16,6 млрд грн з резервного фонду, "аби гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України".

Про це повідомив у телеграмі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на позачерговому засіданні ухвалили зміни до використання коштів Резервного фонду Державного бюджету, а також виділили кошти для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній.

Це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян, що зараз перебувають за кордоном", - переконаний посадовець.

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Нагадаємо, 13 лютого народний депутат України Олексій Гончаренко заявив про можливе припинення повітряного руху в Україні з 16:00 наступного дня.

Згодом виконувач обов'язків голови Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) Андрій Ярмак спростував цю інформацію.

"На сьогодні немає жодних підстав щодо припинення авіаруху, ми повністю контролюємо безпекову ситуацію в повітряному просторі України. Відповідно до цього всі авіакомпанії мають змогу планувати та виконувати свої рейси, фінально рішення приймає, звичайно ж, авіакомпанія", - сказав Ярмак.

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Також він зауважив, що немає передумов і для закриття українських аеропортів, тому що безпекова ситуація дозволяє без обмежень виконувати польоти в повітряному просторі України.

Однак деякі компанії вже заявили про припинення польотів в Україну.

Автор: 

Кабмін (14065) польоти (206) авіасполучення (3065) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+65
На армію грошей нема, а на можливість здриснути - є
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13.02.2022 21:42
+54
мне так "нравится" как зеленые недоумки распоряжаются моими налогами
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13.02.2022 21:41
+44
гарантувати що нувориші можуть драпати?
не ***** віддати тих 16 лярдів! прямо зараз на армію
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13.02.2022 21:41
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Да не свисти. Все можно купить на внешнем ружейном рынке. Даже ядерную бомбу. Дело в цене. Разумеется Европ***дары и обрезаные не продадут. Но в мире есть еще десятки стран у которых есть любое оружие на продажу. Кстати Украина тоже много сейчас продает оружия на експорт, которое наш оборонпром не хочет закупать
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13.02.2022 22:23 Відповісти
Я б у турков бы купил комплекс радиоэлектронной борьбы корал
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13.02.2022 22:28 Відповісти
За 16 лярдов много чего можно было купить, Даже тот же Патриот несколько комплексов. Или хотябы устаревшие ЗРК которые сейчас многие страны списывают и меняют на новые. Но видимо ето государтсво вообще не имеет цели защищать страну и народ. Так для вида посопротивляемся а потом гавнокомандующий вылезет на трибуну и скажет здайомсу, вы же хотите мира и не хотите жертв.
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13.02.2022 22:34 Відповісти
Надо было выделять на ПВО.
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13.02.2022 22:13 Відповісти
Гнидам не вистачило 8 років на введення військового стану!... А може боялись владу військовим передати?...
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13.02.2022 22:16 Відповісти
Не знаю я вважаю що авіасполучення з РФ і Білорусами треба припинити і заборонити захід їх суден в наш авіапростір, реально можлива провокація...
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13.02.2022 22:20 Відповісти
Белорусам нужно ввести санкции на торговлю
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13.02.2022 22:23 Відповісти
Но в то же время нужно у западных стран запросить дизель нефть
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13.02.2022 22:25 Відповісти
У Украины нет прямого авиасообщения с РФ и Белоруссией давно
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13.02.2022 22:30 Відповісти
А їхня цивільна авіація хіба не пролітає коридороми над Україною?
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13.02.2022 22:42 Відповісти
Ні
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13.02.2022 23:25 Відповісти
Эти деньги- это отчаянные попытка власти спасти Украину от "железного занавеса". Но тщетно, похоже, судя по всему, решение уже принято.
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13.02.2022 22:22 Відповісти
Какой железный занавес. У нас граница открыта с запада. Так что у нас не будет никаких проблем с торговлей вообще.
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13.02.2022 22:24 Відповісти
Это да. Граница будет открыта для "выхода"- для "входа" нет. А для тех, редких желающих, скажут что рисковать не стоит, мы вам запрещаем- там скоро полномасштабное наступление, или вы не в курсе?))
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13.02.2022 22:28 Відповісти
Граница открыта на вход и выход. А с остальным ничего не поделаешь. Следующую неделю придется потерпеть и надеятся что Россия не нападет.
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13.02.2022 22:29 Відповісти
Ну новость уже была, что со "входом" не всё так однозначно.
Думаю, это только "первая ласточка".
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13.02.2022 22:31 Відповісти
Адаптируются. Но да. Это стрессовая ситуация безусловно. Но пока что это всё мелочи на самом деле.
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13.02.2022 22:32 Відповісти
А все крысы уже улетели. Ну, почти все.
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13.02.2022 22:25 Відповісти
это они себе бонусов для безопасного гарантированного отлета понавыписывали?? ))))
шобы не с пустыми руками в закордонную недвижимость возвращаться...
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13.02.2022 22:27 Відповісти
Это так не работает. Крупные страховые хорошо оценивают риски. Думаю что они понимают, что не получат эти 16 ярдов.
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13.02.2022 22:33 Відповісти
Це щоб простит#тки на курорти літали???
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13.02.2022 22:34 Відповісти
мляха муха, 16 млрд пойдут неизвестно куда, когда нужно срочно укреплять оборону!
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13.02.2022 22:34 Відповісти
это чтобы те у кого есть собственные борта и аэропорты могли спокойно вывезти из страны не только себя, но и свое добро...
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13.02.2022 22:36 Відповісти
…тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего https://citaty.info/topic/net нет более никакого, сжигают его в печи.

