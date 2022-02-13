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Причин для закриття неба над Україною немає, авіапростір безпечний, - "Украерорух"

Причин для закриття неба над Україною немає, авіапростір безпечний, -

Передумов для закриття повітряного простору над Україною немає, українське небо безпечне для польотів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив виконувач обов'язків голови Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) Андрій Ярмак в ефірі телеканалу "Рада".

"На сьогодні немає жодних підстав щодо припинення авіаруху, ми повністю контролюємо безпекову ситуацію в повітряному просторі України. Відповідно до цього всі авіакомпанії мають змогу планувати та виконувати свої рейси, фінально рішення приймає, звичайно ж, авіакомпанія", - сказав Ярмак.

Також він зауважив, що немає передумов і для закриття українських аеропортів, тому що безпекова ситуація дозволяє без обмежень виконувати польоти в повітряному просторі України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": SkyUp припиняє продавати квитки на рейси 14-16 лютого

Ярмак додав, що весь повітряний простір України доступний для виконання польотів, окрім простору над тимчасово окупованими територіями АР Крим та сходу України.

Перший заступник Голови Державіаслужби

Сергій Коршук в ефірі "Ради" також підтвердив, що ситуація в українському небі абсолютно керована, рейси виконуються без жодних обмежень.

Коршук наголосив, що Україна не планує закривати авіапростір, і жодного приводу для обмежень чи закриття неба над Україною немає.

Міністерство інфраструктури України раніше заявило, що небо над Україною залишається відкритим, держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників. У міністерстві наголосили, що інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Закриття авіапростору є суверенним правом України, відповідне рішення не приймалося.

13 лютого у Мінінфраструктури відбулася робоча нарада за участю керівництва Офісу Президента України, Державної авіаційної служби України, ДП "Украерорух", ДП МА "Бориспіль" та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень. За результатами наради було напрацьовано рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Небо над Україною залишається відкритим, держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників, - заява Мінінфраструктури

У деяких перевізників виникають складнощі, пов’язані із коливаннями на ринках страхування. Зі свого боку держава готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку. Наразі проводяться консультації з міжнародними партнерами та готуються відповідні рішення уряду.

Як повідомлялось раніше, через вимоги власника повітряного судна літак авіакомпанії SkyUp, що виконував рейс PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна), був вимушений здійснити посадку в Кишиневі (Республіка Молдова). Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва. Авіакомпанія SkyUp зуміла домовитись про посадку в найближчому до території України аеропорту — в Кишиневі — та організувати трансфер для 175 пасажирів до Києва. Також усіх пасажирів було забезпечено харчуванням.

У МЗС України заявили, що готові надавати максимальне сприяння українським авіаперевізникам у вирішенні проблемних питань, пов’язаних зі здійсненням їхніх авіарейсів.

Автор: 

авіація (4113) Украерорух (173) авіасполучення (3065)


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Топ коментарі
+9
Через неделю Байден даст новый срок вторжения, а ещё через неделю будет свежее обновление сроков . Не отключайтесь!
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13.02.2022 16:41
+8
Поки SkyUp не виплатить компенсації пасажирам , яких відвезли зовсім в іншу країну до чорта на кулічки , замість Борисполя - ніхто з цими дібілами літати не буде . А уряд мав би заборонити роботу авіаперевізників , які займаються терором пасажирів і сіють паніку 🇺🇦😎👍
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13.02.2022 16:31
+6
Байден заставил всех эвакуироваться с Украины, перекрыл все краны Украине, в том числе воздушное сообщение, но при этом он не приказал американцам эвакуироваться из Москвы.
Хотя обещал Московии СТРАШНЫЕ санкции. Получается, что американцы останутся в Московии ЗАЛОЖНИКАМИ в ответ на СТРАШНЫЕ санкции.
Или эти санкции просто фуфло, сам их автор чмо?
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13.02.2022 16:38
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Правила форума Рада форумчан
Родне пассажиров МН-17 это расскажите.
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13.02.2022 16:24 Відповісти
іди ***** спитай, гнидо, чому він розстріляв літак
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13.02.2022 17:08 Відповісти
Правда? Но наверное это совсем безопасно, когда кацапы по пассажирским самолетам стреляют.

