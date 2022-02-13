Причин для закриття неба над Україною немає, авіапростір безпечний, - "Украерорух"

Передумов для закриття повітряного простору над Україною немає, українське небо безпечне для польотів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив виконувач обов'язків голови Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) Андрій Ярмак в ефірі телеканалу "Рада".

"На сьогодні немає жодних підстав щодо припинення авіаруху, ми повністю контролюємо безпекову ситуацію в повітряному просторі України. Відповідно до цього всі авіакомпанії мають змогу планувати та виконувати свої рейси, фінально рішення приймає, звичайно ж, авіакомпанія", - сказав Ярмак.

Також він зауважив, що немає передумов і для закриття українських аеропортів, тому що безпекова ситуація дозволяє без обмежень виконувати польоти в повітряному просторі України.

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Ярмак додав, що весь повітряний простір України доступний для виконання польотів, окрім простору над тимчасово окупованими територіями АР Крим та сходу України.

Перший заступник Голови Державіаслужби

Сергій Коршук в ефірі "Ради" також підтвердив, що ситуація в українському небі абсолютно керована, рейси виконуються без жодних обмежень.

Коршук наголосив, що Україна не планує закривати авіапростір, і жодного приводу для обмежень чи закриття неба над Україною немає.

Міністерство інфраструктури України раніше заявило, що небо над Україною залишається відкритим, держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників. У міністерстві наголосили, що інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Закриття авіапростору є суверенним правом України, відповідне рішення не приймалося.

13 лютого у Мінінфраструктури відбулася робоча нарада за участю керівництва Офісу Президента України, Державної авіаційної служби України, ДП "Украерорух", ДП МА "Бориспіль" та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень. За результатами наради було напрацьовано рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації.

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У деяких перевізників виникають складнощі, пов’язані із коливаннями на ринках страхування. Зі свого боку держава готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку. Наразі проводяться консультації з міжнародними партнерами та готуються відповідні рішення уряду.

Як повідомлялось раніше, через вимоги власника повітряного судна літак авіакомпанії SkyUp, що виконував рейс PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна), був вимушений здійснити посадку в Кишиневі (Республіка Молдова). Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва. Авіакомпанія SkyUp зуміла домовитись про посадку в найближчому до території України аеропорту — в Кишиневі — та організувати трансфер для 175 пасажирів до Києва. Також усіх пасажирів було забезпечено харчуванням.

У МЗС України заявили, що готові надавати максимальне сприяння українським авіаперевізникам у вирішенні проблемних питань, пов’язаних зі здійсненням їхніх авіарейсів.