https://citaty.info/man/mihail-bulgakov Михаил Булгаков



https://citaty.info/book/mihail-afanasevich-bulgakov/master-i-margarita Мастер и Маргарита
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13.02.2022 22:37 Відповісти
не вся зеленая плесень выехала 16 млр вместо армии в очередной зеленый распил грабить во время войны мародерство да сказать нечего
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13.02.2022 22:38 Відповісти
Что за порохоботские дауны сидят в комментах?
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13.02.2022 22:39 Відповісти
их немного, там всего несколько существ сидит и с разных акков в спам кидают. К сожалению, с этим никак не борются.
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13.02.2022 22:40 Відповісти
Существа вроде тебя выбрали зеленую соплю в президенты, а теперь не знают как свалить из Украины.
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13.02.2022 22:55 Відповісти
я не голосовал за мразь порошенко и я не согосовал за голобородько. у меня совесть чиста в отличии от вас. и сбегать никуда не собираюсь, в отличии от половина сбежавшего Киева уже. Иди строчи блин с Варшавы или Мюнхена какого-то, херой соевый.
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13.02.2022 23:02 Відповісти
такие как ты или убежал или первым среди полицаев будешь
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13.02.2022 23:03 Відповісти
Якби то донести дебілам з уряду, що неіснуючими грошима гарантувати щось неможливо. А гарантувати треба було протиповітряною обороною, але ж ні велике крадівництво важливіше.
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13.02.2022 22:40 Відповісти
заплатят своей страховой....укрфокус были 16млрдов и нет 16милиардов....
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13.02.2022 22:41 Відповісти
Лярди грошей на примарні гарантії? Як то добре виходить у них залізати регулярно до нашого спільнокошту!
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13.02.2022 22:55 Відповісти
За три года ЗЕбилы по максимуму разваливали армию..зато на крадивныцтво, ковидный фонд, какие то фиктивные гарантии было выделено сотни миллиардов гривен. Сейчас рашисты стоят у границы и готовы атаковать, ЗЕскот скажите кому теперь нах надо эти дороги? Шоб рашисским танкам легче ехать было?? Может лутше надо было на ПВО потратица и на современные ракетно ударные комплексы??
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13.02.2022 23:05 Відповісти
Якщо так розкидатись грошима,внуки не дочекаються смартфонів від *******!
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13.02.2022 23:12 Відповісти
Через Україну сьогодні летіли борти з Туреччини в Росію. Це для них 16 млр виділили?.
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13.02.2022 23:21 Відповісти
Воздушная блокада Украины - это и есть помощь запада украинским беженцам в случае военного вторжения? Или это финт загнать страну в очередные миллиардные кредиты?
В одном можно быть уверенным - ХАОС в Украине благодаря Зелени уже обеспечен..(с)
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13.02.2022 23:22 Відповісти
16 лярдів??? А до цього не можна було ці кошти виділити на ППО, ПРО, на "Нептун", або взагалі на український "Залізний купол"? Зебанати скажіть чому "зекиривники" такі іпо_нуті?
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13.02.2022 23:37 Відповісти
Зе-мародери виділили з державного бюджету 16,6 мільярдів для того , щоб "близько 30 тисяч українських туристів змогли б повернутися з-за кордону". Це більше ніж по півмільйона на повернення кожного туриста. Чи не забагато грошей для туристів, чи зелена пліснява, як завжди, бреше?
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13.02.2022 23:47 Відповісти
Серьезные дяди-мудаки башляют в ОП и КМ за право сбежать из страны первыми. Все твари уже за границей или готовятся к вылету. Так что платить коммуналку с учетом ситуации не советую. Все равно потом все долги спишут. Если доживем до победы, разумеется..
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13.02.2022 23:52 Відповісти
Ну да,как же правители буду ***********?Самая необходимая статья расходов,нет вопросов,как и цензурных слов...
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14.02.2022 00:33 Відповісти
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