И наверное какой-то сраный Украэрорух хоть за что-то готов нести ответственность.
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13.02.2022 17:22 Відповісти
Никто вам не верит. Все пытаются обезопасить своих граждан и пассажиров.
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13.02.2022 16:25 Відповісти
Поки SkyUp не виплатить компенсації пасажирам , яких відвезли зовсім в іншу країну до чорта на кулічки , замість Борисполя - ніхто з цими дібілами літати не буде . А уряд мав би заборонити роботу авіаперевізників , які займаються терором пасажирів і сіють паніку 🇺🇦😎👍
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13.02.2022 16:31 Відповісти
Двух самолётов сбитых над территорией Украины мало для паники?
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13.02.2022 16:36 Відповісти
Чому до цього часу літали?
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13.02.2022 16:54 Відповісти
МН-17 був збитий російською армією на замовлення уряду РФ і це всім відомо .
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13.02.2022 17:25 Відповісти
под "урядом" мы понимаем бабломойского с его "мау" и "розой ветров"?
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13.02.2022 17:04 Відповісти
Могли бы просто не лететь, но нужен прецедент по громче и по этому пасажиров в самолет посадили, а привезли не в ту страну в которую рейс! Реально жестяк.
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13.02.2022 18:03 Відповісти
Через неделю Байден даст новый срок вторжения, а ещё через неделю будет свежее обновление сроков . Не отключайтесь!
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13.02.2022 16:41 Відповісти
Байден заставил всех эвакуироваться с Украины, перекрыл все краны Украине, в том числе воздушное сообщение, но при этом он не приказал американцам эвакуироваться из Москвы.
Хотя обещал Московии СТРАШНЫЕ санкции. Получается, что американцы останутся в Московии ЗАЛОЖНИКАМИ в ответ на СТРАШНЫЕ санкции.
Или эти санкции просто фуфло, сам их автор чмо?
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13.02.2022 16:38 Відповісти
Ихорь под прокси, промой шнифты кислотой и развидь, что санкции и объявление войны - две большие разницы.
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13.02.2022 16:56 Відповісти
Я так розумію, Рада нині, та ще й так пізно збирається на чай. Бо інших причин нема. 🤢
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13.02.2022 16:39 Відповісти
Причин для ввода военного положения в Украине нет ,всё безопасно.
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13.02.2022 16:41 Відповісти
Доказательств угроз нет
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13.02.2022 16:43 Відповісти
А что нужно считать доказательством, ещё один сбитый самолёт ? ну так то уже будет поздно для тех кто нём..
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13.02.2022 16:48 Відповісти
У разведки нет доказательств о готовности орков к нападению.
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13.02.2022 16:50 Відповісти
Ээээ.... вы шутите так ?
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13.02.2022 16:55 Відповісти
Головне, не закриється небо для https://www.flightradar24.com/JAKE12/2ace275b цих літаків

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13.02.2022 16:44 Відповісти
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13.02.2022 16:46 Відповісти
не помешает добавить, что это стратегический разведывательный боинг ввс сша
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13.02.2022 17:22 Відповісти
пiсля збтиття лiтака - цe всe пук у калюжу.
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13.02.2022 17:02 Відповісти
Вот только если что-то пойдёт не так, придётся миллионы платить,и эти слова будут указаны в исках.
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13.02.2022 17:14 Відповісти
европейские страховые компании отказываются страховать борты! и толку, что наши чиновники оставляют небо открытым? просто никто не полетит(( и это понятно((
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13.02.2022 18:13 Відповісти
Небо и так закрылось автоматически...можете всей зесранью куртки с подплечниками одевать по этому случаю...
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13.02.2022 18:21 Відповісти
Чартерний Кернес ✌️❤️✈️@MinimalDisco·10 мин

так а шо, телевізор завтра тупо заткнеться, бо всі говорящі голови вже рванули?
чи будуть скайпом з Мілану та Мюнхену розповідати про індекс борщу?
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13.02.2022 23:38 Відповісти
 
 